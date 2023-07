Est-il préférable d’utiliser le zoom sur les photos ou d’éditer la photo après ?

Si vous voulez prendre une photo avec zoom, est-il préférable d’utiliser l’appareil photo principal et de zoomer plus tard, ou de zoomer avant de prendre la photo ? Nous dissipons tous vos doutes.

C’est l’une des questions les plus fréquentes lorsqu’il s’agit d’essayer de prendre une bonne photo d’un sujet, d’un paysage ou d’un objet éloigné de l’appareil photo du téléphone portable : est-il préférable de zoomer avec l’appareil photo ou de recadrer la photo après l’avoir prise à l’aide d’un éditeur d’images ? Bien que la logique serait de s’approcher le plus possible du sujet ou de la scène que l’on souhaite photographier, ce n’est pas toujours possible, et c’est dans ces cas que le débat surgit.

Applications de photographie

Cependant, la réponse à cette question est claire, et nous voulons vous expliquer pourquoi, dans de nombreux cas et sauf certaines conditions, il est toujours préférable de recadrer la photo après l’avoir prise.

Zoom sur l’appareil photo ou édition, lequel est préférable ?

Pratiquement tous les smartphones du marché ont la capacité de zoomer avec l’appareil photo. Pour ce faire, ils utilisent le zoom numérique, qui est essentiellement un recadrage numérique de l’image affichée à l’écran avant de prendre la photo.

Lorsque vous utilisez le zoom, l’appareil photo agrandit l’image capturée, ce qui donne l’impression de rapprocher le sujet ou la scène à capturer, mais cela n’implique pas une augmentation réelle de la résolution ou une amélioration de la qualité de l’image. En réalité, le zoom numérique a tendance à réduire la qualité de l’image, car vous éliminez des informations précieuses en la recadrant.

Cela se produit parce que les capteurs des smartphones ont une résolution fixe, ce qui indique qu’ils capturent un nombre spécifique de pixels. Lorsque vous utilisez le zoom, ces pixels sont étirés pour remplir tout l’écran, ce qui donne une image agrandie, mais avec moins de détails et plus de bruit. En termes plus simples, le zoom numérique est comme agrandir une petite photo : les pixels sont étirés et l’image devient floue.

En revanche, lorsque vous recadrez une photographie après l’avoir prise sans utiliser le zoom numérique, vous ajustez la taille de l’image d’origine à l’aide d’un éditeur d’images.

Lorsque vous éditez une photo, vous avez un meilleur contrôle sur différents aspects tels que la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et d’autres réglages qui peuvent améliorer la qualité générale de la photographie.

Le principal avantage de l’édition après avoir pris la photo est que vous ne compromettez pas la résolution originale de l’image. Vous partez toujours de l’image complète et vous pouvez apporter des ajustements sans perte significative de qualité, tant que vous n’exagérez pas dans l’édition, car certains changements extrêmes peuvent produire des artefacts indésirables.

Par conséquent, en général, il sera toujours plus recommandé de prendre la photo sans zoom numérique et de la recadrer plus tard. Cependant, il y a des situations où ce n’est pas le cas. Voyons-les :

Quand a-t-il du sens de zoomer avec l’appareil photo ?

Les fabricants de smartphones ont passé des années à concentrer une grande partie de leurs efforts et de leurs ressources sur le développement de systèmes de caméras de plus en plus avancés et polyvalents. Pour y parvenir, beaucoup d’entre eux ont choisi d’inclure des systèmes de zoom optique sur leurs téléphones.

Le zoom optique utilise des lentilles physiques dans l’appareil photo pour rapprocher ou éloigner le sujet ou la scène à capturer, sans entraîner de perte notable de qualité. Par conséquent, si l’une des caméras de votre téléphone utilise un zoom optique, il est préférable de l’utiliser pour agrandir la scène plutôt que de recadrer la photo.

De même, certains fabricants comme Google ou Nothing exploitent la grande taille des capteurs actuels et les avancées dans le domaine de la photographie computationnelle pour inclure des systèmes de zoom haute résolution. Ces systèmes combinent différents algorithmes avancés de traitement d’image qui consistent à fusionner différentes images pour obtenir une photographie finale plus détaillée et avec moins de bruit.

En résumé :

Si votre téléphone ne dispose pas de zoom optique ou de « Super Res Zoom » : prendre une photo avec l’appareil photo principal, sans zoom numérique, et la recadrer ensuite donnera de meilleurs résultats.

Si votre téléphone dispose d’un zoom optique ou de « Super Res Zoom » : vous pouvez zoomer avant de prendre la photo sans craindre une perte de qualité, à condition de ne pas dépasser largement la limite du zoom optique (2x, 3x, 5x, 10x…)

