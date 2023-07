Le bracelet intelligent rival de Xiaomi vaut moins de 40 euros : AMOLED, 96 sports et 2 semaines de batterie

Bien que ce ne soit pas l’option la plus connue, ce bracelet intelligent est aussi complet que celui de Xiaomi et moins cher.

L’écran AMOLED est l’un des points forts du bracelet intelligent que nous vous recommandons.

Xiaomi est l’option la plus populaire sur le marché des bracelets intelligents, mais il existe d’autres options moins connues qui remplissent également parfaitement leur fonction. En particulier, nous voulons vous recommander la HONOR Band 7, qui offre une expérience très complète grâce à une conception extrêmement confortable, un écran AMOLED de bonne qualité, 96 modes sportifs et une batterie pouvant durer jusqu’à 2 semaines d’autonomie.

Un autre aspect que nous aimons particulièrement chez cette HONOR Band 7 est qu’elle est généralement moins chère que ses concurrents. Son prix de vente recommandé est de 59,90 euros, mais vous pouvez généralement l’acheter pour 39,90 euros sur Amazon dans le modèle de couleur noire. Elle est également disponible à la vente sur la boutique officielle de HONOR, mais là, son prix d’origine ne descend généralement pas en dessous de 59,90 euros.

Si nous la comparons directement aux meilleures alternatives, nous constatons que notre recommandation est moins chère. Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 dépasse régulièrement les 40 euros sur Amazon, tandis que le bracelet connecté HUAWEI Band 7 ne descend qu’à 49,90 euros sur Amazon également. Nous avons donc affaire à un bracelet intelligent offrant la même qualité que vous pouvez acheter pour moins cher.

HONOR Band 7, un excellent bracelet intelligent à moins de 40 euros

Si vous n’avez jamais eu de bracelet intelligent, sachez que c’est un dispositif extrêmement confortable que vous pouvez porter toute la journée au poignet. Ce modèle de HONOR ne pèse que 29 grammes avec le bracelet inclus, vous imaginez donc à quel point il est léger. Vous pouvez également le porter toute la journée car il est résistant à l’eau, vous n’avez donc pas besoin de l’enlever lorsque vous vous douchez ou que vous nagez. Si vous voulez jouer avec son design, vous pouvez facilement changer le bracelet.

Un autre atout majeur du HONOR Band 7 est son écran AMOLED de 1,47 pouces avec une résolution de 194 x 368 pixels. Les images affichées sur cet écran sont parfaitement visibles, même lorsque vous êtes en extérieur en plein jour. Il s’agit d’un écran tactile, vous pouvez donc utiliser à la fois l’écran et le bouton latéral droit pour interagir avec le système. D’ailleurs, vous pouvez télécharger des dizaines de cadrans de montre pour personnaliser l’écran d’accueil.

L’une des fonctions remplies par ce HONOR Band 7 est celle d’un dispositif de suivi physique. Cela indique qu’il enregistre tous les pas que vous faites tout au long de la journée, vous permettant ainsi de contrôler si vous atteignez le nombre de pas recommandé par les experts. De plus, il propose 96 modes sportifs, parmi lesquels la marche en plein air, la course à pied, la natation et le cyclisme. Ainsi, vous pourrez savoir combien de kilomètres vous parcourez, les calories brûlées et d’autres données intéressantes sur l’exercice.

Le bracelet intelligent se soucie également de votre santé, avec un suivi permanent des niveaux d’oxygène dans le sang et de la fréquence cardiaque. De plus, il dispose également d’un moniteur professionnel du sommeil, d’une analyse du stress et d’un suivi du cycle menstruel. Vous pouvez consulter avec précision toutes les données recueillies depuis l’application HONOR sur votre téléphone mobile.

Si vous connectez le HONOR Band 7 à votre téléphone, ses fonctionnalités seront encore plus étendues. Il vous affichera les messages que vous avez reçus sur votre téléphone, vous avertira des appels entrants et vous aidera même à rechercher votre téléphone si vous l’avez perdu. Cette connexion permet également le contrôle de la lecture de musique, l’affichage des informations météorologiques et l’accès à une commande à distance pour prendre des photos avec votre téléphone.

➡️ Voir l’offre HONOR Band 7

Actuellement, la question est de savoir combien de jours vous pouvez utiliser ces fonctionnalités du bracelet connecté avec une seule charge. Eh bien, il est équipé d’une batterie qui offre 14 jours d’autonomie avec une utilisation normale et 10 jours avec une utilisation intensive. En conclusion, vous pourrez l’utiliser pendant plus d’une semaine sans avoir besoin du chargeur.

Comme vous pouvez le voir, ce HONOR Band 7 ne manque d’aucun détail, c’est pourquoi il figure parmi les meilleurs bracelets intelligents du marché. En plus d’être très complet, c’est une alternative bon marché, car il est souvent vendu à moins de 40 euros sur Amazon. Sans aucun doute, c’est un achat sûr, que ce soit pour vous ou pour offrir en cadeau.

