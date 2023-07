Puissance, grand écran et 90 euros de moins : cette tablette Xiaomi reste l’achat le plus intelligent.

Une réduction de 90 euros sur cette tablette Xiaomi, avec suffisamment de puissance pour exécuter n’importe quelle application, un grand écran pour regarder des séries et une autonomie prolongée.

Cette tablette Xiaomi est vraiment belle dans le modèle de couleur blanc perle, une teinte élégante et sans empreintes.

Il y a seulement quelques jours, la Xiaomi Pad 6 est sortie sur le marché, la nouvelle version de la gamme de tablettes du fabricant chinois. Cependant, nous vous recommandons toujours l’achat de la Xiaomi Pad 5, une tablette de grande qualité que vous pouvez désormais acheter à un prix beaucoup moins cher. Cette Xiaomi Pad 5 dispose de la puissance nécessaire pour exécuter toutes les tâches, d’un écran de qualité et de grande taille, ainsi que d’une autonomie qui ne pose aucun problème.

Le prix de vente recommandé de cette tablette est de 399,99 euros pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, son prix chute sur AliExpress, où vous pouvez l’acheter habituellement pour 309,89 euros. Par conséquent, vous économisez 90 euros sur cette excellente Xiaomi Pad 5. L’expédition se fait depuis la France, vous recevrez donc la tablette chez vous en seulement quelques jours et sans frais de livraison.

Cette Xiaomi Pad 5 baisse également à 309,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi, mais uniquement pendant ce dimanche 30 juillet. Pour l’obtenir à ce prix, vous devez appliquer le coupon de réduction de 20 euros pour les nouveaux utilisateurs, mais gardez à l’esprit que vous n’avez que quelques heures pour l’obtenir avec une remise de 90 euros. Ensuite, nous vous expliquerons, sur la base de notre analyse de la Xiaomi Pad 5, pourquoi il vaut la peine d’acheter cette tablette, surtout maintenant qu’elle coûte environ 300 euros.

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5, une tablette avec un excellent communiqué qualité-prix

La principale raison pour laquelle nous vous recommandons la Xiaomi Pad 5 est qu’elle offre une expérience équilibrée, avec une qualité dans tous ses aspects. Commençons par parler de la première chose que vous verrez, le design, simple et beau dans l’une des deux couleurs disponibles (blanc perle et gris cosmique). C’est une tablette facile à utiliser et à transporter, avec un poids de 511 grammes et une épaisseur de seulement 6,85 millimètres.

Un de ses points forts réside dans son écran qui, bien qu’il ne soit pas doté de la technologie LCD, offre une excellente qualité visuelle. Il a une grande taille de 11 pouces, une résolution 2.5K (2560 x 1600 pixels) pour des images particulièrement nettes et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité constante. Cet écran s’associe parfaitement aux quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, qui offrent un son si bon qu’ils nous ont vraiment surpris lors de notre analyse.

Grâce à la bonne qualité de l’écran et des haut-parleurs, la Xiaomi Pad 5 est un achat judicieux pour regarder du contenu multimédia. Par exemple, vous pouvez l’utiliser pour regarder des vidéos sur YouTube, des séries sur Disney+ ou des diffusions en direct sur Twitch.

Les utilisations de la tablette Xiaomi vont au-delà, car elle peut également être utilisée pour consulter les réseaux sociaux, rechercher des informations sur le navigateur web, dessiner, jouer, éditer des images ou discuter. Cela est dû à la puissance déployée par le processeur Qualcomm Snapdragon 860, capable d’effectuer toutes les tâches avec facilité. Attention, la tablette est compatible avec le stylet optique de Xiaomi, ce qui indique que vous pouvez dessiner ou prendre des notes plus facilement.

Attendez, nous n’avons pas encore fini. Avec cette Xiaomi Pad 5, vous pouvez également prendre des photos, enregistrer des vidéos et participer à des appels vidéo grâce à sa caméra arrière de 13 mégapixels et sa caméra frontale de 5 mégapixels. En bref, vous pouvez l’utiliser pour toutes les tâches avec l’assurance d’obtenir de bonnes performances, c’est pourquoi c’est l’une des meilleures tablettes Android du marché.

Xiaomi Pad 5

La cerise sur le gâteau est une grande batterie de 8 720 mAh qui, selon nos tests, peut vous offrir pendant 2 à 3 jours d’autonomie avec une utilisation normale. Comme toujours, l’autonomie finale dépendra de votre niveau d’exigence. La Xiaomi Pad 5 prend en charge la charge rapide de 33 W, mais le chargeur fourni dans la boîte est de 22,5 W. Vous pouvez résoudre ce problème en achetant séparément un chargeur de 33 W de Xiaomi, comme celui-ci disponible sur Amazon pour 14,99 euros.

Nous avons été très satisfaits de cette Xiaomi Pad 5, c’est pourquoi nous en profitons pour la recommander lorsqu’elle est fortement réduite. Vous pouvez maintenant l’acheter fréquemment pour 309 euros dans des stores tels qu’AliExpress, le site web de Xiaomi et Amazon, ce qui représente une réduction de 90 euros qui la rend encore plus attrayante.

