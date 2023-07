Les employés d’Apple portaient des baskets personnalisées dans les années 90, qui se vendent aujourd’hui pour 50 000 dollars.

Les exclusives baskets Apple sont en vente aux enchères chez Sotheby’s, mais leur prix les rend inaccessibles à tous.

Voici les baskets d’Apple que portaient les employés de l’entreprise dans les années 90 // Image : Sotheby’s.

Téléphones portables, tablettes, écouteurs sans fil, montres intelligentes… Le catalogue d’Apple est très complet et, si vous êtes un véritable fan de la marque, vous possédez certainement l’un de ces produits. Cependant, il y a un article Apple que très peu de personnes possèdent dans le monde entier. Nous parlons des baskets Omega Sports Apple Computer Sneakers que les employés de l’entreprise portaient dans les années 90 et qui sont maintenant en vente.

Si vous voulez posséder l’un des produits les plus exclusifs d’Apple, vous pouvez acheter ces baskets de sport Apple. Cependant, le prix auquel elles sont vendues n’est pas abordable pour tous les budgets : 50 000 dollars (environ 45 000 euros au taux de change actuel). Elles ne vous iront peut-être pas bien, car elles sont de taille 44 2/3 en taille européenne, mais vous pourrez vous vanter d’avoir l’une des baskets les plus exclusives du marché.

Voici comment se déroule la vente des exclusives baskets Apple

Le milieu des années 90, les employés d’Apple portaient des baskets appelées Omega Sports Apple Computer Sneakers. Le design de celles-ci est un véritable régal pour les fans de la marque, car elles arborent l’ancien logo d’Apple sur la languette et sur le côté extérieur de chaque basket. De plus, elles peuvent très bien passer pour des baskets modernes grâce à leur esthétique, similaire à celles qui sont tendance actuellement.

Les Omega Sports Apple Computer Sneakers sont dominées par la couleur blanche, bien qu’elles présentent quelques détails noirs au niveau des lacets et des gris sur la semelle. En ce qui concerne les matériaux, elles sont fabriquées en cuir, caoutchouc et coton. Il faut prendre en compte qu’un seul et unique modèle exclusif de taille 10,5 a été mis en vente aux États-Unis, c’est-à-dire un 44 2/3 en taille européenne.

La nouvelle est que cette paire de baskets Omega Sports Apple Computer Sneakers est disponible à l’achat chez Sotheby’s, la célèbre maison de vente aux enchères. Leur prix de départ les rend inaccessibles à tous les budgets, car ils commencent à partir de 50 000 dollars, c’est-à-dire un peu plus de 45 000 euros au taux de change actuel. Il convient de mentionner que les baskets sont complètement neuves, jamais portées, mais elles restent extrêmement chères.

Selon la maison de vente aux enchères, cette paire de baskets a été offerte lors de la National Sales Conference au milieu des années 90. Elles n’ont jamais été utilisées, mais le passage des années a entraîné quelques défauts tels qu’une décoloration jaunâtre des semelles. Celui qui les achètera les trouvera dans leur boîte d’origine, avec une paires de lacets de couleur rouge à l’intérieur s’il souhaite modifier le design.

Ce n’est pas la première fois qu’un modèle de ces baskets Omega Sports Apple Computer Sneakers est mis en vente. En 2020, nous avons appris que quelqu’un avait payé 10 000 dollars pour des baskets fabriquées par Apple. Il est vrai que cette paire n’était pas en parfait état car elle avait déjà été utilisée et cela se voyait sur son apparence. Cependant, il y a une différence de 40 000 dollars entre le prix du modèle vendu en 2020 et celui qui est vendu maintenant, une somme considérable.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :