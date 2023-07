Top 5 meilleures applications d’édition de photos pour l’iPhone

Transformez vos photos en œuvres d’art grâce à ces cinq applications d’édition photo pour iPhone.

Modifiez comme un professionnel avec ces applications d’édition photo pour iPhone

Vous êtes fan de prendre des photos avec l’appareil photo de votre iPhone et de l’édition photo ? Vous avez de la chance car vous êtes sur le point de découvrir cinq superbes applications pour sublimer vos photos. Tout ce dont vous avez besoin est votre iPhone et de les télécharger. Les applications s’occupent du reste.

Donc, si comme moi vous êtes fan de prendre de superbes photos avec l’appareil photo de l’iPhone et que vous voulez savoir quelles sont les meilleures applications d’édition photo, il vous suffit de continuer à lire pour découvrir quelles sont-elles. Et je vous fais un mini-spoiler : Photomator, PopFrame, Retouch, Darkroom et Photoroom.

Meilleures applications d’édition photo pour iPhone

PopFrame : l’outil parfait pour partager vos captures d’écran

J’utilise PopFrame depuis au moins un an et je ne l’ai pas arrêté car c’est l’une des meilleures façons de partager les captures d’écran que vous prenez avec l’iPhone avec style. PopFrame offre les cadres de tous les iPhone pour que vous puissiez choisir le vôtre et partager vos captures d’écran de la manière la plus adaptée possible.

Ce qui rend cet outil spécial, c’est ses possibilités en termes d’édition. Vous pouvez mettre le fond que vous voulez, qu’il s’agisse de l’un des fonds prédéfinis dans l’application, d’une photo de votre iPhone, d’un mélange des couleurs dominantes de l’image ou d’un fond sans rien.

De plus, vous pourrez choisir quelle partie de l’iPhone s’affiche. S’il s’affiche entier dans un carré, s’il s’affiche dans une image plus allongée ou s’il s’affiche en tiers, c’est-à-dire si seule une partie de l’iPhone est affichée. D’autres caractéristiques qui le rendent spécial sont la possibilité d’insérer des enregistrements d’écran ou de réaliser plusieurs créations à la fois.

Photoroom : la meilleure application utilisant l’IA

Photoroom est une application qui utilise l’IA pour vous permettre de réaliser de grandes créations. Essentiellement, elle permet de supprimer l’arrière-plan d’une image afin que vous puissiez créer une image à votre goût avec les fonds fournis par l’application. Avec Photoroom, vous pouvez vous téléporter dans différents pays, endroits ou simplement changer l’arrière-plan si l’original ne vous plaît pas. Le découpage est quasiment parfait et les créations sont assez réalistes.

Retouch : la suppression d’objets est un jeu d’enfant

Retouch est la meilleure application pour supprimer des objets de vos photos, et bientôt grâce à l’intelligence artificielle. Elle a plus de fonctions, mais la principale est celle-ci : supprimer des objets de vos photos en un clin d’œil. Comme dans n’importe quelle application d’édition, vous avez un sélecteur d’images et lorsque vous en choisissez une, la magie commence.

L’éditeur de Retouch propose plusieurs outils, mais le plus important est celui de suppression des objets. À l’intérieur, il y aura un interrupteur si vous voulez ou non utiliser l’intelligence artificielle pour de meilleurs résultats, ou la possibilité que cela soit automatique ou manuel. La différence est que lorsque vous sélectionnez l’objet à supprimer, vous devrez ou non appuyer sur un bouton.

Le fonctionnement est très simple, vous choisissez l’option Pinceau et vous sélectionnez l’objet. Comme par magie, il disparaîtra. Et si vous vous trompez ou si vous n’aimez pas le résultat, en haut vous avez des boutons pour annuler ou refaire les changements, ainsi que l’option d’une gomme avec laquelle vous récupérerez le tout.

Photomator et Darkroom

Ces deux applications doivent être mentionnées ensemble car je ne peux pas choisir. Toutes deux sont des applications d’édition générale, c’est-à-dire pour retoucher les photos en tant que telles. Elles ne sont pas spécifiques aux captures d’écran comme PopFrame ou à la suppression d’objets comme Retouch.

Les deux ont ce que vous pouvez attendre d’une application de ce type : édition de aspects tels que l’éclairage, l’exposition, les blancs, les noirs, les ombres, ainsi que les couleurs de manière individuelle. Toutes deux font un excellent travail.

Cependant, la différence entre les deux est que dans Photomator, vous pouvez également supprimer des objets, tandis que dans Darkroom, ce n’est pas possible. De plus, dans l’application issue du célèbre Pixelmator, vous pouvez également utiliser une fonction ML (Machine Learning) pour qu’elle édite automatiquement les photos.

Comme vous pouvez le constater, l’iPhone dispose d’une grande variété d’applications pour retoucher nos photos préférées. Mais ce n’est pas seulement pour cela, l’App Store offre également de nombreuses possibilités en nous proposant les meilleures applications d’appareil photo ou des applications pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :