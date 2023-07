Cette montre intelligente est celle que j’achèterais pour moins de 100 euros

La smartwatch d’Amazfit est en train de faire sensation parmi ses utilisateurs pour de nombreuses raisons.

Une grande autonomie de batterie, un écran très visible et toutes sortes de capteurs pour une montre à environ 90 euros.

Vous avez besoin d’une montre intelligente bon marché, mais vous ne voulez pas dépenser trop ? J’ai la réponse à vos prières, une smartwatch très similaire aux Apple Watch, mais pour moins de 100 euros. Vous pouvez vous procurer l’Amazfit GTS 4 Mini pour environ 90 euros sur Amazon ou 97 euros sur MediaMarkt. Il s’agit d’une des dernières montres du catalogue Amazfit, la plus complète du marché.

Après le succès de nombreux autres modèles d’Amazfit, dans sa version « Mini », c’est la quatrième et dernière version à arriver sur le marché. Elle est chargée de très bonnes spécifications et supprime certaines pour que son prix ne monte pas trop. C’est pourquoi vous pouvez acheter cette montre pour environ 90-100 euros.

Achetez une bonne smartwatch à prix réduit

Tout d’abord, nous avons une montre intelligente résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM de pression sous l’eau, soit environ 50 mètres de profondeur. C’est pourquoi elle convient pour une utilisation sous l’eau sans problème. C’est une montre prête pour l’action, avec plus de 120 modes sport intégrés, dont 7 peuvent être détectés automatiquement.

Si vous êtes intéressé par diverses données sur votre activité, cette Amazfit GTS 4 Mini dispose de plusieurs capteurs qui vous aideront à les connaître. Elle dispose d’un capteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24, d’un moniteur d’ oxygène dans le sang, d’un podomètre pour connaître le nombre de pas que nous faisons chaque jour et d’un détecteur de pic de stress. Elle nous donnera également les données de sommeil chaque matin.

Si vous êtes du genre à aimer la nature et à faire régulièrement des randonnées, cette montre va vous plaire. Vous pourrez utiliser sa puce GPS intégrée pour vous guider sur des itinéraires et revenir à la civilisation sans problème et sans utiliser le GPS de votre téléphone. Elle prend en charge jusqu’à 5 systèmes de positionnement par satellite pour améliorer vos activités en plein air.

Elle est équipée d’un écran carré Amoled de 1,65 pouces avec une résolution extrêmement élevée. Vous verrez et lirez parfaitement toutes les notifications. Vous pourrez personnaliser son cadran parmi plus de 100 disponibles gratuitement.

La batterie de cette Amazfit GTS 4 Mini vous donnera une autonomie d’environ 15 jours d’utilisation. Si vous utilisez intensivement les capteurs, cette durée pourrait descendre à 8 jours. Et si vous n’utilisez que le GPS, vous aurez une autonomie d’environ 21 heures. N’oubliez pas qu’une Apple Watch a une autonomie d’environ 20 à 30 heures avec le GPS constamment allumé.

Cette montre ne vous donne pas seulement les données que nous avons mentionnées précédemment, elle est également capable de suivre le cycle menstruel, de nous donner des données approximatives sur le métabolisme de base, de nous rappeler que nous devons bouger ou boire plus d’eau, de nous donner une évaluation générale en rassemblant toutes les données pour que nous puissions nous améliorer.

Et elle ne sert pas seulement à faire du sport et à nous donner l’heure, elle peut également servir de réveil/alarme, nous donner des rappels, agir comme obturateur de l’appareil photo du téléphone portable, nous envoyer des alertes pour les changements climatiques, contrôler la musique que nous mettons sur notre smartphone ou recevoir toutes les notifications que nous souhaitons des applications choisies.

