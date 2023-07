Amplifiez la batterie de votre téléphone portable pour seulement 20 euros avec cet accessoire qui fait fureur sur Amazon

Cette batterie externe peut charger votre téléphone plusieurs fois sans avoir besoin d’une prise à proximité. De plus, elle bénéficie d’une réduction de 35%.

Avec cet accessoire pratique, vous pourrez charger votre téléphone plusieurs fois lorsque vous êtes loin de chez vous.

Si votre téléphone a une batterie qui dure très peu de temps ou si vous prévoyez de rester plusieurs jours loin de chez vous sans accès à une prise, une batterie externe est le meilleur accessoire que vous pouvez acheter. Il s’agit d’un dispositif très utile qui vous permettra de recharger votre téléphone 2 ou 3 fois et qui a en plus un design compact pour que vous puissiez le transporter facilement partout.

Il existe de nombreuses batteries externes sur le marché, également connues sous le nom de power banks, mais nous souhaitons vous recommander un modèle en particulier. Il s’agit de la power bank de la marque INIU avec une capacité de 10 000 mAh, un modèle qui fait un tabac sur Amazon avec plus de 40 000 évaluations et qui est souvent le plus vendu. Son prix de vente recommandé par Amazon est de 30,98 euros, mais le plus courant est que vous puissiez la trouver à seulement 19,99 euros.

Ces 10 000 mAh lui donnent une capacité suffisante pour recharger votre téléphone, votre tablette ou vos écouteurs sans fil à plusieurs reprises. Elle a un design ultra-mince et un poids inférieur à 200 grammes. De plus, elle vous permet de recharger plusieurs appareils à la fois grâce aux différents ports USB qu’elle intègre. En bref, c’est une batterie externe très complète et, si vous avez Amazon Prime, vous la recevrez chez vous en seulement quelques heures.

Power Bank INIU

Cette power bank en promo est un véritable succès de vente sur Amazon

La batterie du téléphone portable est l’un des composants les plus importants du terminal, car elle permet à ce dernier de rester en vie. Une utilisation incorrecte et le passage des années peuvent endommager la batterie, ce qui entraîne une réduction de l’autonomie du téléphone. Si tel est le cas de votre téléphone, ou si vous allez simplement être loin de chez vous sans accès à une prise pour brancher le chargeur, une batterie externe est l’accessoire le plus utile que vous pouvez acheter.

Si vous voulez en acheter une qui ne soit pas trop chère mais qui fonctionne bien, la power bank INIU de 10 000 mAh est un excellent choix. Elle peut recharger votre téléphone 2 fois, en fonction de la capacité de la batterie de celui-ci. Comme il est normal qu’un smartphone ait actuellement une capacité de batterie de 4 500 à 5 000 mAh, vous obtiendrez ces 2 charges avec la batterie externe d’INIU.

Cette power bank est compatible avec n’importe quel smartphone, donc pas de problème de ce côté-là. Vous pouvez également l’utiliser pour recharger l’étui de vos écouteurs sans fil ou votre tablette. En réalité, avec ses deux ports USB-A et un port USB-B, vous pouvez connecter plusieurs appareils en même temps. Dans la boîte, vous trouverez un câble USB-A vers USB-C, ainsi qu’un sac de voyage dans lequel vous pouvez ranger la batterie externe lorsque vous l’utilisez en déplacement.

Un avantage de la power bank d’INIU est qu’elle est très fine (1,5 centimètre d’épaisseur) et légère (196 grammes), avec un format compact pour que vous puissiez l’emporter partout avec vous. En réalité, elle tient facilement dans la poche de votre pantalon ou dans une sacoche. Nous devons également mentionner que le processus de charge est toujours sûr, avec un système à 15 couches qui élimine le risque de surchauffe et d’éventuels dommages à la batterie du téléphone.

Power Bank INIU

Pour seulement 19,99 euros sur Amazon, vous pouvez obtenir cette batterie externe très complète de la marque INIU. C’est un véritable succès en store, où elle est souvent la plus vendue. Si vous recherchez une capacité supérieure, vous pouvez également regarder la power bank de 26 800 mAh de la marque Addtop, en vente sur Amazon pour 29,99 euros. Bien sûr, vous pouvez également rechercher le modèle parfait parmi les meilleures batteries externes pour téléphone portable, où vous trouverez différentes options.

