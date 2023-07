Transsion, l’entreprise chinoise de télécommunications qui domine le marché africain, a annoncé une forte croissance pour le deuxième trimestre après avoir connu cinq trimestres de baisse. Cette nouvelle est un soulagement pour l’entreprise. Elle travaille pour étendre sa part de marché en Asie du Sud et du Sud-Est afin de compenser ses pertes en Afrique.

D’après une pré-annonce faite mercredi, le chiffre d’affaires de Transsion au deuxième trimestre a augmenté de 30,7 % par communiqué à l’année précédente, pour atteindre 15,8 milliards de yuans (2,2 milliards de dollars américains). Les bénéfices ont doublé par communiqué au trimestre précédent, atteignant 1,6 milliard de yuans, soit une hausse de 83 % par communiqué à l’année précédente. Le chiffre d’affaires et les bénéfices totaux du premier semestre ont augmenté de 8 % et 27 %, pour atteindre 25 milliards de yuans et 2,1 milliards de yuans.

L’entreprise attribue sa croissance du chiffre d’affaires à l’expansion du marché et aux améliorations des produits. La marge brute s’est améliorée grâce à des coûts plus bas, et l’orientation des consommateurs africains vers les smartphones a également contribué au succès de l’entreprise. Alors que les ventes mondiales de smartphones ont baissé pour le huitième trimestre consécutif, de 8 % au deuxième trimestre, le marché de Transsion en Afrique a connu une baisse moins importante.

Transsion est une marque peu connue en dehors de l’Afrique, mais elle vend 40 % de tous les téléphones du continent, ce qui en réalité le principal acteur de la région. Les trois marques de l’entreprise, TECNO, itel et Infinix, répondent aux besoins divers des consommateurs africains avec une gamme de téléphones et d’autres appareils électroniques.

Alors que Transsion ne vend que 6 % de tous les smartphones dans le monde, sa part de marché atteint 11 % lorsque tous les téléphones sont inclus. Malgré ce succès, la part de marché de Transsion en Afrique a baissé par communiqué à son sommet de 57 %, mais reste encore conséquente à 40 %.

L’Afrique reste le marché le plus important pour Transsion, car la population est jeune et de plus en plus urbaine. L’adoption massive des smartphones en Afrique sans passer par une étape d’ordinateur personnel crée des opportunités pour les entreprises qui ne sont pas des géants occidentaux. Cette adoption continue des smartphones en Afrique devrait maintenir la croissance des bénéfices pendant un certain temps.

Depuis 2019, Transsion fabrique également des produits autres que des téléphones, tels que des gadgets électroniques et des appareils électroménagers. Elle possède également une entreprise de réparation appelée Carlcare et certains systèmes d’exploitation. Cependant, les téléphones génèrent encore 90 % de ses revenus.

Pour maintenir sa rentabilité, Transsion cherche à fabriquer des produits de milieu et haut de gamme, notamment des téléphones et des gadgets domestiques IoT. Plus de 80 % des téléphones de Transsion sont déjà des smartphones, contre 58 % en 2016. Cependant, l’entreprise devra trouver de nouvelles façons de maintenir sa rentabilité alors que la transition vers les smartphones atteint son pic.

Les puces sont devenues moins chères cette année, ce qui a réduit les coûts pour Transsion. Les stocks ont diminué par communiqué au niveau élevé de l’année dernière. Et le cours de l’action a doublé depuis ses plus bas de l’année dernière. Alors que l’entreprise se tourne vers l’avenir, elle doit relever le défi de s’étendre dans des endroits où les smartphones sont déjà omniprésents. Cela pourrait diluer la marge globale.

Malgré ces défis, la marge brute de Transsion en Afrique était de 27,6 % l’année dernière, soit 11 points de pourcentage de plus que dans le reste du monde. Cette augmentation des bénéfices cette année est également principalement due à l’Afrique. La direction de l’entreprise se montre prudemment optimiste, en avertissant qu’elle devra naviguer les défis de l’expansion vers de nouveaux marchés tout en maintenant sa rentabilité.

En conclusion, la forte croissance de Transsion au deuxième trimestre est un signe positif pour l’entreprise. Elle travaille pour étendre sa part de marché en Afrique et dans d’autres régions. Bien que l’entreprise rencontre des défis pour maintenir sa rentabilité alors que la transition vers les smartphones atteint son pic, sa domination sur le marché africain et sa focalisation sur la fabrication de produits de milieu et haut de gamme suggèrent qu’elle est bien positionnée pour une croissance future.

