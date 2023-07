Profitez pendant qu’il en est encore temps : 99 applications et jeux payants Android gratuits ou en promotion pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir un total de 99 applications et jeux payants pour Android totalement gratuits ou à très bas prix.

Galaxy Attack (Premium) est l’un des jeux payants actuellement gratuits pendant quelques heures, profitez-en !

Comme nous le faisons chaque samedi depuis plusieurs semaines, nous vous apportons aujourd’hui les meilleures offres du week-end de Google Play Store, qui vous donnent l’occasion d’obtenir plus de quatre-vingt-dix applications et jeux payants pour Android gratuitement ou à un prix beaucoup plus bas que d’habitude.

Sans plus tarder, nous allons vous présenter les 99 applications et jeux payants actuellement gratuits ou avec des réductions de plus de 50% dans la plupart des cas. Cependant, veuillez noter que ces offres sont limitées dans le temps et que dans quelques heures, elles reviendront à leur prix initial.

Applications payantes gratuites pour Android:

– Creador de mandalas 360 | Gratuit 0,39 euros

– Wamo – Icon Pack | Gratuit 0,69 euros

– Nomo – Icon Pack | Gratuit 0,79 euros

– Pixel Nougat – Icon Pack | Gratuit 0,79 euros

– Sweetbo – Icon Pack | Gratuit 0,89 euros

– Boundo: comprobar API de apps | Gratuit 0,99 euros

– Minerals Guide (+ Identifier) | Gratuit 0,99 euros

– Turqoise – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Linios Tosca – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– Red Yellow – Icon Pack | Gratuit 1,19 euros

– CalcMem Pro | Gratuit 1,59 euros

– Star Launcher Prime | Gratuit 1,89 euros

– Equalizer – Bass Booster pro | Gratuit 1,99 euros

– Equalizer & Bass Booster Pro | Gratuit 1,99 euros

– Equalizer Bass Booster Pro | Gratuit 2,19 euros

– e-Droid-Cell Hoja de cálculo | Gratuit 2,49 euros

– Control remoto LED RGB | Gratuit 2,99 euros

– iR XBOX 360 Remote | Gratuit 2,99 euros

– Dividing Fractions | Gratuit 2,99 euros

– Graph 89 – (with TI84 support) | Gratuit 3,24 euros

– Blur Photo – Blur Background | Gratuit 3,49 euros

Applications payantes pour Android avec réduction:

– Tierra 3D – Atlas del Mundo | 0,69 euros 2,99

– X Launcher Pro | 1,09 euros 2,19

– NoteLynX Pro Outliner Mindmap | 1,89 euros 2,99

– Hydro Coach PRO: bebe agua | 3,49 euros 6,99

– Glextor y Organizador y Gesto | 3,49 euros 6,99

– Radar cámara speed (PRO) | 5,49 euros 54,99

– OsmAnd+ — Mapas y GPS Offline | 14,99 euros 29,99

Jeux payants gratuits pour Android:

– Shadow Knight: Juego de Ninja | Gratuit 0,59 euros

– Las Aventuras del Gato Becker | Gratuit 0,59 euros

– Epic Heroes War – Premium | Gratuit 0,59 euros

– Stickman Ghost 2: Gun Sword | Gratuit 0,59 euros

– Stickman Ghost Premium | Gratuit 0,59 euros

– Superhero War Premium | Gratuit 0,59 euros

– Stickman Legends: Shadow War | Gratuit 0,79 euros

– D7: empaca el Dominó por 7 | Gratuit 0,89 euros

– Warriors’ Market Mayhem VIP | Gratuit 0,89 euros

– Even and Odd Premium | Gratuit 0,89 euros

– Plasma Sky – rad space shooter | Gratuit 0,99 euros

– Revenant Knight | Gratuit 0,99 euros

– F-Sim Space Shuttle | Gratuit 0,99 euros

– X Construction | Gratuit 0,99 euros

– Heroes Legend – Epic Fantasy | Gratuit 0,99 euros

– Galaxy Attack (Premium) | Gratuit 0,99 euros

– The Weapon King VIP | Gratuit 1,09 euros

– Shadow of Death: Dark Knight | Gratuit 1,09 euros

– Cooking Quest: Las aventuras d | Gratuit 1,09 euros

– Stunt Legend Epic Crash Racing | Gratuit 1,19 euros

– TamaDroid | Gratuit 1,19 euros

– Asesino de Monstruos Pro | Gratuit 1,19 euros

– Hello Human | Gratuit 1,39 euros

– Planet Genesis – sistema solar | Gratuit 1,49 euros

– Chicken Tournament | Gratuit 1,50 euros

– El Hacker Solitario | Gratuit 1,64 euros

– Grow Heroes VIP | Gratuit 1,79 euros

– City Destructor HD | Gratuit 1,99 euros

– Juego Mental – Find5x | Gratuit 1,99 euros

– One By One Word Search PRO | Gratuit 1,99 euros

– Stickman Master Premium | Gratuit 1,99 euros

– Words All Around PRO | Gratuit 2,49 euros

– Jungle Collapse 2 PRO | Gratuit 2,49 euros

– Words Everywhere PRO | Gratuit 2,49 euros

– Irregular Verbs Test PRO | Gratuit 2,49 euros

– Math Connect PRO | Gratuit 2,49 euros

– Adding Fractions Math Game | Gratuit 2,99 euros

– Back to Bed | Gratuit 2,99 euros

– Unidad 404 | Gratuit 2,99 euros

– Barco perdido | Gratuit 3,49 euros

– Mystic Guardian PV: Action RPG | Gratuit 3,59 euros

– Merge Cafe Premium -Home Decor | Gratuit 4,99 euros

Jeux payants pour Android avec réduction:

– BabyMagica | 0,09 euros 2,19

– SPHAZE: Sci-fi puzzle game | 0,09 euros 0,59

– Slaughter 2: Asalto en Prisión | 0,19 euros 2,29

– Wall of Insanity | 0,19 euros 3,50

– Legend of the Moon | 0,29 euros 1,69

– Worms 2: Armageddon | 0,59 euros 4,39

– Worms 4 | 0,59 euros 4,39

– Buff Knight: Offline Idle RPG | 0,89 euros 1,79

– Gold Rush! Anniversary | 0,99 euros 2,49

– Devils & Demons Premium | 0,99 euros 2,99

– Angelo and Deemon (Full) | 0,99 euros 4,99

– Stormhill Mystery (Full) | 0,99 euros 4,99

– Sonya The Great Adventure Full | 0,99 euros 4,99

– Package – Simulador de Carga | 1,19 euros 2,39

– Book of Unwritten Tales 2 | 1,99 euros 4,99

– 7Days: Offline Mystery Story | 1,99 euros 5,49

– Asesinatos en Budapest | 1,99 euros 7,49

– Argo’s Choice: Offline Game | 1,99 euros 7,49

– Underworld Office | 1,99 euros 7,49

– No Exactamente Un Héroe | 1,99 euros 7,49

– Historia de una Empresa | 1,99 euros 7,49

– I.F.O | 2,19 euros 3,29

– Out of the Box | 2,99 euros 4,99

– Worms W.M.D: Movilización | 3,49 euros 5,99

– Danganronpa: Trigger Happy Hav | 11,99 euros 15,99

– Danganronpa 2: Goodbye Despair | 11,99 euros 15,99

– Danganronpa V3:Killing Harmony | 11,99 euros 15,99

– Danganronpa S: Ultimate Summer | 11,99 euros 17,99

– Titan Quest: Legendary Edition | 11,99 euros 19,99

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :