Ce mobile OPPO avec un appareil photo de 100 MP, un écran AMOLED et une puce Helio G99 s’effondre en dessous de 280 euros.

Le OPPO Reno 8T est un téléphone très beau qui, pour une durée limitée, bénéficie d’un prix irrésistible.

Le OPPO Reno 8T prend en charge la charge rapide de 33 watts

OPPO fait depuis de nombreuses années un excellent travail sur le marché des smartphones et ses appareils sont toujours une option très intéressante en termes de communiqué qualité-prix. Cela dit, nous devons parler du OPPO Reno 8T. Ce téléphone de milieu de gamme est sorti en février de cette année et peut maintenant être vôtre pour 100 euros de moins que le prix recommandé.

L’OPPO Reno 8T a généralement un PVP de 379 euros, mais il est maintenant disponible pour seulement 279 euros sur Amazon et également dans le store OPPO. Donc, vous savez déjà, si vous voulez renouveler votre téléphone et que vous cherchez un modèle de milieu de gamme qui ne soit pas trop cher, alors vous ne pouvez pas laisser passer cette offre. Ce téléphone ne vous décevra pas.

OPPO Reno 8T

Économisez 100 euros en achetant le OPPO Reno 8T sur Amazon

On pourrait dire qu’OPPO a fait un excellent travail avec le OPPO Reno 8T. Ce téléphone dispose d’un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il convient de mentionner qu’il a l’air incroyablement bien dans toutes les situations. Pour faire fonctionner le système d’exploitation, les jeux et les applications de manière fluide, il est équipé d’un processeur MediaTek Helio G99 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible via une carte microSD jusqu’à 2 To. En ce qui concerne le système d’exploitation, il est livré avec ColorOS 13.0 (basé sur Android 13).

Il est temps de faire une pause et de parler des caméras. Le OPPO Reno 8T a à l’arrière un appareil photo principal de 100 mégapixels et deux autres de 2 mégapixels, tandis qu’à l’avant il y a un appareil photo de 32 mégapixels. De plus, il intègre une batterie de 5 000 mAh qui, selon OPPO, se charge à 54 % en seulement 30 minutes. De plus, 5 minutes de charge suffisent pour 2 heures d’appels.

OPPO Reno 8T

Cet appareil OPPO est un achat fortement recommandé pour tout ce qu’il offre. En termes de design, c’est l’un de ces téléphones qui ne passent pas inaperçus grâce à son élégance, en plus d’être assez fin et léger. De plus, c’est un smartphone qui a un appareil photo qui ne déçoit pas. Enfin, il convient de mentionner que cette offre est limitée dans le temps et peut se terminer à tout moment, donc si vous êtes intéressé, il est préférable de l’acheter dès que possible. En ce qui concerne l’expédition, elle est gratuite si vous êtes abonné à Amazon Prime. Profitez-en !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

