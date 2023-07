iPhone 15 : les 4 nouveautés confirmées

On vous présente les 4 nouveautés qui ont le plus de chances d’arriver sur les iPhone 15.

Les 4 nouveautés qui arriveront sur les iPhone 15

Les iPhone 15 et 15 Pro Max arrivent bientôt et les rumeurs vont bon train en ce moment. Tellement que nous pourrions avoir une idée assez claire de à quoi ressembleront les prochains iPhones que nous verrons en septembre grâce aux différents rendus qui ont fuité montrant leurs bordures ultrafines, par exemple.

Grâce aux fuites, nous savons des choses comme l’arrivée de l’USB-C, de la Dynamic Island sur tous les modèles ou d’un système de caméras avec un capteur principal de 48 MP sur toute la gamme, mais ce ne sont que des fuites après tout. Cependant, il y a quatre nouveautés que nous pourrions considérer comme confirmées.

Une des nouveautés qui semble plus certaine est l’arrivée du port USB-C pour remplacer le Lightning, qui est avec nous depuis plus de dix ans depuis que la société l’a introduit avec l’iPhone 5 en septembre 2012. Lors de cette keynote, Apple a dit que le Lightning serait le connecteur pour la prochaine décennie, il est donc temps de le changer.

Il semble que le destin a voulu que cette affirmation se réalise parce qu’Apple sera obligée de faire en sorte que ses iPhone 15 (ainsi que d’autres produits comme les AirPods Pro) aient un port USB-C pour se conformer à la réglementation européenne. Mais il est également clair que la société de Cupertino y mettra sa touche.

Leur touche en ce sens que les iPhone 15 sans l’appellation Pro auront un port USB-C conventionnel, tandis que les modèles Pro auront un port Thunderbolt pour qu’il y ait une différence entre les deux modèles. Une autre possibilité est qu’ils aient une certification MFi (Made for iPhone) pour que seuls les câbles certifiés fonctionnent à leur plein potentiel.

Un autre aspect qui semble clair est que la Dynamic Island présentée par Apple avec les iPhone 14 Pro arrivera sur tous les modèles de la génération que nous verrons en septembre. Plusieurs analystes le pensent ainsi et cela semble être un mouvement logique de la part d’Apple.

Le premier iPhone avec encoche, l’iPhone X, ne recevra plus de support pour iOS 17, ce qui le rend obsolète. De plus, cela créera une similitude dans le design de tous les iPhone 15, ce qui pourrait aider les modèles sans l’appellation pro.

Afin de différencier les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro, Apple l’a fait à travers le processeur. Les modèles Pro sont ceux qui ont un processeur A16 plus puissant, tandis que les 14 sont restés avec un A15 débloqué qui offrait un peu plus de puissance. Bien que les deux soient très capables, la différenciation est là.

Une différenciation qui semble logique de continuer dans le temps et qui arrivera aux iPhone 15. Ainsi, les modèles sans l’appellation auront un A16 (celui des iPhone 14 Pro) tandis que les iPhone 15 Pro auraient un A17 Bionic construit en 3 nm qui se concentrerait davantage sur l’efficacité énergétique que sur la puissance.

Les rumeurs suggèrent que la lentille périscopique arrivera sur l’iPhone, et le 15 Pro Max semble être le plus susceptible d’être le premier à l’incorporer. Avec cette lentille, la photographie s’améliorerait considérablement en permettant un zoom jusqu’à 8x. Actuellement, bien que le zoom soit assez décent, il laisse beaucoup à désirer. La différenciation dans l’aspect photographique n’est pas la première fois que nous la voyons, donc nous pourrions dire qu’elle reviendra probablement.

Il y a beaucoup de rumeurs sur les iPhone 15, mais ces quatre semblent être les plus plausibles si nous regardons en arrière, voyons ce qu’Apple a tendance à faire ou la situation actuelle comme c’est le cas pour l’USB-C. N’oubliez pas que les nouveaux iPhone 15 seront présentés en septembre, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour lever les doutes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :