Ce Xiaomi spectaculaire avec 256 Go et double caméra frontale bénéficie d’une remise inoubliable

Même s’il porte le nom ‘Lite’, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs smartphones de la catégorie moyenne avec des finitions premium.

Le Xiaomi 13 Lite possède de nombreuses caractéristiques haut de gamme et l’un des appareils photo selfie les plus impressionnants de ces dernières années.

Alors que la catégorie moyenne sous Android est de plus en plus saturée chaque année de terminaux, de temps en temps, un téléphone se démarque par sa propre lumière. C’est le cas du Xiaomi 13 Lite, que vous pouvez aujourd’hui obtenir dans sa version avec 256 Go de stockage pour 365 euros sur AliExpress Plaza. Vous n’avez besoin d’aucun coupon, c’est le prix qu’il affiche.

Rappelez-vous qu’il est vendu sur Amazon à 410 euros et que son prix officiel de lancement était de 549,99 euros il y a 5 mois. Comme d’habitude, c’est Xiaomi qui se positionne chaque année comme le leader du marché bon marché. Et ce n’est pas parce que ce téléphone était particulièrement bon marché lors de sa mise en vente, bien au contraire. Aujourd’hui, c’est l’une des meilleures opportunités à ce prix.

Obtenez le meilleur smartphone de catégorie moyenne à un prix historique

La première chose qui attire l’attention lorsqu’on regarde ce Xiaomi 13 Lite, c’est son design, à la fois en termes de corps et d’écran. Il est incroyablement mince, avec seulement 7,2 mm d’épaisseur et un poids très léger de 171 grammes. Il est recouvert de polycarbonate et de verre avec une résistance aux rayures.

Et si nous nous penchons sur son écran, nous avons un écran Oled de 6,55″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz. Il dispose également d’une luminosité maximale de 1000 nits, de la compatibilité avec Dolby Vision et HDR10+, d’un contraste élevé et d’une courbure en verre des deux côtés avec une protection Gorilla Glass 5. Le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran, ainsi que des microphones de réduction du bruit pour les appels et des haut-parleurs de qualité.

Le matériel est également sa force avec un processeur Snapdragon 7 Gen 1 pour la performance, 8 Go de RAM pour la multitâche et le processeur graphique Adreno 644. C’est un appareil très performant qui vient d’être officiellement mis à jour vers Android 13 avec MIUI 14. De plus, il dispose d’une mémoire interne de 256 Go UFS 2.2, amplement suffisante pour les applications et les fichiers personnels.

Avec sa grande finesse, on pourrait penser que la batterie n’est pas exceptionnelle, mais ce modèle est équipé d’une capacité de 4500 mAh et d’une vitesse de charge allant jusqu’à 67W. L’autonomie, grâce à l’efficacité du processeur, permet deux jours complets, et la charge de 0 à 100% ne prendra pas plus de 40 minutes.

Son appareil photo est assez remarquable grâce à un triple appareil photo arrière composé d’un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, d’un objectif grand angle de 8 MP et d’une lentille macro de GalaxyCore. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde et en slow motion à un impressionnant 960 images par seconde. Ce qui impressionne, c’est l’appareil photo frontal, avec un double capteur Samsung de 32 MP et 8 MP qui crée un effet de profondeur, avec une finition très professionnelle pour les photos en mode portrait. De plus, il dispose d’un double flash frontal.

Pour ce qui est de la connectivité, c’est un smartphone très complet : compatible avec la 5G, l’infrarouge, le NFC pour les paiements sans contact avec le téléphone, le WiFi 6, le Bluetooth 5.2, le GPS et Dual SIM. Pour 365 euros, vous ne trouverez pas de téléphone aussi beau, performant et avec une si bonne autonomie, et qui vous fera économiser autant.

