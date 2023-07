Le mobile circulaire qui aurait pu tout changer : voici l’histoire de Runcible

En 2015, un téléphone mobile circulaire appelé Runcible a été présenté dans le but de révolutionner le marché en offrant une alternative moins intrusive. Qu’est-il advenu de ce téléphone?

C’est à quoi ressemblait l’arrière du téléphone mobile circulaire Runcible, avec un seul appareil photo au centre.

8 ans se sont écoulés depuis la présentation de Runcible, le téléphone mobile circulaire qui souhaitait changer le cours du marché. Il suffit de regarder la tendance actuelle du marché pour comprendre que l’idée n’a pas pris, mais il faut reconnaître que ce Runcible est l’un des smartphones les plus originaux que nous ayons jamais vus jusqu’à présent. Grâce à son format circulaire et à sa taille compacte, ce smartphone visait à faciliter la déconnexion des utilisateurs de la technologie.

Runcible s’appuyait sur d’autres aspects pour conquérir le marché. Tout d’abord, il disposait d’un écran tactile facile à utiliser et d’une autonomie de 4 jours, selon les promesses du fabricant. De plus, il suivait le concept du Project Ara et était construit de manière à ce que les utilisateurs puissent le réparer très facilement, ce qui prolongeait sa durée de vie. L’idée initiale de ce téléphone mobile circulaire était très attrayante, mais quelque chose a échoué pour qu’il reste un simple projet sans succès.

Runcible, voici à quoi ressemblait le téléphone mobile circulaire qui est entré dans l’histoire

En 2015, lors du Mobile World Congress, la société Monohm a présenté un téléphone mobile circulaire appelé Runcible. À première vue, il ressemblait à une montre de poche ou à une boîte circulaire de maquillage. L’idée de ce téléphone était claire : grâce à sa taille compacte, les utilisateurs auraient moins envie de l’utiliser, réduisant ainsi le temps passé chaque jour sur leur téléphone.

Ce Runcible ne disposait pas non plus d’alertes, de notifications ou de rappels de quelque nature que ce soit, un autre aspect clé qui aiderait les utilisateurs à ne pas être autant accrochés à leur téléphone. Les créateurs de ce projet ont soutenu que les smartphones traditionnels étaient très intrusifs dans la vie des gens, c’est pourquoi ils ont créé Runcible avec l’idée de ne pas déranger autant les utilisateurs.

La partie avant du téléphone était occupée par un écran tactile entouré de marges d’une certaine épaisseur. Le panneau avait une taille de 2,5 pouces et une résolution de 640 x 640 pixels, ce qui n’était pas mal du tout compte tenu de l’année 2015-2016. Il était accompagné d’un processeur Qualcomm Snapdragon 410, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne.

Grâce à cette configuration, le Runcible pouvait effectuer les tâches les plus basiques, telles que naviguer sur Internet, passer des appels téléphoniques ou recevoir des messages texte. Ses créateurs ont choisi Firefox OS de Mozilla comme système d’exploitation pour le terminal au départ. Cependant, les problèmes rencontrés avec ce logiciel ont obligé à choisir Android comme système d’exploitation final. Plus précisément, il s’agissait d’une version d’Android appelée BuniOS.

La partie arrière, fabriquée en bois, comportait un unique appareil photo de 7 mégapixels. Cela indique que le Runcible pouvait également prendre des photos et des vidéos.

Avec toutes ces caractéristiques, le projet Runcible a été lancé et n’a pas tardé à atteindre son objectif de financement pour démarrer sa production. Il pouvait être précommandé au prix de 399 dollars pour la version normale, soit environ 355 euros à l’époque. Ceux qui souhaitaient la version limitée devaient payer 499 dollars, soit environ 445 euros au taux de change. En quelques mois seulement, le projet avait déjà rassemblé 250 000 dollars, mais les problèmes n’ont pas tardé à arriver.

Ceux qui ont soutenu l’idée ont vu les mois passer et n’ont toujours pas reçu leur Runcible. Selon Aubrey Anderson, PDG et co-fondatrice de Monohm, tout était la faute des fournisseurs de matériel, qui n’envoyaient pas les composants à temps, retardant ainsi la production des unités. C’est ce qu’a expliqué Android Central en 2020, année où les investisseurs n’avaient toujours pas reçu leur téléphone ni leur argent.

Il n’y a pas de nouvelles sur ce projet depuis 3 ans, on peut donc comprendre que la production de ce téléphone mobile circulaire est restée stagnant. Sa sortie sur le marché actuel n’aurait aucun sens, car toute sa configuration est dépassée. Cependant, ceux qui ont soutenu le projet avec leur argent aimeraient sûrement savoir ce qui s’est exactement passé et récupérer leur investissement fait il y a déjà 7 ans.

