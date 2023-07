Si vous voulez la qualité Samsung pour moins de 200 euros, ce téléphone portable est idéal.

Images Full HD+, caméra principale de 50 mégapixels et grande batterie de 5 000 mAh sur ce Samsung Galaxy qui descend jusqu’à 169 euros.

Ce Samsung Galaxy A14 est un bon téléphone pour une utilisation basique à moins de 200 euros.

Samsung est l’une des marques de confiance si vous recherchez un smartphone avec une durée de vie étendue, la qualité est garantie sur tous ses appareils. Si vous voulez renouveler votre téléphone à un prix inférieur à 200 euros, le Samsung Galaxy A14 a tout ce dont vous avez besoin. Le smartphone vous offre de bonnes performances pour une utilisation basique, des images en Full HD+, de bonnes photos avec sa caméra principale de 50 mégapixels et plus d’une journée d’autonomie avec la batterie de 5 000 mAh.

Le Samsung Galaxy A14 est idéal à moins de 200 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ne vous effrayez pas si vous voyez qu’il a un prix de vente recommandé de 229 euros, car il est plus probable que vous puissiez l’acheter pour 169 euros sur Amazon dans le modèle de couleur noir. Par conséquent, vous économisez 60 euros sur l’achat d’un téléphone qui est à peine sur le marché depuis quelques mois. En réalité, il est livré avec Android 13 directement, vous n’avez pas à attendre de mise à jour.

Le Samsung Galaxy A14 est également en promotion chez Ebay, où vous pouvez le trouver pour environ 190 euros. Pour un prix similaire, vous pouvez le trouver chez PcComponentes, tandis qu’il coûte environ 185 euros chez MediaMarkt. Vous pouvez voir qu’Amazon est le store où il est généralement le moins cher, c’est pourquoi c’est l’option principale pour l’acheter. De plus, si vous avez Amazon Prime, vous le recevrez chez vous en seulement quelques heures.

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A14, le meilleur Samsung pour seulement 169 euros

Le Samsung Galaxy A14 est un téléphone abordable avec un design moderne que vous pouvez choisir en trois couleurs différentes : noir, vert et argent. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le noir est généralement le moins cher sur Amazon. Il est très bien avec le détail du dos rayé, cela lui donne une touche originale. Si vous voulez protéger le téléphone pendant son utilisation, vous pouvez utiliser l’étui offert avec.

Avec le Galaxy A14, vous pourrez voir les images sans aucun problème, car il est équipé d’un grand écran LCD de 6,6 pouces et d’une résolution Full HD+ (2408 x 1080 pixels). La qualité de cet écran est correcte, surtout pour cette netteté supplémentaire apportée par la résolution Full HD+. Vous pourrez donc regarder confortablement les vidéos YouTube, les séries Netflix ou les films Prime Video. Si vous voulez écouter l’audio en privé, vous pouvez connecter vos écouteurs à la prise de 3,5 millimètres.

À l’intérieur de ce téléphone, un processeur octa-core travaille pour exécuter facilement les applications les plus courantes telles que WhatsApp, TikTok, Google Chrome ou YouTube. Cela indique que vous pouvez utiliser le Samsung Galaxy A14 pour une utilisation basique sans complications. De plus, avec 128 Go de stockage, vous avez suffisamment d’espace pour stocker du contenu multimédia et installer des applications.

Si vous avez besoin de plus de mémoire, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 To avec une carte microSD. De plus, le slot dispose d’espace pour deux cartes SIM, vous pouvez donc utiliser deux numéros de téléphone simultanément. Il faut également noter que le Samsung Galaxy A14 est livré directement avec One UI basé sur Android 13 et est équipé d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté pour déverrouiller rapidement le système.

Avec ce Galaxy A14, vous pourrez également capturer de bonnes photos, en particulier avec la caméra arrière de 50 mégapixels dans des scènes bien éclairées. Les photos sont nettes et ont une bonne reproduction des couleurs, en tenant toujours compte des limitations d’un téléphone abordable. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 13 mégapixels pour de bons selfies.

Samsung Galaxy A14

La cerise sur le gâteau est une grande batterie de 5 000 mAh qui peut vous offrir jusqu’à deux jours d’autonomie si vous n’êtes pas trop exigeant. Dans les situations où vous devez utiliser davantage le téléphone, il tiendra quand même jusqu’à la fin de la journée avec une seule charge. La batterie est compatible avec une charge rapide de 15W, mais le chargeur n’est pas inclus. Vous pouvez utiliser n’importe quel adaptateur que vous avez à la maison ou acheter le chargeur de Samsung pour environ 12 euros sur Amazon.

En conclusion, ce Samsung Galaxy A14 est prêt à bien fonctionner au quotidien. C’est une bonne option pour les utilisateurs qui ne sont pas très exigeants, par exemple, les personnes âgées ou les plus jeunes de la maison. Il a un prix de vente recommandé de 229 euros, mais vous savez déjà qu’il est généralement à 169 euros sur Amazon, soit 60 euros de moins.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaine de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :