WhatsApp mange-t-il la mémoire de votre téléphone portable ? Il vous suffit simplement d’activer ce paramètre.

Une simple option peut éviter que WhatsApp ne vous laisse sans espace de stockage sur votre téléphone portable.

L’icône de WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée dans le monde

Si vous manquez d’espace de stockage sur votre téléphone portable et que vous avez déjà suivi toutes les étapes de notre guide pour libérer de l’espace sur votre téléphone, il est peut-être temps de prendre d’autres mesures. Il est possible que WhatsApp soit l’une des applications coupables du manque d’espace, mais il existe un moyen d’empêcher l’application de messagerie de consommer toute la mémoire interne de votre appareil.

Nous allons vous expliquer comment activer une option qui peut vous faire économiser plusieurs gigaoctets de stockage, en évitant que les photos et vidéos de WhatsApp soient enregistrées dans la galerie de votre téléphone lors de leur téléchargement. Mais ne vous inquiétez pas : vous pourrez toujours voir vos photos et vidéos normalement.

Empêchez les images et vidéos de WhatsApp d’être enregistrées dans votre galerie

Lorsque vous recevez une image ou une vidéo dans une discussion WhatsApp et que vous téléchargez le contenu, il est automatiquement enregistré dans le stockage de votre téléphone, afin que vous puissiez le revoir à tout moment via la galerie. Cela fait que le fichier occupe de l’espace sur votre appareil.

Si vous utilisez WhatsApp depuis des années et que vous téléchargez des images et des vidéos, il est très probable que l’espace de stockage de votre téléphone soit rempli de fichiers qui occupent de l’espace, souvent de manière inutile car il y a probablement des images et des vidéos qui ne vous intéressent plus. Par conséquent, la première chose que nous vous recommandons de faire est de suivre notre guide pour libérer de l’espace sur WhatsApp.

Lorsque vous vous serez débarrassé de la plupart des fichiers, l’étape suivante consiste à activer l’option qui empêche les fichiers téléchargés dans WhatsApp d’occuper de l’espace sur votre téléphone. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone Appuyez sur l’icône des trois points située dans le coin supérieur droit et choisissez « Paramètres » Une fois là, appuyez sur « Discussions » Dans la section Discussions, vous devez désactiver l’interrupteur situé à droite du texte « Visibilité des fichiers multimédias »

En désactivant cette option, vous faites en sorte que WhatsApp ne sauvegarde pas les nouveaux fichiers que vous téléchargez dans les discussions dans la mémoire interne de votre téléphone. À la place, les images et vidéos que vous téléchargez ne sont visibles que dans la discussion et n’apparaissent pas dans votre galerie.

Mais, que faire si vous souhaitez que les fichiers d’une discussion spécifique soient enregistrés dans votre galerie ? Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre dans la discussion en question, d’appuyer sur le nom du contact ou du groupe, puis d’appuyer sur « Visibilité des fichiers multimédias« . Un menu apparaîtra, où vous devrez sélectionner l’option « Oui » pour que les fichiers téléchargés dans cette discussion soient enregistrés dans le stockage de votre téléphone et soient visibles dans la galerie de votre téléphone.

