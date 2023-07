Avec ce réglage simple, vous redémarrerez automatiquement votre téléphone Xiaomi

Améliorez les performances de votre smartphone Xiaomi en programmant son redémarrage automatique à intervalles réguliers. Voici comment faire.

Le redémarrage régulier de votre smartphone Xiaomi peut améliorer ses performances // Image : Urban Tecno.

Redémarrer votre téléphone portable est la solution immédiate à laquelle on pense lorsque celui-ci présente un problème. Cependant, le redémarrage du smartphone est utile pour bien plus que résoudre des erreurs occasionnelles. Il permet également d’améliorer les performances du téléphone en fermant les processus en arrière-plan, de reposer la batterie et même de se protéger contre d’éventuelles attaques informatiques.

Cependant, il est difficile de se rappeler chaque jour de redémarrer le téléphone, si bien qu’à la fin, nous finissons par l’utiliser pendant des semaines sans lui donner de repos. Heureusement, les smartphones Xiaomi disposent d’une fonctionnalité native pour programmer l’arrêt et le démarrage automatiques du terminal. Si vous programmez le fonctionnement de cet outil, votre smartphone Xiaomi se redémarrera automatiquement chaque jour sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, offrant ainsi de meilleures performances.

Comment redémarrer automatiquement votre smartphone Xiaomi

Le redémarrage du téléphone n’est pas nécessaire, mais il est bénéfique pour le comportement et l’état de l’appareil. Si vous possédez un smartphone Xiaomi, celui-ci se charge de redémarrer automatiquement en programmant simplement l’arrêt et le démarrage automatiques. Voici la procédure à suivre :

Accédez aux paramètres du téléphone. Rendez-vous dans la section « Batterie« . Dans la barre supérieure, appuyez sur « Batterie« . Accédez au menu « Planifier la mise hors tension/mise sous tension« . Activez les deux cases et choisissez l’heure de démarrage et d’arrêt. Appuyez sur la coche dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessus, nous avons programmé le démarrage avec un écart de 5 minutes par communiqué à l’arrêt. Vous pouvez choisir une durée plus longue si vous préférez laisser l’appareil se reposer plus longtemps, ou une durée plus courte si vous ne souhaitez pas le déconnecter trop longtemps. Dans notre cas, nous avons suivi la recommandation de certains experts selon laquelle il est très positif d’éteindre le téléphone pendant 5 minutes chaque jour, surtout comme mesure de protection contre les hackers.

En effet, ce redémarrage automatique ferme complètement les applications et les processus en cours d’exécution en arrière-plan, y compris ceux qui surveillent votre activité pour voler vos données. De cette manière, vous fermerez également les applications et les processus que vous n’utilisiez pas, ce qui permettra d’obtenir des performances plus rapides pour votre smartphone.

Comme mentionné précédemment, le redémarrage du système peut également résoudre d’éventuels problèmes, tels que des difficultés à se connecter à un réseau WiFi, une lenteur lors de la recharge de la batterie, des problèmes de connexion avec vos écouteurs Bluetooth ou des applications qui ne s’ouvrent pas correctement. En fin de compte, redémarrer votre smartphone est toujours bénéfique, alors utilisez cette fonction sur votre Xiaomi pour qu’elle soit automatique et que vous n’ayez à vous soucier de rien.

