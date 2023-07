Seul Kingston supporte la domination de Crucial dans les ventes de disques SSD

Ce modèle de seulement 240 Go est le plus vendu du dernier mois sur Amazon devant cinq modèles de Crucial.

Le SSD de Kingston a réalisé un grand nombre de ventes avec ce SSD bon marché.

Vous avez besoin de renouveler le disque dur de votre PC ? Ou vous voulez vous monter un SSD portable rapide ? Eh bien, j’ai la solution et ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les données. Aujourd’hui, je vous présente et je vous recommande le SSD le plus vendu du moment, de la part de l’un des fabricants les plus anciens dans le domaine du stockage, Kingston.

Le Kingston A400 de 240 Go est le SSD le plus vendu. C’est un disque de format 2,5 pouces, l’un des premiers à se démarquer grâce à ses vitesses de lecture et d’écriture élevées et à sa durabilité. Son prix de départ était d’environ 45 euros, mais il est resté en dessous de 20 euros sur Amazon pendant un certain temps. Et si vous voulez le double de mémoire, pour environ 24 euros, vous avez le modèle de 480 Go.

Achetez un bon SSD pour très peu d’argent

Acheter un SSD Kingston (n’importe quel modèle) offre certains avantages qui améliorent considérablement les performances et l’expérience d’utilisation de votre ordinateur portable. Voici quelques-uns des avantages clés que ce SSD offre.

Le SSD Kingston A400 offre une vitesse de transfert de données beaucoup plus rapide par communiqué aux disques durs traditionnels. Avec des vitesses de lecture et d’écriture considérablement plus élevées atteignant près de 550 Mbps, votre système bénéficiera d’une amélioration significative du temps de démarrage du système d’exploitation et de l’accès à vos fichiers et programmes, ce qui rendra tout plus fluide.

Grâce à sa rapidité d’accès aux données, les applications et les programmes s’ouvriront plus rapidement, et les temps de chargement seront réduits. Vous apprécierez également une meilleure réactivité générale de votre ordinateur, ce qui vous permettra d’effectuer plusieurs tâches sans aucun retard.

Les SSD consomment moins d’énergie par communiqué aux disques durs traditionnels, ce qui se traduit par une consommation d’énergie réduite et une durée de vie plus longue de la batterie des ordinateurs portables. Cela indique également que votre ordinateur générera moins de chaleur, contribuant ainsi à le maintenir plus frais et à le maintenir en bon état de fonctionnement.

Les SSD ne contiennent pas de pièces mobiles comme les disques durs traditionnels, ce qui les rend moins sensibles aux dommages dus aux chocs ou aux vibrations. Cela augmente leur durabilité et la fiabilité du disque. Cela indique que si vous l’utilisez comme SSD portable, il ne souffrira pas autant des mouvements lors du transport que les anciens HDD.

L’installation de ce SSD Kingston A400 est simple et ne nécessite pas de connaissances techniques avancées. Comme tout autre disque de 2,5 pouces, il suffit de trouver le bon emplacement sur la carte mère de votre ordinateur portable ou de bureau. Vous pouvez rapidement donner un coup de jeune à votre ordinateur, ce qui vous permettra de profiter de tous les avantages offerts par ce disque SSD.

