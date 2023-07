Ce souris Logitech, au design étrange, est une merveille à la hauteur des meilleurs

Il est très confortable, tellement que je ne pense pas m’en séparer pendant de nombreuses années.

Si vous voulez arrêter d’avoir des douleurs à la main à cause de l’utilisation excessive de la souris, celle-ci de Logitech est une bonne idée.

Encore une année de plus et Logitech continue de dominer le marché des périphériques à tous les niveaux. Donc, si vous cherchez un clavier ou une souris, le fabricant suisse-américain a la réponse quel que soit votre budget. Aujourd’hui, je veux vous recommander l’une des meilleures souris pour le télétravail et les plus étonnantes de l’année, la Logitech Lift en promotion à 62 euros sur Amazon.

Il s’agit d’une souris ergonomique verticale, ce qui changera notre façon de l’utiliser pour une autre, plus inclinée, mais meilleure pour la santé posturale du poignet et des doigts. C’est très différent de ce à quoi nous sommes habitués, donc il nous faudra un certain temps pour nous adapter. Le meilleur de tout est que nous pourrons l’utiliser avec n’importe quel système ou appareil qui a le Bluetooth.

Améliorez la santé de votre main en télétravail avec cette souris réussie

Il est en vente sur Amazon depuis plus d’un an et je ne l’avais pas découvert jusqu’à présent. La Logitech Lift est disponible dans trois couleurs, blanc, noir et rose, mais seulement le modèle noir a le prix le plus bas. Il existe une version spécialement conçue pour Mac, mais elle ne diffère pas beaucoup de l’autre, seulement quelques fonctions exclusives ont été ajoutées qui sont uniquement utilisées dans le système Apple.

En raison de mon travail, j’ai pu utiliser de nombreux modèles de souris, et je préfère toujours le MX Master 3S que j’utilise aujourd’hui. Mais cette Logitech Lift m’intrigue car plus de 10 000 personnes l’ont déjà essayée et ont donné leur avis sur Amazon, obtenant une note de 4,6 sur 5, une note assez élevée pour une souris « au design étrange ».

Elle est conçue pour le confort, avec une prise qui imite la position naturelle de repos d’une main humaine. Par conséquent, les boutons et la molette ne sont pas là où nous les trouvons habituellement. Dans ce cas, nous avons les clics droit et gauche sur le côté droit et de l’autre côté, les deux boutons de retour/avance avec un repose-doigt pour le pouce.

Comme le reste des souris de bureau de Logitech, celle-ci fonctionne avec Bluetooth avec jusqu’à 3 appareils. Nous pourrons le connecter au téléphone, à la tablette et au PC et passer de l’un à l’autre en appuyant simplement sur le bouton inférieur à cet effet.

L’autonomie de cette souris est d’environ 2 ans avec une seule pile AA (incluse). Ces données sont basées sur une utilisation normale par quelqu’un qui travaille à domicile 8 heures par jour pendant cette période. J’aurais préféré qu’elle ait une batterie rechargeable intégrée comme d’autres modèles, mais de toute façon, 2 ans de batterie, c’est fou.

➡️ Voir l’offre Souris Logitech Lift

Après avoir connu les meilleurs claviers Logitech, celui-ci fait maintenant partie de la liste des souris sans fil super recommandées par notre équipe pour de nombreuses raisons : confort, design révolutionnaire, connectivité, autonomie et expérience d’utilisation.

