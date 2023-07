6,5 pouces, 90 Hz et batterie longue durée : ce téléphone Motorola est très abordable et ne vous laissera pas indifférent

Obtenez le Motorola moto e32 au meilleur prix sur Amazon.

Un des téléphones les moins chers de Motorola est irrésistible sur Amazon et en plus, c’est un appareil très bien noté. Nous parlons du Motorola moto e32, un smartphone d’entrée de gamme qui, au moment de la rédaction de cet article, coûte moins de 100 euros. Au fait, il convient de mentionner que l’offre peut se terminer à tout moment. Si vous voulez renouveler votre vieux téléphone portable et que vous cherchez un téléphone abordable, c’est un choix sûr.

Vous pouvez acheter le Motorola moto e32 pour 99 euros sur Amazon (38 % de réduction). C’est 60 euros de moins que le prix recommandé. Il est également en vente à la Fnac, mais vous devrez débourser 149 euros si vous voulez l’acheter. Ainsi, l’offre d’Amazon est imbattable. En réalité, il n’a jamais été aussi bon marché.

Pour moins de 100 euros, vous obtenez un téléphone portable avec un écran HD+ de 6,5 pouces et 90 Hz qui a l’air plutôt bon. En ce qui concerne le processeur, il est équipé du UNISOC T606 (GPU Mali-57). Il offre de bonnes performances dans les tâches les plus basiques. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il fasse tourner les jeux les plus exigeants à de nombreux images par seconde. Il faut prendre en compte qu’il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme. Malgré cela, il se débrouille bien avec les applications de messagerie, la navigation sur le web, la diffusion de contenu en streaming, les réseaux sociaux, et bien plus encore. Cela dit, qu’en est-il de la mémoire ? Eh bien, il a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible via une carte microSD.

En ce qui concerne la section photo, nous avons trois caméras arrière (16 MP + 2 MP + 2 MP) et une caméra frontale de 8 MP. En ce qui concerne l’enregistrement vidéo avec la caméra principale, il supporte jusqu’à 1080p/30 fps. De plus, il intègre une batterie de 5 000 mAh et un connecteur pour écouteurs de 3,5 mm.

En termes de système d’exploitation, il est livré avec Android 11. Ce n’est pas la version la plus récente, mais vous n’aurez aucun problème pour installer vos applications et jeux préférés. Cette version d’Android a été optimisée pour s’adapter à votre utilisation du téléphone. Google a mis en place de nouveaux paramètres de confidentialité, une nouvelle façon de gérer les conversations, la possibilité d’épingler des conversations de différentes applications de messagerie, une enregistrement d’écran intégré, de nouveaux contrôles multimédias, et bien plus encore. On pourrait dire que c’était un grand bond en avant par communiqué à Android 10.

