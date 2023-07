Il reste le meilleur ordinateur portable pour moins de 1000 euros et je l’apprécie chaque jour

Équilibré en termes de puissance, d’écran, de logiciel et de batterie, cet ordinateur surclasse de nombreux autres en termes de performances.

Avec cet ordinateur portable, vous profiterez d’une performance exceptionnelle pendant de nombreuses années.

Que vous soyez un étudiant à la recherche d’un ordinateur portable ou quelqu’un ayant besoin d’un ordinateur pour travailler à la maison avec des tâches pas trop lourdes, cet ordinateur vous durera de nombreuses années. Et cela car c’est un MacBook Air, un ordinateur portable haut de gamme conçu pour se démarquer des autres et vous offrir la meilleure expérience du marché. Vous pouvez l’obtenir pour moins de 1000 euros dans plusieurs stores.

Je l’ai chez moi depuis deux ans et je ne peux dire que des merveilles à son sujet. Je l’utilise généralement pour les tâches de rédaction, l’édition d’images haute résolution et même pour l’édition de vidéos avec Final Cut Pro. C’est un ordinateur incroyable, et j’en ai essayé beaucoup d’autres pour les mêmes tâches, et comme celui-ci, aucun ne m’a autant impressionné.

Au début, je pensais que les chiffres indiqués par Apple dans les documents sur cet ordinateur portable devaient me le prouver en personne, avec une utilisation quotidienne. Dans mon travail, j’utilise souvent le clavier, évidemment, et les chiffres sur l’autonomie de la batterie semblaient inatteignables.

Quand j’ai pu l’utiliser et le tester dans mon travail pendant quelques jours, j’ai réalisé qu’ils ne mentaient pas. J’ai pu obtenir environ 16 à 18 heures d’utilisation avec ce MacBook Air équipé de la puce M1. Je venais d’un Asus et d’un Sony Vaio qui ne dépassaient pas 6 heures d’utilisation, ce qui ne me permettait pas de l’emporter en voyage pour une journée de travail complète sans avoir à prendre le chargeur.

Avec ce MacBook Air équipé de la puce M1, c’est un bonheur de pouvoir l’emporter en sachant que je peux faire (dans mon cas) deux journées de travail complètes et qu’il me restera probablement de la batterie pour plus tard. Points forts, en plus de cette énorme batterie et de l’efficacité énergétique du processeur :

Écran : le panneau utilisé par Apple sur cet ordinateur portable est un écran de 13,3 pouces avec une résolution extrêmement élevée, 2560 x 1600 pixels . L’écran est de technologie IPS et Retina Display , il a une luminosité automatique avec des pics d’environ 600 nits. C’est suffisant pour travailler dans des environnements bien éclairés ou à l’extérieur.

: le panneau utilisé par Apple sur cet ordinateur portable est un . L’écran est de , il a une luminosité automatique avec des pics d’environ 600 nits. C’est suffisant pour travailler dans des environnements bien éclairés ou à l’extérieur. Chauffage et bruit : j’ai pu utiliser un Dell XPS 13 avant ce MacBook Air, pour décider si je devais passer à macOS ou rester sous Windows. Mais une fois que j’ai vu à quel point le Dell chauffait et le bruit que faisaient ses ventilateurs, et que je l’ai comparé au silence et à la fraîcheur du Mac , la décision était prise. Ce MacBook Air a une refroidissement passif, c’est-à-dire qu’il se refroidit simplement en dissipant la chaleur à travers son métal et ses grilles de ventilation, car vous n’en avez pas besoin.

: j’ai pu utiliser un Dell XPS 13 avant ce MacBook Air, pour décider si je devais passer à macOS ou rester sous Windows. Mais une fois que j’ai vu à quel point le Dell chauffait et le bruit que faisaient ses ventilateurs, et que je l’ai comparé au , la décision était prise. Ce MacBook Air a une refroidissement passif, c’est-à-dire qu’il se refroidit simplement en de ventilation, car vous n’en avez pas besoin. Logiciel : je suis un utilisateur de Windows depuis de nombreuses années, depuis Windows 95, et une fois que j’ai essayé un Mac et que je n’ai pas eu un seul plantage, écran bleu, redémarrage inattendu ou tout autre problème en deux ans, ma décision était prise. Le système, qui fonctionne maintenant avec macOS 14 Sonoma, est fluide, rapide et très facile à s’adapter.

Par ailleurs, vous disposez d’un stockage SSD de type M.2 parmi les plus rapides du marché, d’une construction extrêmement haut de gamme avec de l’aluminium comme matériau principal, d’un clavier à la frappe douce et précise, rétroéclairé et de la meilleure optimisation matérielle de toute l’industrie informatique.

Ne vous laissez pas tromper par l’idée que vous pouvez acheter un ordinateur portable avec de meilleures caractéristiques matérielles sous Windows pour le même prix. Il est vrai que celui-ci aura de meilleures caractéristiques matérielles (plus de RAM, meilleur graphisme, écran plus grand ou plus de mémoire), mais vous devriez essayer les deux pendant quelques jours pour vous convaincre.

