watchOS 10 continue de ne pas résoudre l’un des plus grands problèmes de l’Apple Watch

C’est ce qui devrait changer pour que l’Apple Watch soit bien meilleure

J’utilise une Apple Watch depuis plus de six ans. Tous les modèles sont passés par mon poignet et je ne peux plus imaginer ma journée sans une Apple Watch qui m’accompagne, peu importe le modèle. Cependant, cette situation m’a permis de me rendre compte de tous ses avantages, mais aussi de ses défauts – bien qu’ils soient rares – du dispositif Apple.

Parce que oui, l’Apple Watch a aussi des choses à améliorer. Et je ne parle pas de sa batterie, qui s’est améliorée avec le temps, mais de ses anneaux d’activité. Les anneaux d’activité ne sont pas mal conçus dans l’ensemble, mais ils auraient besoin de quelques changements pour fonctionner beaucoup mieux en tant que système.

Les anneaux d’activité et leur incitation à ne jamais s’arrêter

Les anneaux d’activité sont la base pour encourager les utilisateurs d’une Apple Watch à bouger tous les jours. Les utilisateurs peuvent fixer des objectifs de calories, d’exercice et d’heures debout qu’ils doivent atteindre chaque jour pour fermer les anneaux, ce qui est un bon stimulant, en effet, c’est la raison pour laquelle j’ai commencé à prendre sérieusement l’exercice il y a six ans, mais le problème est que vous ne pouvez pas souvent vous arrêter.

Rarement, vous pouvez vous arrêter dans le sens où vous devez toujours fermer les anneaux si vous voulez maintenir une séquence, vos tendances ou gagner des médailles. Même si vous pouvez évidemment ne pas faire d’exercice un jour, l’application Fitness le pénalisera et si vous ralentissez un jour pour une raison quelconque, cela sera également pénalisé. Il vous demande toujours plus et cela n’est pas viable à long terme.

L’application Fitness est très bien conçue, surtout avec les modifications qui ont été apportées à watchOS 10, mais elle a des lacunes comme la possibilité d’indiquer votre état actuel, que vous soyez blessé, malade, en pause, etc. De cette façon, elle pourrait en tenir compte au moment de vous fournir les données et comprendre les raisons pour n’avoir pas pu maintenir le rythme, par exemple.

Apple devrait copier des fonctions de la concurrence et les implémenter dans son application d’activité

Heureusement, il existe des applications tierces qui ont transformé ces lacunes en leurs principales fonctionnalités. Des applications comme Gentler Streak, qui se concentre sur une bonne condition physique en accordant de l’importance aux pauses ou à la pratique de tout type d’exercice, peu importe lequel, pour nous maintenir en bonne santé.

L’application se base sur un parcours d’activité, où les points représentent les différents exercices que vous avez pratiqués pendant la semaine et les lignes reliant ces points représentent les différents états dans lesquels vous vous trouvez. L’intérêt de ce parcours d’activité est de ne pas être en dessous ou au-dessus de vos limites.

Dans l’application, vous pouvez indiquer votre état actuel afin qu’elle ne prenne pas en compte les jours où vous n’avez pas fait d’entraînement et que votre parcours d’activité ne soit pas affecté. De plus, grâce à ses zones de FC dans l’application pour l’Apple Watch, vous pourrez contrôler si vous en faites trop ou pas assez pendant les entraînements.

Enfin, l’application dispose d’une section appelée Go Gentler qui vous recommandera des exercices en fonction de votre état lorsque vous vous levez. Si vous avez bien dormi et récupéré, elle vous recommandera des exercices plus intenses, mais si ce n’est pas le cas, les recommandations seront moins intenses ou, voire, vous recommandera de vous reposer.

D’autre part, nous avons une application appelée Athlytic. Athlytic fait beaucoup de choses, mais la principale est de vous montrer comment vous vous sentez chaque jour à travers les différentes données qu’elle collecte à partir de l’application Santé. Vous avez une section où vous pouvez voir toutes les données, votre pourcentage de récupération, le niveau d’effort que vous pouvez fournir ou les heures de sommeil que vous avez. De plus, elle propose également des suggestions pour que vous fassiez ce qui vous convient le mieux ce jour-là.

Il est démontré que l’application Fitness doit changer

En prenant comme référence ces applications concurrentes, il est démontré que l’application Fitness d’Apple peut changer le système et le rendre bien meilleur. Les anneaux d’activité ne sont pas une mauvaise idée. C’est facile à comprendre et à inciter les utilisateurs à bouger tous les jours, mais ce n’est pas viable à long terme.

Apple souhaite avoir un impact sur la santé des personnes, et il y parvient en partie, mais pour cela, il devrait également améliorer certaines choses. Et ce n’est pas si difficile, des applications comme Gentler Streak ou Athlytic peuvent lui servir de bon exemple.

