9 nouvelles applications pour Android de ces dernières semaines que nous vous recommandons d’essayer.

Marre des applications Android habituelles ? Découvrez 9 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui méritent d’être essayées.

Applications sur un téléphone Android

Si vous êtes de ceux qui naviguent souvent sur le Google Play Store pour trouver de nouvelles applications gratuites pour Android qui en valent la peine, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous vous présentons les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur la boutique de Google ces dernières semaines.

Sans plus tarder, nous vous présentons les 9 nouvelles applications gratuites pour Android que vous ne devriez pas ignorer.

Whats Web – Whatscan for Web

Whats Web est une application alternative pour WhatsApp qui vous permet de vous connecter à deux comptes WhatsApp en même temps, de récupérer les messages supprimés sur la plateforme de messagerie appartenant à Meta en un seul clic, de télécharger facilement toutes les images, GIF et vidéos de n’importe quel Statut WhatsApp, ainsi que de gérer et de partager de manière très simple toutes les images, vidéos ou documents que vous avez téléchargés depuis WhatsApp.

Whats Web est une application totalement gratuite avec des annonces publicitaires que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Whats Web – Whatscan for Web

Aerodocs – Document Manager

Aerodocs est un outil gratuit pour Android avec lequel vous pouvez non seulement stocker et gérer vos documents de manière sécurisée, mais aussi créer des notes et des listes de tâches et gérer tous vos mots de passe.

Ainsi, Aerodocs vous permet de localiser un fichier par son nom, ses étiquettes ou son contenu, de numériser rapidement n’importe quel document, de sauvegarder vos documents dans votre service de stockage cloud et de stocker vos fichiers les plus privés dans un coffre-fort secret chiffré ou de les protéger avec le protocole d’authentification à deux facteurs.

Téléchargez gratuitement Aerodocs – Document Manager

PhotoLab, Photo Filter Effects

PhotoLab est un puissant éditeur de photos pour Android qui met à votre disposition une large gamme de filtres et d’effets grâce auxquels vous pouvez améliorer vos photos et leur donner une nouvelle vie.

Parmi tous les filtres que cette application propose, nous pouvons notamment souligner un filtre Vintage qui vous permet de donner une touche rétro à vos photos, un filtre Artistique qui transforme vos images en incroyables œuvres d’art avec des effets picturaux et surréalistes, un filtre Cinématique qui ajoute une touche cinématographique à vos photos avec des filtres dramatiques inspirés du cinéma, ainsi qu’un filtre pour les portraits qui regroupe une série de filtres conçus pour améliorer les tons de peau et mettre en valeur les sujets des photos.

Téléchargez gratuitement PhotoLab, Photo Filter Effects

PDF AI – Chat with PDF

PDF AI est une application pratique et gratuite, alimentée par l’intelligence artificielle, qui vous permet de télécharger un document PDF et de poser des questions à un chatbot sur le contenu de ce fichier.

PDF AI est une application totalement gratuite, sans publicité, qui dispose d’une version Plus au coût de 11,99 euros par mois, et qui vous permet de télécharger jusqu’à 5 documents PDF par jour, le premier pouvant atteindre 300 pages et les suivants sans limite, de télécharger des fichiers PDF allant jusqu’à 30 Mo et de poser jusqu’à 500 requêtes par jour au chatbot.

Téléchargez gratuitement PDF AI – Chat with PDF

Smart Beat: Story Reels Maker

Si vous aimez créer et éditer des vidéos musicaux, vous devez essayer Smart Beat, un incroyable outil d’édition de vidéos alimenté par l’intelligence artificielle qui détecte les battements et le rythme de la musique que vous choisissez et les synchronise automatiquement avec vos photos ou vidéos.

Ainsi, pour créer une vidéo musicale avec cette application, il vous suffit de choisir des images et une chanson et de laisser Smart Beat s’occuper du reste.

Téléchargez gratuitement Smart Beat: Story Reels Maker

SENSIBILIDAD VL1

SENSIBILIDAD VL1 est une nouvelle application Android qui vous permet de gagner de l’argent avec votre téléphone en répondant à des sondages ou en répondant à des questions sur vos jeux vidéo préférés.

Cette application gratuite vous donne des billets pour les tirages au sort du lendemain et plus vous avez de billets, plus vous avez de chances de gagner.

Il vous suffit d’attendre 24 heures pour vérifier si vous êtes l’un des gagnants, auquel cas vous pourrez retirer l’argent en espèces via PayPal ou l’utiliser pour des achats et des pièces dans vos jeux préférés.

Téléchargez gratuitement SENSIBILIDAD VL1

Chat with AI

Chat with AI est un chatbot conversationnel basé sur Google Bard, l’intelligence artificielle développée par Google, à qui vous pouvez poser toutes sortes de questions, car il vous fournira des réponses précises et perspicaces, et qui peut vous aider à accomplir certaines tâches comme résumer un document, créer des textes pour les réseaux sociaux et créer une application ou un programme.

Chat with AI est une application totalement gratuite avec des annonces publicitaires que vous pouvez télécharger depuis le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Téléchargez gratuitement Chat with AI

Shortcuts: Shortcut Maker

Shortcuts est un outil pratique avec lequel vous pouvez créer des raccourcis sur votre téléphone Android vers des applications, des contacts, des fichiers, des sites web, des emplacements, des calendriers, des cartes, des rappels ou des alarmes.

Chaque raccourci que vous créez avec cette application propose plus de 20 actions différentes, vous pouvez donc personnaliser chaque raccourci en fonction de vos besoins.

Téléchargez gratuitement Shortcuts: Shortcut Maker

Parallax Live Wallpaper Studio

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre téléphone Android avec des fonds d’écran originaux, vous devez essayer Parallax Live Wallpaper Studio, une application gratuite qui vous offre une large sélection de fonds d’écran animés en 3D qui donneront une nouvelle vie à l’écran de votre smartphone.

De plus, cette application vous permet également de créer vos propres fonds d’écran en ajustant les couleurs, les effets et les animations des modèles, et ainsi de créer un fond d’écran entièrement personnalisé.

Téléchargez gratuitement Parallax Live Wallpaper Studio

