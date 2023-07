Apple prévoit de réduire significativement les tailles de bordure de l’iPad grâce à la technologie LIPO

Il a été largement rapporté que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max auront des bords considérablement plus petits que leurs prédécesseurs. En réalité, plusieurs dessins CAD différents obtenus par Netcost-security.fr nous ont permis de visualiser ces changements.

Actuellement, Bloomberg a des détails supplémentaires sur ces changements, et laisse entendre que la refonte pourrait également s’étendre à l’iPad.

Dans la dernière édition de la newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg explique qu’Apple réduira la taille du bord sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max de 2,2 millimètres à 1,5 millimètres.

Apple utilisera une technologie appelée surmoulage à basse pression d’injection pour réaliser cela sur l’iPhone, une technologie qu’elle a déjà utilisée sur l’Apple Watch. Mais après avoir introduit la technologie LIPO sur l’iPhone, Apple souhaite également apporter cette fonctionnalité à l’iPad. Le communiqué explique:

Cette année, deux des plus grands changements de la ligne 15 rapprocheront Apple de l’iPhone de rêve. Les modèles standard de l’iPhone 15 échangeront l’encoche contre l’île dynamique, tandis que les écrans Pro et Pro Max seront fabriqués avec une nouvelle technologie : le surmoulage à basse pression d’injection, ou « LIPO » comme elle est appelée chez Apple.

Le nouveau processus réduira la taille de la bordure autour de l’écran à 1,5 millimètres (contre environ 2,2 millimètres sur les iPhones actuels). Le LIPO a d’abord été utilisé dans l’Apple Watch Series 7 pour rendre les bordures de cet appareil plus fines et augmenter la taille de l’écran. Et Apple prévoit d’apporter cette fonctionnalité à l’iPad à l’avenir, m’a-t-on dit.