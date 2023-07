Un détecteur d’IA affirme que la Constitution des États-Unis a été rédigée par une intelligence artificielle : pourquoi ?

La découverte indique que la Constitution américaine a été créée par une IA, qu’y a-t-il derrière ce mystère?

Le 17 septembre 1787, la Constitution des États-Unis a été approuvée.

L’Intelligence Artificielle a de multiples applications, dont la reconnaissance de textes créés par l’IA elle-même. Si vous introduisez un extrait écrit par une intelligence artificielle, l’algorithme le détectera rapidement. C’est ainsi qu’une étude menée par Ars Technica a découvert que l’IA GPTZero détecte que la Constitution des États-Unis a été rédigée par une intelligence artificielle.

Les créateurs de la Magna Carta ont-ils voyagé dans le temps ? GPTZero ne fonctionne-t-il pas correctement ? Ce mystère a une réponse et elle est plus simple que ce que vous imaginez. Attention, cette IA est presque certaine à 100% de sa découverte, indiquant que la Constitution des États-Unis a été entièrement rédigée par ce type de technologies. Ce phénomène ne se produit pas seulement avec la Constitution américaine, les résultats sont similaires lorsque l’on introduit certaines phrases de la Bible.

Pourquoi les détecteurs d’IA disent que la Constitution américaine n’est pas humaine

Selon une enquête menée par Ars Technica, GPTZero détecte que la Constitution des États-Unis est « probablement rédigée dans son intégralité par une intelligence artificielle ». Cela se produit lorsque l’on analyse un extrait du texte complet et ce n’est pas la première fois que cela se produit, car certains utilisateurs avaient déjà signalé que l’IA donnait ces résultats via les réseaux sociaux.

Comme l’explique le média, il s’agit d’une simple erreur ou d’un faux positif qui a une explication simple. Tout repose sur la préparation et l’éducation de ces intelligences artificielles, qui sont « nourries » de millions de textes rédigés par des humains pour apprendre à les reconnaître et à écrire de manière similaire. Quel a été l’un des documents avec lesquels cette GPTZero a été formée ? Exactement, la Constitution des États-Unis.

Ici, l’indice de perplexité joue un rôle fondamental, utilisé par l’IA pour déterminer si un texte est écrit de manière surprenante ou non. Comme les humains écrivent de manière chaotique et sont souvent imprévisibles, la perplexité que l’IA détecte dans nos textes est élevée. Cependant, la Constitution des États-Unis n’est pas surprenante pour l’algorithme formé, car il a déjà analysé des milliers de documents rédigés de manière similaire.

Par conséquent, la perplexité détectée dans la Magna Carta est faible, et ainsi, elle conclut que c’est un texte entièrement écrit par une intelligence artificielle. Fondamentalement, voici la réponse au mystère : comme elle a été formée avec la Constitution américaine et qu’elle est déjà familière avec ce langage, elle finit par déterminer que le texte a été écrit par l’IA.

