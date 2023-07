Samsung Galaxy S24 : date de sortie, caractéristiques, prix et tout ce que l’on sait jusqu’à présent.

Passons en revue tout ce que nous pensons savoir jusqu’à présent sur les Samsung Galaxy S24, S4 Plus et S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est, à ce jour, le modèle le plus avancé de la série Galaxy S

Les Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra seront les prochaines grandes sorties qui viendront enrichir le catalogue de Samsung. La société sud-coréenne présentera au monde sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme début 2024, mais nous avons déjà des détails et caractéristiques sur le trio de dispositifs grâce aux fuites.

Passons en revue toutes les données sur les nouveaux terminaux que nous avons recueillies au fil du temps. Gardez à l’esprit que cet article sera constamment mis à jour, donc mettez-le en favori si vous ne voulez manquer aucun détail sur les nouveaux Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24, quand seront-ils présentés ?

Compte tenu du fait que la précédente série Samsung Galaxy S23 a été présentée au monde en février 2023, il est très probable que Samsung prévoie de tenir son premier événement Galaxy Unpacked de 2024 à une date similaire.

Cependant, il faut tenir compte du fait que la marque a déjà avancé la présentation des Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5, il n’est donc pas exclu que la marque puisse également avancer la présentation de ses prochains vaisseaux amiraux.

Par conséquent, selon les précédents de l’entreprise, nous pourrions dire que les Samsung Galaxy S24 seront présentés entre janvier et février 2024.

Combien de modèles y aura-t-il ?

La série Samsung Galaxy S24 sera à nouveau composée de trois modèles au total : le Samsung Galaxy S24, le Galaxy S24+ et le Galaxy 24 Ultra. Ce dernier sera l’appareil le plus avancé, avec les meilleures caractéristiques et des capacités photographiques supérieures par communiqué aux deux autres.

Combien coûteront les nouveaux Samsung Galaxy S24 ?

Il est encore trop tôt pour parler du prix des Samsung Galaxy S24, bien que compte tenu de ce qui s’est passé avec le Z Fold5 par communiqué au modèle précédent, nous pouvons nous attendre à une augmentation généralisée des prix pour tous les modèles de la gamme.

Caractéristiques des Samsung Galaxy S24

Petit à petit, de nouvelles informations sur la fiche technique des Samsung Galaxy S24 sont révélées.

Concernant leur design, on s’attend à ce que les trois dispositifs conservent un style continu par communiqué à la génération actuelle, avec des corps fabriqués en aluminium et en verre, des bords droits sur les côtés et des écrans plats sur les Galaxy S24 et S24+, les courbes restant propres au modèle « Ultra ».

Ce dernier sera le seul à intégrer un stylet S Pen. On s’attend également à ce qu’ils incluent des améliorations dans le domaine de l’appareil photo et qu’ils inaugurent de nouveaux processeurs.

À cet égard, il n’est pas encore clair s’ils seront équipés d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ou s’ils opteront pour le nouveau processeur Samsung Exynos 2400.

Une chose qui semble confirmée, c’est que les appareils seront équipés d’une nouvelle technologie de batteries empilées, similaire à celle que Samsung utilise dans le développement de batteries destinées aux véhicules électriques. De plus, la vitesse de charge pourrait augmenter jusqu’à atteindre 65 W.

En dehors de cela, nous nous attendons à voir des écrans Dynamic AMOLED 2X de meilleure qualité offrant de meilleures performances en termes de luminosité, une nouvelle version de One UI basée sur Android 14, et bien plus encore.

