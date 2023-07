Ce robot est capable de résoudre les cubes de rubik à une vitesse inhumaine et le voir est hypnotique

Voici la machine la plus rapide à résoudre les cubes de Rubik

Compléter un cube de Rubik peut sembler compliqué au début, mais il y a des personnes qui l’ont déjà fait en quelques secondes.

Il existe des énigmes difficiles pour les adultes qui nous font nous creuser la tête pendant des mois pour essayer de deviner quelle est la bonne réponse. Si cela ne nous suffit pas, nous pouvons toujours essayer de relever le merveilleux défi que représente essayer de compléter les cubes de Rubik dans le moins de temps possible. Cependant, il semble qu’un robot ait de nouveau devancé l’humanité car il est capable de le faire en un temps incroyable. Ainsi, parmi les métiers qui disparaîtront, nous pouvons inclure tous ceux qui essaient de se vanter de leur vitesse lors de réunions familiales ou entre amis en résolvant des cubes de Rubik.

Le MIT et le robot qui résout les cubes de Rubik

Bien que ce soit un classique, le cube de Rubik reste une véritable sensation. Des tournois sont organisés dans tous les pays pour déterminer qui est le plus rapide pour le résoudre. Les chiffres sont vraiment incroyables et beaucoup de gens sont capables de le résoudre en quelques secondes seulement. Cependant, le MIT a développé un robot qui est capable de le faire en moins d’une seconde, il est donc humainement impossible qu’une personne de notre espèce puisse battre ce record hallucinant.

Il est très important de prêter attention à la vidéo car elle se termine si vite que le moindre clignement des yeux peut vous faire manquer la possibilité de voir la vitesse à laquelle ce genre d’ingéniosité et de passe-temps est complété. Heureusement, le Massachusetts Institute of Technology l’a ralenti pour qu’il soit possible de le voir sans trop de problèmes, ce qui a permis de voir la quantité incroyable de mouvements qu’il y a avant d’être complété.

Un robot creado por el MIT tiene la capacidad de armar un cubo Rubik en .038 segundos pic.twitter.com/p6P3B6tk0Z — Arte y libros. (@Arteymas_) Juin 26, 2023

Comment ce robot parvient-il à compléter un cube de Rubik en moins d’une demi-seconde? Il faut avouer que l’utilisation de ses bras robots est la clé de son succès. Tandis que certains tiennent le cube, d’autres se chargent de déplacer les coins. Le robot a été conçu exclusivement pour obtenir le résultat attendu de lui, ce qui est très bien mais cela implique qu’il n’a pas beaucoup plus de fonctionnalités. Il est vrai que à moyen et long terme, cette découverte et cette technologie n’ont aucune autre application et pourraient rester en simple fait divers.

En réalité, pour le réaliser, des technologies déjà connues ont été utilisées, un total de 6 moteurs ServoDiscs U-9 et la technologie Sony PlayStation Eye pour détecter et numériser le mouvement. Ainsi, sur le plan technologique, il a bien servi à tester l’efficacité et l’efficience de divers appareils, mais il est évident que la question ne dépasse pas le stade de l’anecdote.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :