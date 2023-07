Pourquoi Facebook ne me permet pas de me connecter à mon compte

Découvrez quels sont les problèmes les plus courants lors de l’accès à Facebook et comment les résoudre.

Facebook peut vous causer des problèmes lors de l’accès à votre compte.

Nous allons vous expliquer les raisons les plus courantes pour lesquelles Facebook ne vous permet pas d’accéder à votre compte. Nous avons rédigé ce guide pour vous aider à récupérer l’accès à votre profil lorsque vous rencontrez une erreur inconnue ou lorsque vous semblez ne pas avoir de connexion. Notre intention est d’aborder le plus grand nombre possible de situations et de vous expliquer la solution la plus appropriée dans chaque cas.

La page ou l’application mobile de Facebook ne se charge pas

Il est courant d’utiliser les réseaux sociaux depuis un téléphone portable. Cependant, vous avez peut-être remarqué que, peu importe le dispositif que vous utilisez, la plateforme ne se charge pas. Qu’est-ce qui peut se passer ?

Problèmes de connexion Internet . Vous devez vous assurer d’avoir une couverture suffisante, que ce soit en données mobiles ou en Wi-Fi, pour pouvoir accéder à Facebook. Si le signal est trop faible, il est logique que les demandes que vous envoyez ne se complètent pas. Même lorsque vous parvenez finalement à vous connecter, il se peut que l’application mette du temps à télécharger les messages ou les photos.

. Vous devez vous assurer d’avoir une couverture suffisante, que ce soit en données mobiles ou en Wi-Fi, pour pouvoir accéder à Facebook. Si le signal est trop faible, il est logique que les demandes que vous envoyez ne se complètent pas. Même lorsque vous parvenez finalement à vous connecter, il se peut que l’application mette du temps à télécharger les messages ou les photos. Erreur dans l’application . L’application Facebook fonctionne généralement de manière stable, car elle est très active en matière de développement. Cependant, cela n’indique pas qu’elle ne rencontre jamais de problèmes. Notre recommandation est de télécharger la dernière mise à jour. Si aucune nouvelle version n’est disponible ou si cela ne résout pas le problème, effacez le cache ou réinstallez l’application. Lorsque aucune de ces suggestions ne fonctionne, notre recommandation est d’accéder à la plateforme via le navigateur.

. L’application Facebook fonctionne généralement de manière stable, car elle est très active en matière de développement. Cependant, cela n’indique pas qu’elle ne rencontre jamais de problèmes. Notre recommandation est de télécharger la dernière mise à jour. Si aucune nouvelle version n’est disponible ou si cela ne résout pas le problème, effacez le cache ou réinstallez l’application. Lorsque aucune de ces suggestions ne fonctionne, notre recommandation est d’accéder à la plateforme via le navigateur. Le serveur est tombé en panne. Une autre possibilité est que Facebook soit en panne. Ce n’est pas courant, mais ce n’est pas impossible non plus. Par exemple, en 2021, les systèmes de l’entreprise se sont arrêtés, affectant Facebook, Instagram et WhatsApp. Une façon de savoir si c’est le problème qui vous empêche d’accéder à votre compte est de vérifier l’état du service sur Downdetector.

L’application mobile de Facebook ne s’ouvre pas

Lorsque l’erreur se trouve dans l’application mobile de Facebook, il y a quelques mesures que vous devriez prendre. Par exemple, si elle ne s’ouvre pas du tout, faites ceci :

Redémarrez l’application . Arrêtez complètement son activité depuis le menu Informations de l’application.

. Arrêtez complètement son activité depuis le menu Informations de l’application. Éteignez votre téléphone portable . N’hésitez pas à donner une pause à votre appareil. Redémarrez le téléphone et vérifiez si l’erreur a disparu.

. N’hésitez pas à donner une pause à votre appareil. Redémarrez le téléphone et vérifiez si l’erreur a disparu. Téléchargez les mises à jour . Assurez-vous d’avoir les dernières versions, à la fois du système et de l’application Facebook. Les développeurs apportent des améliorations et des correctifs pour résoudre les erreurs graves dans le logiciel.

. Assurez-vous d’avoir les dernières versions, à la fois du système et de l’application Facebook. Les développeurs apportent des améliorations et des correctifs pour résoudre les erreurs graves dans le logiciel. Effacez le cache. Comme dans le cas précédent, il est bon d’effacer le cache ou de supprimer toutes les données de l’application pour la réinitialiser. Cela vous permettra de profiter d’une application Facebook sans erreurs, dans la plupart des cas. De plus, il est possible que l’application vous fournisse des erreurs sous forme de messages à l’écran.

Je saisis le bon mot de passe, mais il n’est pas accepté

Le mot de passe est en réalité incorrect . Recevez-vous un message d’erreur à l’écran vous indiquant que le mot de passe est incorrect ? Il s’agit d’un problème qui n’a rien à voir avec Facebook. Essayez de vous rappeler le mot de passe de votre compte ou de le rechercher dans votre gestionnaire de mots de passe (par exemple, celui de Chrome).

. Recevez-vous un message d’erreur à l’écran vous indiquant que le mot de passe est incorrect ? Il s’agit d’un problème qui n’a rien à voir avec Facebook. Essayez de vous rappeler le mot de passe de votre compte ou de le rechercher dans votre gestionnaire de mots de passe (par exemple, celui de Chrome). Les majuscules sont activées. C’est quelque chose qui arrive très souvent. Bien que vous saisissiez correctement le mot de passe, le fait d’avoir des majuscules activées vous empêche d’accéder à votre compte. Il est crucial de vous assurer de saisir tous les caractères de la bonne manière, car les mots de passe sont sensibles aux majuscules et aux minuscules. Si une erreur continue à s’afficher à l’écran vous indiquant que le mot de passe est incorrect, il vaut mieux utiliser le système de changement de mot de passe proposé par l’entreprise. Sur l’écran de connexion, vous verrez un lien qui vous aide à modifier votre mot de passe pour en choisir un nouveau.

Votre session a expiré sur Facebook

Une autre erreur possible qui apparaît parfois, notamment dans l’application mobile, est celle qui vous informe que votre session a expiré. En général, cela indique que la plateforme a détecté que vous étiez connecté depuis longtemps et l’a donc fermée pour des raisons de sécurité.

Dans ce cas, tout ce que vous avez à faire est de saisir à nouveau vos informations de connexion pour accéder à votre compte. Ainsi, vous résolvez ce problème courant d’accès à Facebook.

Quelque chose s’est mal passé sur Facebook

L’erreur « Quelque chose s’est mal passé sur Facebook » ne donne que peu d’indications sur ce qui se passe. Cependant, généralement, les raisons sont les suivantes :

Aucune connexion Internet . Si cette erreur apparaît lorsque vous essayez de charger un contenu ou de télécharger une photo, il est probable qu’il y ait un problème de connexion. De même, il est possible que la plateforme subisse une panne partielle ou totale.

. Si cette erreur apparaît lorsque vous essayez de charger un contenu ou de télécharger une photo, il est probable qu’il y ait un problème de connexion. De même, il est possible que la plateforme subisse une panne partielle ou totale. Le contenu que vous essayez de consulter n’est pas disponible. Vous essayez peut-être de visualiser un contenu qui n’est plus visible et c’est pourquoi Facebook vous informe que quelque chose s’est mal passé. Prenez en compte cela et assurez-vous de la connectivité de votre appareil et redémarrez-le. Par ailleurs, si le problème se produit dans l’application mobile, essayez d’accéder depuis le navigateur de l’appareil. Ainsi, vous saurez si les erreurs sont dues exclusivement à l’application ou à l’ensemble du service.

Votre compte a été piraté

Enfin, un problème plus courant que vous ne le pensez est que quelqu’un accède à votre compte sans autorisation et change le mot de passe. Cela peut être fait par un pirate informatique ou simplement quelqu’un que vous connaissez et qui connaît vos identifiants. Si vous soupçonnez que quelqu’un a volé votre compte, il est préférable de prendre ces mesures :

Réinitialisez le mot de passe si vous avez encore le temps . L’une des choses que vous pouvez faire est de changer le mot de passe depuis cette page officielle de support de Facebook. Gardez à l’esprit que cela n’est possible que si l’intrus n’a pas changé l’adresse e-mail associée au profil. Lorsque vous recevrez l’e-mail correspondant dans votre boîte de réception, créez un nouveau mot de passe et accédez de nouveau à votre profil.

. L’une des choses que vous pouvez faire est de depuis cette page officielle de support de Facebook. Gardez à l’esprit que cela n’est possible que si l’intrus n’a pas changé l’adresse e-mail associée au profil. Lorsque vous recevrez l’e-mail correspondant dans votre boîte de réception, créez un nouveau mot de passe et accédez de nouveau à votre profil. Si vous n’avez plus accès à votre compte. D’autre part, la société met à votre disposition un questionnaire interactif qui vous aidera à récupérer votre compte si vous ne pouvez plus y accéder. Une façon de confirmer que votre compte a réellement été piraté est de jeter un coup d’œil à votre mur. Si des publications que vous n’avez pas envoyées sont présentes, il est probable que quelqu’un utilise votre profil sans autorisation. C’est également le cas s’il y a des messages ou des commentaires apparus.

