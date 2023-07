Le Xiaomi le plus vendu sur Amazon coûte 105 euros, il est livré avec 128 Go et une batterie de 5000 mAh

Pour très peu d’argent, vous pouvez acheter le téléphone portable le plus vendu du moment, avec une bonne mémoire et des performances remarquables.

Si vous recherchez un téléphone portable qui réunit les trois « B » (Bon, Beau et Bon marché), il y a certains fabricants qui peuvent vous donner la solution. Cependant, un seul est clairement dominant en termes de ventes dans ce sens. Xiaomi a toujours régné sur les téléphones bon marché et continue de le faire en 2023. Aujourd’hui, je vous recommande d’acheter le Redmi 12C, le moins cher des smartphones Redmi/Redmi Note du moment, pour 199,99 105 euros sur Amazon.Il s’agit actuellement du téléphone portable le plus vendu sur Amazon, et il le sera certainement à un prix scandaleux. Sur le site officiel, il coûte 149,99 euros en offre et sur AliExpress, vous pouvez l’obtenir pour 115,99 euros. Nous parlons toujours de la version haut de gamme de ce modèle, c’est-à-dire avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Achetez le téléphone le plus vendu et bon marché d’Amazon

Le téléphone Xiaomi a été présenté au début de l’année et l’entreprise cherchait à atteindre le public qui s’orientait vers la gamme moyenne plutôt que vers l’entrée de gamme, avec des performances inférieures et une durée de vie plus courte.

Actuellement, ce Redmi 12C a un nouveau souffle, surtout en termes de performances. Il s’agit maintenant d’un téléphone bon marché de milieu de gamme avec un boîtier en plastique de 8,8 mm d’épaisseur et un écran IPS de 6,71″ HD+ résistant aux chutes et aux rayures. Ce n’est pas un mauvais écran, puisqu’il s’agit d’un téléphone à 100 euros.

Un des points forts des Redmi et Redmi Note est toujours leur batterie. Ce modèle intègre une batterie de 5000 mAh capable de se recharger discrètement à 10W. Cela pourrait nous donner jusqu’à 3 jours d’autonomie.

Le matériel de ce Redmi 12C est composé du processeur Helio G85 de MediaTek, des graphiques ARM Mali-G52 à 950 MHz, de 4 Go de RAM LPDDR4X et de 128 Go de stockage interne extensibles avec des cartes microSD. Ses performances dans les tâches quotidiennes moins exigeantes sont plus que remarquables.

Il dispose d’un double appareil photo arrière de 50 MP et d’une caméra macro de 2 MP. Nous pourrons enregistrer des vidéos en 1080p avec une grande clarté et fluidité, ainsi que prendre des photos en contre-jour avec HDR, autofocus et différents modes de scène. Sa caméra frontale a 5 MP et prend de bons selfies.

Étonnamment pour beaucoup, nous avons le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, dans une zone peu habituelle, à côté de la caméra principale. D’autre part, ce Redmi 12C est livré avec Android 12, et il pourrait recevoir plus tard qu’Android 13 le reste, mais ce n’est pas encore confirmé.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi 12C (4/128 Go) sur Amazon

➡️ Voir l’offre Xiaomi Redmi 12C (4/128 Go) sur AliExpress

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, il s’agit d’un smartphone qui n’atteint pas la vitesse de la 5G (ce qui n’est pas nécessaire). Ce Redmi 12C peut donc être utilisé avec deux cartes SIM (micro SIM et Nano SIM), a une puce de positionnement GPS, vous pouvez connecter vos écouteurs sans fil via Bluetooth 5.1, et également les casques filaires via votre port Jack 3,5 mm, a la radio FM, l’infrarouge et bien sûr, le WiFi 5 à double bande.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :