Voici le téléphone portable que je te recommande pour moins de 200 euros : il n’est pas connu, mais c’est l’achat le plus judicieux.

Écran Full HD+, bonnes performances, caméra de 64 MP et grande batterie de 33 W, tout cela pour moins de 200 euros.

L’appareil photo arrière de 64 mégapixels est l’un des atouts majeurs de ce smartphone bon marché.

Xiaomi est la première marque à laquelle nous pensons lorsque nous cherchons des téléphones portables bons et bon marché. Cependant, les terminaux économiques de realme n’ont rien à leur envier en termes de communiqué qualité-prix, et le realme C55 en est une bonne preuve. Nous voulons vous recommander ce smartphone si vous recherchez une option de qualité à moins de 200 euros. Il dispose d’un écran avec une résolution Full HD+, de bonnes performances, d’un bon appareil photo principal de 64 mégapixels et d’une grande autonomie avec une charge rapide de 33W.

Un autre aspect positif de ce realme C55 est que sa configuration de mémoire standard comprend 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec la possibilité d’étendre ce dernier jusqu’à 1 To. Ce modèle est au prix de vente conseillé de 219,99 euros, mais il est très courant qu’il descende en dessous de 170 euros sur AliExpress Plaza. Cela indique qu’en plus d’économiser plus de 60 euros, vous l’aurez chez vous en seulement quelques jours car il est expédié depuis la France.

Une autre option est d’acheter le realme C55 sur Amazon, où il est souvent vendu pour 179,99 euros. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous l’aurez chez vous le lendemain de l’achat dans la couleur de votre choix. Nous avons analysé ce realme C55 sur Netcost-security.fr, nous pouvons donc vous dire de première main pourquoi son achat est si judicieux pour moins de 200 euros.

realme C55

realme C55, le téléphone portable que nous vous recommandons pour moins de 200 euros

Le processeur qui donne vie au realme C55 est le MediaTek Helio G88, avec suffisamment de puissance pour utiliser les applications les plus populaires. Par exemple, vous pouvez discuter sur WhatsApp, recevoir des indications de Google Maps, voir les photos les plus récentes sur Instagram, lire votre journal de référence sur Chrome ou consulter les dernières opérations de votre compte sur l’application de la banque. De plus, il peut également exécuter des jeux, en gardant à l’esprit que les performances ne seront pas parfaites.

Le modèle standard dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais il existe une autre version supérieure avec 8 Go de RAM et 356 Go de mémoire. Notez que vous pouvez étendre le stockage jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD. D’autre part, il est également avantageux d’acheter ce téléphone car il est livré directement avec realme UI 4.0 basé sur Android 13, vous n’aurez pas à attendre la mise à jour.

Le realme C55 est également un bon choix pour regarder des vidéos, des séries, des films et, en fin de compte, du contenu multimédia. En effet, son écran est occupé par un grand écran LCD de 6,72 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. D’après notre expérience, c’est un écran de bonne qualité sur lequel nous ne pouvons rien reprocher, car il offre des images nettes et aux couleurs vives.

En ce qui concerne les caméras, l’objectif arrière de 64 mégapixels se démarque particulièrement. Pendant la journée, il est capable de capturer des photos de très bonne qualité, détaillées et avec une bonne représentation des couleurs. En ce qui concerne les selfies, l’appareil photo avant de 8 mégapixels se comporte correctement, surtout lorsqu’il est utilisé dans des scènes bien éclairées.

realme C55

Enfin, mais non le moindre, le realme C55 est équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh qui fait du bon travail. Avec une utilisation normale, il peut vous fournir jusqu’à 2 jours d’autonomie. Si vous êtes beaucoup plus exigeant, vous devrez tout de même le recharger lorsque la nuit tombera. La batterie prend en charge la charge rapide de 33W, elle se charge donc à 100% en un peu plus d’une heure. Le chargeur est inclus dans la boîte, soit dit en passant.

En résumé, ce realme C55 est plus que capable de vous offrir une bonne expérience d’utilisation de base. Si l’on ajoute qu’il baisse régulièrement en dessous de 200 euros, il devient un achat idéal si vous recherchez un téléphone portable bon marché et de qualité. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter souvent en promotion sur AliExpress Plaza et sur Amazon, vous pouvez économiser plus de 60 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :