Gurman : Anticiper des hausses de prix pour l’iPhone 15, Apple a testé la couleur titane gris sombre pour l’Apple Watch Ultra.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg réaffirme les communiqués récents sur les prix de l’iPhone 15. Gurman indique que les consommateurs devraient s’attendre à de « légères » augmentations de prix pour toute la gamme de l’iPhone 15 à l’échelle internationale, ainsi qu’aux États-Unis, en particulier pour l’iPhone 15 Pro/Pro Max qui comprendra une nouvelle conception de châssis en titane et un système de caméra amélioré.

Pour l’Apple Watch, prévoyez des améliorations des spécifications pour les séries 9 et Ultra, mais pas de version SE cette année (car elle semble suivre un cycle de deux ans). Fait intéressant, Gurman indique qu’Apple a testé une option de couleur gris foncé en titane pour l’Apple Watch Ultra l’année dernière, mais elle a été abandonnée pour le lancement de l’Ultra 2022. Cependant, Gurman suggère que la couleur plus foncée pourrait revenir pour la prochaine mise à jour matérielle de l’Apple Watch Ultra en 2023.

Bloomberg a rapporté la semaine dernière qu’Apple prévoit d’expédier environ 85 millions d’unités d’iPhone 15 cette année, soit environ le même nombre que pour l’iPhone 14 à la même période l’année dernière. Cependant, l’entreprise s’attend à une augmentation globale du chiffre d’affaires grâce à l’augmentation des prix unitaires.

Voici comment Gurman l’a présenté dans la newsletter d’aujourd’hui :

Une autre remarque sur le prochain iPhone : je vous recommande de vous attendre à des hausses de prix légères pour les quatre modèles en dehors des États-Unis. Je n’exclurais pas non plus une augmentation de prix aux États-Unis, du moins pour certains modèles pro, étant donné le passage au titane et à un système de caméra plus coûteux sur l’iPhone 15 Pro Max. Pour information : Apple facture 100 dollars de plus pour les montres en titane que pour leurs homologues en acier inoxydable.

Un analyste de Barclays suggère que le prix de l’iPhone 15 Pro Max pourrait augmenter jusqu’à 200 dollars, grâce à une différenciation accrue du produit, comme le châssis premium en titane et l’objectif de zoom périscope exclusif dans le système de caméra Max, par communiqué aux modèles moins chers d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Plus.

Nous n’avons pas entendu beaucoup parler des nouveautés de l’Apple Watch cette année, mis à part la puce plus rapide. Gurman décrit cette amélioration comme une « augmentation assez importante ». Cette année, la puce serait la première mise à niveau du CPU et du GPU de l’Apple Watch depuis la série 6.

En ce qui concerne l’Apple Watch Ultra, l’ajout d’une nouvelle option de couleur aiderait sûrement à stimuler les ventes. Pour l’instant, l’Apple Watch Ultra est un cas particulier dans la gamme de montres, car elle n’a qu’un seul SKU (une couleur, une taille). Cela correspond également à une tendance historique courante où Apple ajoute de nouvelles options de couleur les années où il n’y a pas de mises à niveau matérielles importantes.

