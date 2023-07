17 cours en ligne gratuits du MIT (Institut de Technologie du Massachusetts)

Voici une compilation de nombreux cours gratuits proposés par le MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Ces cours sont en ligne et complètement gratuits.

Dans cette compilation, vous trouverez une collection de cours en ligne entièrement gratuits, comme celui récemment lancé par OpenAI. Ils ont été publiés par le MIT, le Institut de Technologie du Massachusetts. Ils sont tous hébergés sur la plateforme d’apprentissage edx, où vous trouverez également des contenus de nombreuses autres institutions telles que l’Université de Harvard, la Fondation Linux ou l’Université Carlos III de Madrid. Par conséquent, il s’agit de cours d’une grande qualité. Comme il s’agit du MIT, la plupart sont très axés sur la technologie et les solutions numériques.

Quoi qu’il en soit, nous avons essayé de sélectionner les cours de manière diversifiée afin que vous puissiez choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins ou à vos préférences personnelles. Dans chaque section, vous trouverez le lien correspondant pour vous inscrire. N’oubliez pas que tous sont en anglais, vous devrez donc avoir un bon niveau dans cette langue pour tirer le meilleur parti de ces formations. Si ce n’est pas le cas, jetez un œil aux meilleurs cours d’anglais.

Circuits et électronique 1 : Analyse de circuits de base

Le cours gratuit en ligne du MIT « Circuits et électronique 1 : Analyse de circuits de base » vous enseignera les techniques fondamentales pour la conception de microcircuits utilisés dans les smartphones, les voitures autonomes, les ordinateurs et Internet. Il dure 5 semaines et nécessite 5 à 7 heures par semaine. De plus, le cours est gratuit, mais vous avez également la possibilité d’obtenir une amélioration facultative.

Introduction à la biologie – Le secret de la vie

Le cours « Introduction à la biologie – Le secret de la vie » vous invite à explorer le secret de la vie à travers les concepts de base de la biochimie, de la génétique, de la biologie moléculaire, de l’ADN recombinant, de la génomique et de la médecine rationnelle. Pendant 16 semaines, avec un engagement de 5 à 10 heures par semaine, vous aurez l’occasion de suivre le rythme établi par l’instructeur. Le cours est gratuit, mais vous pouvez également choisir une formation payante par la suite.

Méthodes mathématiques pour les finances quantitatives

Le cours « Méthodes mathématiques pour les finances quantitatives » vous fournit les bases mathématiques essentielles pour l’ingénierie financière et les finances quantitatives : algèbre linéaire, optimisation, probabilités, processus stochastiques, statistiques et techniques de calcul appliquées en R. Pendant 12 semaines, en consacrant de 10 à 14 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur. Le cours comprend un plan d’études guidé par l’instructeur.

Chimie générale I : Atomes, molécules et liaison

Dans le cours « Chimie générale I : Atomes, molécules et liaison », vous pourrez plonger dans le monde moléculaire en explorant la structure chimique et la liaison du point de vue quantique. Vous apprendrez sur la dualité onde-particule, la structure électronique des atomes, les modèles de liaison chimique et les interactions intermoléculaires. Pendant 15 semaines, en consacrant de 10 à 12 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini.

Entrepreneuriat 101 : Qui est votre client ?

Dans le cours « Entrepreneuriat 101 : Qui est votre client ? », vous apprendrez que l’entrepreneuriat peut s’apprendre. Lancez votre voyage entrepreneurial en acquérant la première compétence importante pour ceux qui aspirent à être des entrepreneurs : connaître votre client. Pendant 10 semaines, en consacrant de 2 à 4 heures par semaine, ce cours vous permettra d’acquérir les connaissances nécessaires pour identifier et comprendre votre client dans le monde des affaires.

Génétique : Les fondements

Dans le cours « Génétique : Les fondements », vous pourrez explorer comment nous acquérons notre connaissance de l’hérédité. Améliorez vos compétences en pensée scientifique et en conception expérimentale avec cette aventure approfondie dans le domaine de la génétique. D’une durée de 7 semaines, en consacrant de 4 à 6 heures par semaine, ce cours vous fournit les bases nécessaires pour comprendre la génétique et vous permet de progresser à votre rythme, en acquérant une meilleure compréhension de cette discipline scientifique fascinante.

Biologie moléculaire – Partie 1 : Réplication et réparation de l’ADN

Dans le cours « Biologie moléculaire – Partie 1 : Réplication et réparation de l’ADN », vous vous lancerez dans une aventure approfondie à travers la réplication et la réparation de l’ADN, renforçant vos compétences en pensée scientifique et en conception expérimentale. Pendant 9 semaines, en consacrant de 4 à 6 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini. Ce cours vous fournira une connaissance détaillée des processus de réplication et de réparation de l’ADN, vous permettant d’améliorer vos compétences scientifiques et d’acquérir une compréhension plus profonde de la biologie moléculaire.

Conception de la chaîne d’approvisionnement

Dans le cours « Conception de la chaîne d’approvisionnement », vous apprendrez à concevoir et optimiser les flux physiques, financiers et d’information d’une chaîne d’approvisionnement pour améliorer les performances commerciales, dans le cadre du programme MicroMasters en gestion de la chaîne d’approvisionnement de MITx. Pendant 13 semaines, en consacrant de 8 à 12 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini. Ce cours vous fournira les connaissances nécessaires pour concevoir de manière stratégique une chaîne d’approvisionnement efficace et compétitive, et améliorer les performances commerciales dans ce domaine clé de la gestion.

Science des données collaborative pour la santé

Dans le cours « Science des données collaborative pour la santé », l’accent est mis sur l’importance des données et de l’apprentissage dans la prestation des soins de santé. Dans ce cours, des informaticiens, des fournisseurs de soins de santé et des experts en sciences sociales se réunissent pour collaborer à l’amélioration de la santé de la population en analysant et en extrayant des données recueillies de manière routinière lors du processus de prise en charge des patients. La durée est de 12 semaines, en consacrant de 2 à 3 heures par semaine. Progressez à mesure que vous acquérez des connaissances dans ce domaine d’avant-garde combinant science des données et soins de santé.

Biologie mobile : Transport et signalisation

Dans le cours « Biologie mobile : Transport et signalisation », vous pourrez explorer comment nous avons acquis notre connaissance sur les cellules. Améliorez vos compétences en pensée scientifique et en analyse de données avec cette aventure approfondie dans le domaine de la biologie mobile. Suivez cette formation pendant 6 semaines, en consacrant de 4 à 6 heures par semaine. Ce cours vous donnera une compréhension plus approfondie des mécanismes de transport et de signalisation dans les cellules, renforçant vos compétences scientifiques et développant votre capacité d’analyse dans le domaine de la biologie mobile.

Technologie et systèmes de la chaîne d’approvisionnement

Dans le cours « Technologie et systèmes de la chaîne d’approvisionnement », vous apprendrez comment la technologie est utilisée dans les systèmes de chaîne d’approvisionnement, des concepts fondamentaux aux applications innovantes, dans le cadre du programme MicroMasters en gestion de la chaîne d’approvisionnement de MITx. Pendant 13 semaines, en consacrant de 8 à 12 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini. Ce cours vous fournira les connaissances nécessaires pour comprendre comment la technologie peut améliorer et optimiser les systèmes de chaîne d’approvisionnement, et ainsi poursuivre votre carrière dans ce domaine clé de la gestion d’entreprise.

Musique du monde : Rythmes mondiaux

Dans le cours « Musique du monde : Rythmes mondiaux », vous apprendrez à reconnaître, ressentir et jouer des rythmes du monde entier. Pendant 5 semaines, en consacrant de 5 à 6 heures par semaine, vous pourrez avancer à votre propre rythme. Ce cours vous plonge dans la diversité des rythmes musicaux de différentes cultures, vous permettant d’apprécier et de participer à la musique mondiale. À travers ce cours, vous pourrez développer vos connaissances musicales et acquérir des compétences pour interpréter et apprécier la musique de différentes parties du monde.

Probabilité : La science de l’incertitude et des données

Dans le cours « Probabilité : La science de l’incertitude et des données », vous développerez des connaissances fondamentales en science des données avec cette introduction aux modèles probabilistes, y compris les processus aléatoires et les bases de l’inférence statistique. Ce cours fait partie du programme MicroMasters en statistique et science des données de MITx. Pendant 16 semaines, en consacrant de 10 à 14 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini. Ce cours vous fournira les bases nécessaires pour comprendre et utiliser des modèles probabilistes dans l’analyse des données, renforçant ainsi vos compétences en science des données et en statistique.

Analyse des données : Modélisation statistique et calcul en applications

Dans le cours « Analyse des données : Modélisation statistique et calcul en applications », vous obtiendrez une introduction pratique à l’interaction entre la statistique et le calcul pour l’analyse de données réelles. Ce cours fait partie du programme MicroMasters en statistique et science des données de MITx. Pendant 16 semaines, en consacrant de 10 à 15 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini. Grâce à ce cours, vous acquérerez les compétences nécessaires pour appliquer des modèles statistiques et des techniques de calcul à l’analyse de données, vous offrant ainsi une base solide dans ce domaine fondamental de la science des données.

génétique : Analyse et applications

Dans le cours « Génétique : Analyse et applications », on explique comment nous obtenons notre connaissance en matière d’hérédité génétique. Améliorez vos compétences en pensée scientifique et en conception expérimentale avec cette aventure en profondeur à travers la génétique. Il peut durer jusqu’à 8 semaines, en consacrant de 4 à 6 heures par semaine. Ce cours vous fournira les outils nécessaires pour analyser et appliquer les principes génétiques, vous permettant de mieux comprendre l’hérédité et ses applications dans divers domaines. Avancez à votre rythme et approfondissez vos connaissances en génétique avec ce cours.

Introduction à l’informatique et à la programmation en utilisant Python

Dans le cours « Introduction à l’informatique et à la programmation en utilisant Python », vous plongerez dans le monde de l’informatique en tant qu’outil pour résoudre des problèmes analytiques du monde réel en utilisant Python 3.5. Pendant 9 semaines, en consacrant de 14 à 16 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini. Ce cours vous fournira les connaissances fondamentales en programmation et vous apprendra à utiliser Python pour aborder et résoudre des problèmes pratiques. Profitez de cette occasion pour apprendre les bases de l’informatique et de la programmation en utilisant Python.

Apprentissage automatique avec Python : des modèles linéaires à l’apprentissage profond

Dans le cours « Apprentissage automatique avec Python : des modèles linéaires à l’apprentissage profond », vous obtiendrez une introduction approfondie au domaine de l’apprentissage automatique, des modèles linéaires à l’apprentissage profond et à l’apprentissage par renforcement, grâce à des projets pratiques en Python. Ce cours fait partie du programme MicroMasters en statistique et science des données de MITx. Pendant 15 semaines, en consacrant de 10 à 14 heures par semaine, vous pourrez suivre le rythme établi par l’instructeur selon un horaire prédéfini. Grâce à ce cours, vous acquerrez des compétences dans le domaine de l’apprentissage automatique et travaillerez sur des projets pratiques vous permettant d’appliquer ces connaissances à des situations réelles.

