Ce Xiaomi de milieu de gamme fait un grand impact: je l’ai essayé et je trouve que c’est un excellent achat

Écran de grande qualité, bonnes performances pour toutes les tâches et autonomie d’environ une journée et demie sur ce téléphone Xiaomi que je recommande pour environ 250 euros.

Ce Xiaomi que je recommande vous plaira particulièrement si vous aimez les téléphones fins et légers.

Xiaomi propose un catalogue très varié dans le milieu de gamme, mais je tiens à vous recommander personnellement un seul de leurs téléphones dans cette catégorie. Je parle du Redmi Note 12 Pro 5G, le modèle intermédiaire de la famille Redmi Note 12 et un excellent choix en termes de communiqué qualité-prix. Le téléphone dispose d’un écran de grande qualité, de bonnes performances pour toutes les applications, d’un bon appareil photo principal et d’une autonomie d’environ une journée et demie avec une charge rapide de 67W.

Comme vous pouvez le constater, ce Redmi Note 12 Pro 5G a tout ce dont vous avez besoin et est souvent en promotion avec des réductions allant jusqu’à 150 euros. Le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne a un prix de vente recommandé de 399 euros, mais vous pouvez le trouver sur Amazon pour un peu plus de 240 euros. Il est également en promotion sur AliExpress Plaza, où vous pouvez l’obtenir pour 279,99 euros jusqu’au matin du 1er août.

Il est un peu plus cher sur PcComponentes, où il est généralement vendu pour 290 euros, et sur la boutique officielle de Xiaomi, où vous pouvez l’acheter pour un peu plus de 310 euros en utilisant le coupon de réduction de 20 euros réservé aux nouveaux utilisateurs. Vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce Redmi Note 12 Pro 5G dans notre analyse, mais je vais maintenant vous donner les raisons pour lesquelles c’est le téléphone que j’achèterais pour environ 250 euros.

Redmi Note 12 Pro 5G, le meilleur milieu de gamme Xiaomi en termes de qualité-prix

La principale raison pour laquelle je vous recommande le Redmi Note 12 Pro 5G est son processeur MediaTek Dimensity 1080 5G. Il est si puissant qu’il facilite l’utilisation du téléphone pour toutes les tâches, que ce soit pour consulter les réseaux sociaux ou jouer aux meilleurs jeux. De plus, j’aime aussi le fait qu’il offre la connectivité 5G, ce qui en réalité l’un des meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G.

Vous pouvez également utiliser le smartphone pour regarder des vidéos sur YouTube, des diffusions en direct sur Twitch ou des séries sur Disney Plus. Pourquoi ? Tout d’abord, parce qu’il dispose d’un écran AMOLED de grande qualité qui occupe tout le devant avec ses 6,67 pouces. Les images sont très nettes, elles ont une bonne reproduction des couleurs et la fluidité apportée par les 120 Hz. De plus, le Redmi Note 12 Pro 5G est équipé d’une double haut-parleur stéréo qui offre un son de très bonne qualité.

Nous avons ici l’un des meilleurs téléphones de Xiaomi grâce également à la qualité de son appareil photo principal, qui est équipé de 50 mégapixels. Selon mon expérience, les photos sont de très bonne qualité dans des environnements bien éclairés et correctes lorsqu’elles sont prises la nuit. En résumé, l’expérience est remarquablement positive. Si vous prenez beaucoup de selfies, vous bénéficierez de l’aide d’un appareil photo frontal de 16 mégapixels qui se comporte également très bien.

Personnellement, pour moi, il est essentiel que mon téléphone personnel ait une autonomie prolongée. Le Redmi Note 12 Pro 5G répond à ce critère, car sa batterie de 5 000 mAh offre une journée et demie d’autonomie avec une utilisation légère. Même lorsque j’utilisais le téléphone de manière intense, je devais seulement le charger à la fin de la journée. J’aime aussi le fait qu’il dispose de la charge rapide de 67W, ce qui indique qu’il a seulement besoin de moins d’une heure pour atteindre 100%.

Il y a d’autres détails qui ajoutent de la qualité à l’expérience, comme la bonne performance du capteur d’empreintes latéral, l’emplacement pour deux cartes SIM et la technologie NFC. De plus, il dispose d’un design que j’aime aussi beaucoup, car il est fin (7,9 millimètres) et léger (187 grammes). Vous pouvez choisir parmi plusieurs couleurs lorsque vous l’achetez : noir minuit, bleu ciel et blanc polaire.

En général, les impressions que m’a laissées le Redmi Note 12 Pro 5G étaient très bonnes, il pourrait tout à fait être mon téléphone personnel. Sa qualité, combinée aux importantes réductions dont il bénéficie déjà, sont les deux principales raisons pour lesquelles je vous recommande ce smartphone si vous voulez dépenser environ 250 euros pour votre achat, voire moins. Il existe plusieurs configurations de mémoire disponibles, et Amazon et AliExpress Plaza sont généralement les stores où ils sont les moins chers.

