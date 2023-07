Écran courbé vs écran plat : lequel choisir pour votre nouvel appareil mobile

Il est important de choisir un écran qui vous convient, car les écrans incurvés et plats ont des caractéristiques uniques.

Dites-nous comment vous utilisez votre téléphone portable et nous vous dirons quel écran est adapté à vous

Une des choses les plus importantes lors de l’achat d’un téléphone portable est l’écran. Outre sa taille et sa résolution, il faut maintenant également prendre en compte sa forme. Ces dernières années, les écrans courbés, avec des bords incurvés vers l’arrière, sont devenus populaires. C’est pourquoi nous allons comparer les courbes aux écrans plats pour vous aider à décider lequel choisir.

Nous commencerons par les écrans courbés, en énumérant leurs avantages et leurs inconvénients. Ensuite, nous parlerons des écrans plats, en faisant de même. Enfin, nous donnerons un verdict final avec notre opinion, mais vous devez prendre en compte chaque aspect, car vous pouvez valoriser certains points plus que d’autres. N’oubliez pas que la forme ne définit pas sa qualité ; en réalité, parmi les téléphones portables avec les meilleurs écrans du marché, il y en a autant avec un écran courbé qu’avec un écran plat.

Écran courbé

C’est celui qui semble ne pas avoir de fin, avec des bords arrondis. Il est important de noter que tous les téléphones portables avec ce type d’écran ne l’ont pas de la même manière. Certains sont plus prononcés, d’autres plus doux, et vous devez également apprécier combien de côtés courbes ils ont, car ce n’est pas la même chose que seuls les côtés soient courbés que les bords supérieur et inférieur le soient également. Cependant, comme il nous faudrait trop de temps pour différencier chaque sous-type, nous regrouperons tous les écrans courbés ensemble.

Avantages de l’écran courbé

La première chose qui attire notre attention avec un écran courbé est son design. Ils sont plus attrayants et utilisent mieux leurs bords de manière à être plus immersifs, notamment lorsque nous regardons un film ou une série. De plus, ils semblent plus grands. D’autre part, ils sont généralement plus faciles à tenir en main.

Inconvénients de l’écran courbé

Ses inconvénients sont liés aux accidents. En raison de sa conception, il est plus exposé aux chutes, ce qui le rend plus fragile. Si cela se produit, sa réparation sera plus coûteuse que celle d’un écran plat. Mais que se passe-t-il si je mets un protecteur ? Les protecteurs amortissent la chute, mais ils se plient moins bien que s’ils étaient appliqués sur un écran plat, et il est plus difficile de les trouver. De plus, vous pouvez activer des pressions fantômes en touchant les côtés avec l’espace entre votre pouce et votre index.

Écran plat

De l’autre côté, nous avons l’écran plat, celui que nous avons toujours connu. Il est droit et ne se courbe jamais vers l’arrière. La plupart des téléphones portables actuels ont ce type d’écran.

Avantages de l’écran plat

Les téléphones portables avec un écran plat se cassent généralement moins. Si la courbure de l’écran augmente les risques de se cogner l’écran en tombant, la forme plate réduit le nombre de chocs sur cette zone, car il est plus courant de tomber sur les côtés. De plus, il s’adapte mieux au protecteur, qui est plus ajusté et sans plis. En cas de casse, sa réparation est moins chère.

Inconvénients de l’écran plat

Il est moins esthétique que l’écran courbé. Cela dépend de l’opinion de chacun, mais cette sensation de profondeur et d’immersion n’est pas présente. D’autre part, certains gestes sont plus faciles à réaliser sur un écran courbé, comme celui de faire glisser depuis un point jusqu’au bord de l’écran.

Verdict

Pour choisir entre un téléphone portable avec un écran courbé ou un écran plat, la première chose à prendre en compte est que l’écran est simplement un élément parmi d’autres. Ne choisissez pas un modèle simplement parce que vous aimez sa courbure ou la façon dont ses piques se terminent, car il est également important de prendre en compte son processeur, sa résolution ou s’il a une technologie HDR. Cela dit, selon le type de personne que vous êtes, l’un ou l’autre choix sera préférable.

Est-ce que votre téléphone portable tombe souvent ? Si vous faites partie de ces personnes – comme moi – à qui il arrive de le faire tomber tous les jours, les écrans courbés ne sont pas faits pour vous. Ils peuvent sembler très beaux, et c’est le cas, mais ils se fissureront en quelques jours seulement et vous devrez dépenser beaucoup d’argent pour les réparer. Les protecteurs aident toujours, mais vous devrez les remplacer régulièrement, car il est inévitable qu’ils se décollent.

Si vous passez des heures à regarder des films ou des séries, l’écran courbé vous donnera une sensation de profondeur plus grande. Ce n’est pas une différence énorme, mais il est vrai qu’ils semblent généralement plus esthétiques. Cependant, si vous choisissez cela, faites attention aux pressions fantômes habituelles lorsque vous tenez le téléphone.

En fin de compte, il n’y a pas de réponse universelle. Cela dépend de ce que vous aimez et de combien vous êtes prêt à payer pour une réparation, au cas où vous seriez un peu distrait. Les deux options sont valables, car même si la courbe semble plus moderne, elle n’est pas plus avancée ni supérieure à la forme plate, c’est juste une tendance.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :