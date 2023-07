Très recommandé : Android haut de gamme avec 12 Go de RAM et charge ultra rapide de 150W

Le terminal de realme a été une surprise pour tous grâce à toutes les caractéristiques et au bon fonctionnement qu’il offre.

Son processeur, sa batterie et son excellente qualité d’écran sont à l’origine de tant de ventes.

Si vous recherchez un smartphone haut de gamme et que votre budget ne dépasse pas les prohibitifs 1000 euros demandés pour certains, j’ai une option très recommandée pour vous. Vous n’avez pas besoin de chercher dans le haut de gamme premium pour obtenir des performances spectaculaires et une puissance démesurée. Avec le realme GT Neo 3 de 256 Go et 12 Go de RAM, vous pouvez l’obtenir pour environ 500 euros sur Amazon.

C’est le modèle le plus haut de gamme de la famille GT Neo à ce jour et il dispose d’un excellent écran fluide, d’une très bonne batterie et d’une des charges les plus rapides de l’année (chargeur inclus). Vous pouvez vous le procurer pour environ 550 euros sur PcComponentes également en couleur blanche.

realme GT Neo 3 (12/256 GB)

Obtenez un bon téléphone haut de gamme pour environ 500 euros

Étant donné qu’il ne fait pas partie des téléphones haut de gamme, il présente un corps en polycarbonate d’une épaisseur de seulement 8,2 mm. Il est très fin, donc aussi léger, seulement 188 grammes. Nous sommes surpris par son poids, car il possède un énorme écran Amoled de 6,7″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le lecteur d’empreintes est intégré à l’écran, avec une luminosité maximale de 1000 nits et une protection Gorilla Glass 5.

Le processeur de ce realme GT Neo 3 est le Dimensity 8100 Ultra de MediaTek, un processeur 5 nm cadencé à 2,85 GHz. Il est associé à la puce graphique ARM Mali-G610, à 12 Go de RAM LPDDR5 et à 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Il est capable de dépasser les 820 000 points au test Antutu.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes de ce téléphone realme est sa batterie. Malgré une capacité de seulement 4500 mAh, elle peut nous offrir une autonomie proche de 2 jours complets. Et le meilleur de tout, c’est que nous pouvons la recharger entièrement en moins de 15 minutes grâce à sa charge de 150W.

Son appareil photo se distingue également en proposant un triple appareil photo avec stabilisateur optique d’image. Les objectifs phares sont un capteur Sony IMX766 de 50 MP f/1.88, un grand-angle Sony IMX355 de 8 MP et un capteur macro GalaxyCore de 2 MP. Avec eux, nous pourrons enregistrer des vidéos en 4K à 60 fps, des ralentis à 480 fps, prendre des photos en gros plan jusqu’à 4 cm de distance et agrandir l’angle jusqu’à 119° avec l’objectif grand-angle.

Enfin, sa connectivité est à la hauteur de n’importe quel autre téléphone haut de gamme Android : compatibilité avec les réseaux 5G, double SIM pour utiliser deux lignes téléphoniques ou données, NFC pour les paiements sans contact avec le téléphone, WiFi 6 à haute vitesse, Bluetooth 5.3 pour nos écouteurs sans fil et GPS pour enregistrer les itinéraires de randonnée que nous faisons chaque week-end.

realme GT Neo 3 (12/256 GB)

Vous savez maintenant que si vous voulez un téléphone haut de gamme, puissant, mis à jour vers Android 13, avec un bon appareil photo, une charge rapide impressionnante, un écran séduisant et un design révolutionnaire, ce realme GT Neo 3 est votre prochain smartphone.

