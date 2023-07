Offre du jour : ces écouteurs Xiaomi sont une affaire à moins de 20 euros

Les Redmi Buds 3 Lite ont une réduction de 46 % sur Amazon et sont disponibles pour 13,89 euros de moins que le prix recommandé.

Les Redmi Buds 3 Lite ont été ajustés par le laboratoire de son de Xiaomi

Si vous recherchez des écouteurs sans fil bon marché offrant une qualité sonore, alors cette offre est parfaite pour vous. Les Redmi Buds 3 Lite sont en promotion sur Amazon et leur prix est imbattable. Il convient de mentionner que ces écouteurs sont généralement vendus au prix de vente conseillé de 29,99 euros dans la boutique Xiaomi, mais ils sont maintenant disponibles pour 24,99 euros. De plus, ils ont plus de 13 400 évaluations et une note de 4,1 étoiles. Par conséquent, la plupart des acheteurs sont très satisfaits de leur achat.

Vous pouvez obtenir les Redmi Buds 3 Lite pour seulement 16,10 euros sur Amazon. Comme vous pouvez le voir, c’est un prix très attractif et nous pourrions dire qu’ils n’ont actuellement pas de concurrence dans ce qui est considéré comme l’entrée de gamme. Au fait, nous ne savons pas quand se termine l’offre, donc si vous êtes intéressé à obtenir ces écouteurs sans fil de Xiaomi, il est préférable d’agir rapidement.

Redmi Buds 3 Lite

Obtenez les Redmi Buds 3 Lite pour seulement 16,10 euros sur Amazon

Lors du choix d’écouteurs sans fil, il est très important de vérifier s’ils ont une annulation de bruit. C’est essentiel pour que pendant les appels, on puisse vous entendre clairement. Eh bien, les Redmi Buds 3 Lite ont une annulation de bruit pour les appels. Mais ce n’est pas tout, ils ont également un mode faible latence pour les jeux. Selon Xiaomi, en activant ce mode, l’audio est plus précis afin que vous puissiez différencier entre les tirs et les pas tout en profitant d’une expérience de jeu immersive.

En ce qui concerne les commandes, elles sont tactiles et faciles à utiliser. En tapotant deux fois sur l’écouteur droit/gauche, vous pouvez répondre à un appel entrant ou passer à la chanson suivante si vous écoutez de la musique. En tapotant trois fois, vous pouvez refuser/terminer un appel et également activer l’assistant vocal. Pour lire/mettre en pause une chanson, il vous suffit de maintenir une pression continue. Enfin, si vous souhaitez activer/désactiver le mode faible latence, vous devez maintenir enfoncé les deux écouteurs pendant plusieurs secondes.

Redmi Buds 3 Lite

Ensuite, parlons de l’autonomie. Ces écouteurs intègrent une batterie qui peut durer jusqu’à 5 heures avec une charge complète et jusqu’à 18 heures avec l’étui de charge. En conclusion, il convient de mentionner que les Redmi Buds 3 Lite sont livrés avec trois paires de coussinets de taille S, M et L, ainsi que deux paires de crochets de taille S et L. Comme vous pouvez le constater, ce sont des écouteurs sans fil très complets.

