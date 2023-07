Pour moins de 500 euros, je te recommande ce smartphone Android avec un appareil photo exceptionnel

Le terminal de Google se distingue surtout par son système de caméras et un logiciel qui ravit tout amateur d’Android.

L’évolution des Pixel de Google a été spectaculaire ces trois dernières années, et avec ce Pixel 7a, elle atteint un niveau d’optimisation extrême.

Il n’y a pas si longtemps, Google a commencé à côtoyer les fabricants de téléphones mobiles les plus renommés. Cette année, c’était le moment du Pixel 7a, un smartphone haut de gamme premium, mais abordable, qui a conquis le cœur de nombreux utilisateurs en très peu de temps. Il a été lancé en mai et a déjà accumulé des chiffres impressionnants.

Étant donné que la famille de téléphones Pixel de Google n’est pas très connue du grand public, ce Pixel 7a à 459 euros sur AliExpress est une opportunité que vous verrez rarement. Son prix officiel est de 509 euros, ce qui est déjà un excellent prix, mais vous pouvez l’obtenir pour moins cher sur AliExpress ou parfois lors d’offres ponctuelles sur Amazon.

Google Pixel 7a

Obtenez le meilleur téléphone pour moins de 500 euros en 2023

Ce terminal ne doit pas seulement être considéré comme un bon investissement parce qu’il est un Pixel. Il l’est pour de nombreuses raisons, notamment parce que nous l’avons testé pendant plusieurs semaines et en sommes ravis. Ce haut de gamme avec un corps en alliage d’aluminium avec une résistance IP67 est une merveille en main, compact, puissant et avec une caméra exceptionnelle.

Le terminal de Google est doté d’un écran Oled de 6,1″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il possède un lecteur d’empreintes intégré, une luminosité maximale de 1070 nits et est protégé par un Gorilla Glass 3. Il est très haut de gamme et ne pèse que 193 grammes. Il est également équipé de haut-parleurs stéréo avec microphone pour la réduction du bruit lors des appels.

La caractéristique la plus remarquable de ce Pixel 7a est sa caméra. À l’arrière, il intègre un double appareil photo Sony IMX787 de 64 MP avec un objectif grand-angle de 13 MP, également de Sony. Cet appareil photo a obtenu 133 points lors du test de DxOMark, ce qui en réalité de loin le meilleur appareil photo dans cette gamme de prix. Son appareil photo frontal de 13 MP prend des photos de portrait spectaculaires.

Le cœur de ce Pixel 7a est le Google Tensor G2, un CPU de 5 nm cadencé à 2,85 GHz, le même que celui des Pixel 7 et 7 Pro. Il est accompagné d’un processeur graphique ARM Mali-G710, de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de mémoire interne UFS 3.1. C’est un matériel très solide et bien optimisé par Google pour gérer au mieux l’IA.

Sa taille compacte se traduit par une batterie de plus faible capacité, atteignant jusqu’à 4385 mAh, légèrement inférieure à celle du Pixel 7. Cependant, son autonomie est similaire à celle de son grand frère, voire au modèle Pro. Il dispose d’une charge rapide de 20 W via un câble, d’une charge sans fil allant jusqu’à 18 W et d’une charge inversée (avec et sans fil).

Google Pixel 7a

Google Pixel 7a

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, il n’y a pas de nouveautés par communiqué aux autres téléphones haut de gamme de cette année : 5G, NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, double SIM et GPS. L’un des plus grands avantages d’acheter un Pixel de la dernière famille lancée est d’être parmi les premiers à recevoir Android 14 entre vos mains.

