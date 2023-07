Si tu sens que tu passes trop de temps à utiliser ton téléphone portable, ce réglage simple va te faire beaucoup de bien.

Les téléphones Android disposent d’un filtre d’écran qui aide les utilisateurs à réduire leur temps d’utilisation quotidien. Étape par étape, nous verrons en quoi il consiste et comment l’activer.

Votre téléphone Android dispose d’un réglage simple qui vous permettra de réduire le temps que vous passez à l’utiliser chaque jour.

Le téléphone portable vous piège et vous captive jusqu’à ce que vous découvriez que vous consacrez plusieurs heures de votre journée à l’utiliser. Si vous avez le sentiment que vous passez trop de temps à utiliser votre téléphone portable, sachez que votre smartphone Android dispose d’un réglage simple qui vous permettra de réduire les heures d’utilisation. Il s’agit essentiellement d’une fonction qui fait partie du mode repos des appareils Android et qui supprime les couleurs de l’écran pour vous donner moins envie de l’utiliser.

La coloration de l’écran en noir et blanc est l’une des méthodes les plus utiles pour réduire le temps d’utilisation de votre téléphone portable. Comme les images perdent toute leur couleur et ne sont pas correctement visibles, il est normal que vous refusiez d’utiliser le téléphone, sauf dans des situations d’urgence, comme un appel téléphonique ou l’envoi d’un courrier électronique. En bref, activer l’échelle de gris sur l’écran de votre téléphone portable ou tablette Android est une bonne façon de vous désintoxiquer de son utilisation, alors voyons comment vous pouvez le faire.

Comment activer l’échelle de gris sur votre téléphone portable Android

Il existe différentes méthodes disponibles pour tenter de limiter l’addiction au téléphone portable. Vous pouvez l’éteindre pendant quelques heures par jour et faire preuve de volonté, utiliser des applications pour contrôler le temps d’utilisation du téléphone portable qui disposent également d’outils de déconnexion, ou utiliser le mode repos intégré nativement aux appareils Android.

Le réglage simple que nous vous recommandons pour passer moins de temps avec votre téléphone est inclus dans cet outil, dans le mode repos d’Android. Il s’agit essentiellement d’activer l’échelle de gris pour mettre l’écran en noir et blanc et ainsi rendre les images moins visibles. Ainsi, vous ne pourrez pas bien apprécier les photos d’Instagram, les vidéos de TikTok ou les vidéos qui vous sont envoyées par WhatsApp.

En résumé, vous ne pourrez pas utiliser les applications à 100%, ce qui réduira votre envie d’utiliser le téléphone. En plus d’être très utile, l’échelle de gris sur l’écran est très facile à activer, il vous suffit de suivre cette procédure étape par étape :

Accédez aux paramètres de votre téléphone. Accédez au menu « Bien-être numérique et contrôle parental« . Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Mode repos« . Développez la section « Personnaliser » et entrez dans « Options d’écran pendant le mode repos« . Activez la case à cocher « Echelle de gris« . Revenez à l’écran principal du mode repos et appuyez sur « Activer maintenant ».

Ce processus se termine par l’écran perdant ses couleurs et devenant noir et blanc, ce qui devrait vous éloigner du téléphone portable. En plus d’être une bonne méthode pour réduire le temps que vous passez avec votre téléphone tout au long de la journée, activer l’échelle de gris est également utile pour protéger vos yeux. En bref, cela présente plusieurs avantages, alors nous vous encourageons à utiliser cette astuce qui pourrait vous aider à changer votre relation avec votre smartphone.

Les captures d’écran ci-dessus sont prises à partir d’un POCO F4 5G avec le système d’exploitation MIUI 14 basé sur Android 13. Cependant, le processus à suivre est le même sur d’autres téléphones Android de marques telles que Google, OPPO et realme. Il vous suffit d’accéder au mode repos et d’activer l’option d’échelle de gris pour commencer à limiter votre dépendance au téléphone portable.

