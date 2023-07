Charge rapide sur votre nouveau téléphone portable : voici le minimum que vous devriez exiger

Est-ce que votre téléphone portable se charge suffisamment rapidement? Si sa puissance de charge est supérieure à cette limite, on peut dire que oui.

Un smartphone avec une charge rapide de 100 W connecté à son chargeur

À partir de quel point peut-on dire que la charge rapide d’un smartphone est vraiment rapide? Il est possible que vous vous soyez déjà posé cette question… mais vous n’êtes pas le seul. Les analystes de CopunterPoint Research ont réalisé une étude dans laquelle ils ont analysé les différentes technologies de charge présentes dans les smartphones et comment le marché a évolué au cours des dernières années.

L’étude est pleine de détails intéressants , y compris la puissance de charge moyenne que l’on peut trouver aujourd’hui sur le marché des smartphones ou les fabricants qui proposent les systèmes de charge les plus puissants.

Si votre téléphone portable peut se charger à plus de 34 W, il est au-dessus de la moyenne

Les analystes assurent que la charge rapide est devenue l’un des éléments essentiels des smartphones modernes, aux côtés du support de connectivité 5G, des améliorations en matière de photographie, d’écran et de processeurs. Surtout parce que les améliorations dans ces derniers domaines ont eu un impact négatif sur la consommation d’énergie des appareils, de sorte que les systèmes de charge rapide (et les batteries de plus grande capacité) ont pris beaucoup plus d’importance.

À cet égard, ils expliquent que les fabricants chinois sont ceux qui misent le plus fort sur le développement de systèmes de charge de plus en plus rapides. Des marques comme Xiaomi, realme, vivo et OPPO n’ont cessé de présenter des avancées dans ce domaine, et certaines atteignent même déjà les 300 W de puissance, bien qu’à ce jour, la vitesse de charge la plus élevée sur un smartphone a été atteinte avec le realme GT 3 et ses 240 W de puissance.

Mais tous les fabricants ne sont pas aussi engagés dans ce type de technologies. Des marques comme Samsung, Apple ou Google ont opté pour une approche plus conservatrice, en privilégiant la sécurité et la longévité des batteries par communiqué à la vitesse de charge. Dans de nombreux cas, leurs smartphones offrent des systèmes de charge d’environ 20 ou 25 W de puissance maximale acceptée.

À partir de ces données, Counterpoint a déterminé que la puissance de charge moyenne des smartphones dans le monde entier est établie à 34 W au cours de la première moitié de l’année 2023, soit une augmentation de 4 W par communiqué aux 30 Wdu premier trimestre de l’année précédente. Donc, si votre téléphone portable a un système de charge qui dépasse cette valeur, vous pouvez vous vanter d’être au-dessus de la moyenne.

