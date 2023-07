Ce robot aspirateur est tout ce dont vous avez besoin à la maison : 52% de réduction, 2 heures de batterie et Alexa

Obtenez un robot de nettoyage pour moins de 130 euros. Celui-ci dispose de 6 modes de nettoyage différents, d’une bonne puissance d’aspiration et d’une compatibilité avec Alexa.

Ce robot de nettoyage bon marché dispose d’une autonomie de 2 heures et de 6 modes de nettoyage différents.

Si nettoyer le sol de la maison est la tâche que vous aimez le moins ou si vous avez peu de temps pour les tâches ménagères, un robot aspirateur est le dispositif le plus utile que vous pouvez acheter. Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour vous procurer un robot complet. Nous vous recommandons le Lefant M210P, un robot qui, avec sa puissance et ses 6 modes de nettoyage différents, vous laissera un sol impeccable sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Nous vous recommandons également ce robot aspirateur de la marque Lefant car il bénéficie d’une importante réduction. Son prix de vente recommandé est de 259,99 euros, mais vous le trouverez généralement sur Amazon à 125,99 euros. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 52%, vous l’obtenez à moitié prix. Notez que vous pouvez choisir entre le modèle de couleur noire et celui de couleur champagne, une question de goût.

L’achat sur Amazon est encore plus avantageux si vous êtes abonné à Amazon Prime, car vous n’aurez pas à payer les frais de livraison et vous le recevrez chez vous en seulement un jour. Vous n’aurez rien à attendre pour le mettre en marche et commencer à nettoyer le sol de votre maison. Il le fera de manière silencieuse, en laissant aucun coin non nettoyé et avec une autonomie de 2 heures avant de s’éteindre.

Lefant M210P

Un robot de nettoyage très complet pour seulement 126 euros

La très bonne communiqué qualité-prix de ce robot Lefant M210P en réalité un véritable succès de vente sur Amazon. Il cumule plus de 13 000 évaluations sur la boutique, avec une note moyenne de 4 sur 5 étoiles. Et ce n’est pas pour rien, car le robot a une puissance d’aspiration de 2200 pascals. Cela indique qu’il parcourra le sol de toute votre maison sans laisser aucune peluche, aucune miette de pain ni aucun poil de votre animal de compagnie.

En fonction du temps de nettoyage que vous souhaitez effectuer, vous pourrez choisir parmi 6 modes différents. Il peut s’agir d’un nettoyage aléatoire, ponctuel d’une zone, des murs, organisé en zigzag, programmé et manuel. Selon la saleté du sol, vous pourrez configurer un type de nettoyage et une puissance d’aspiration. Il convient de mentionner que le robot augmente automatiquement la puissance lorsqu’il détecte qu’il est sur un tapis, afin de ramasser toutes les particules de poussière et autres saletés incrustées.

Un autre avantage de ce Lefant M210P est qu’il reconnaît les obstacles grâce aux capteurs infrarouges, ce qui l’aide à éviter de tomber dans les escaliers ou de rester coincé entre les meubles. Pendant qu’il nettoie, il fait le moins de bruit possible, vous ne serez donc pas dérangé si vous regardez la télévision, étudiez ou faites la sieste.

Si vous voulez tirer le meilleur parti de cet aspirateur robot, nous vous recommandons de le connecter à l’application Lefant sur votre mobile. Vous pourrez ainsi visualiser la carte de nettoyage, programmer son fonctionnement ou le localiser. Notez qu’il est compatible avec Google Assistant et Alexa, ce qui indique que vous pouvez l’allumer et le faire fonctionner en utilisant simplement votre voix.

Lefant M210P

Enfin, sachez que le Lefant M210P a une autonomie de 2 heures, c’est-à-dire qu’il peut nettoyer entièrement une maison ou un appartement de taille moyenne avec une seule charge. Lorsqu’il détecte que sa batterie est presque épuisée, il retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger et reprendre ensuite le nettoyage.

Si vous recherchez un aspirateur robot qui assure le nettoyage du sol et qui soit bon marché, ce Lefant M210P est un excellent choix. Rappelez-vous qu’il coûte normalement 259,99 euros, mais que vous pouvez l’acheter pour seulement 125,99 euros sur Amazon dans la couleur qui vous plaît le plus parmi les deux disponibles, noir et gris champagne. Si vous souhaitez consulter d’autres options, vous pouvez consulter notre guide sur les meilleurs robots aspirateurs que vous pouvez acheter.

