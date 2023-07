Si vous avez un téléphone Xiaomi, cette fonction secrète est tout ce dont vous avez besoin en été.

La visualisation de l’écran de votre smartphone Xiaomi en plein soleil est bien meilleure grâce à cet outil secret. Voici comment l’utiliser.

La lumière du soleil est forte en été, ce qui rend la visualisation de l’écran du téléphone portable plus difficile en extérieur. Il y a certainement des moments où vous avez dû renoncer à utiliser votre téléphone à la plage, dans la rue ou dans la cour car vous ne pouviez absolument rien voir sur les images. Xiaomi est conscient de ce problème et cache dans ses téléphones une fonction secrète qui améliore la luminosité de l’écran lorsque vous êtes à l’extérieur.

Grâce à cet outil, la visualisation du contenu en plein jour est bien meilleure. Elle est incluse dans les smartphones avec le système d’exploitation MIUI, vous pourrez donc également profiter de son utilité si vous avez un téléphone portable POCO ou un téléphone portable Redmi. Voyons maintenant à quoi sert cette fonction secrète et ce que vous devez faire pour l’activer.

Xiaomi et son outil de luminosité secret

MIUI, le système d’exploitation des téléphones portables Xiaomi, Redmi et POCO, intègre une fonction inconnue qui facilite la visualisation du contenu dans des environnements très lumineux. Plus précisément, cet outil ajoute une luminosité supplémentaire à l’écran, en plus de modifier le contraste pour que les images aient des couleurs mieux perçues en plein jour.

Fondamentalement, cet outil secret modifie certains paramètres de l’écran pour qu’il soit mieux visible sous la lumière du soleil. Ainsi, non seulement il permet une meilleure visualisation, mais il protège également vos yeux, car vous n’aurez pas besoin de les forcer autant pour voir correctement le contenu. L’outil applique uniquement la luminosité maximale possible lorsqu’il détecte que la lumière qui entoure le téléphone est intense, ainsi la batterie ne se décharge pas rapidement.

Il est important de noter que vous n’avez rien de spécial à faire pour activer cette fonction, il vous suffit d’avoir activé le mode de luminosité automatique. Le téléphone utilise le capteur de lumière ambiante pour détecter qu’il est directement exposé à la lumière du soleil et activer automatiquement cette luminosité supplémentaire et le changement de la configuration du contraste. Par conséquent, vous n’avez qu’à sortir à l’extérieur pour voir comment cette fonction fait des merveilles.

Xiaomi n’a pas beaucoup fait connaître l’existence de cet outil, mais nous pensons que c’est l’un des plus utiles sur les téléphones de la marque. Si vous êtes habitué à utiliser votre téléphone à l’extérieur, vous apprécierez grandement que l’écran bénéficie d’une luminosité supplémentaire, surtout les jours de forte luminosité. Cette simple fonction vous permettra de lire clairement les messages que vous avez reçus sur WhatsApp, de suivre les indications de Google Maps pour vous rendre à votre destination ou de regarder une vidéo sur YouTube.

