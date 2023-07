Qu’est-ce que Claude et en quoi diffère-t-il de ChatGPT

Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est Claude et pourquoi il est différent de ChatGPT.

Nous allons vous expliquer ce qu’est Claude et en quoi il est différent de ChatGPT. Dans les sections suivantes, nous vous présenterons les aspects les plus importants de cette IA, tels que les personnes qui sont derrière et ce qu’elle est capable de faire. Pour finir, nous aborderons le détail qui la distingue de ChatGPT et du modèle de langage GPT en général.

Qu’est-ce que Claude ?

Claude est un modèle de langage lancé par Anthropic, une startup fondée par d’anciens ingénieurs d’OpenAI. Le système qu’il utilise est très similaire à celui de GPT, le moteur qui donne vie au chatbot le plus populaire, ChatGPT.

Pour le moment, Claude n’est pas devenu un produit aussi massif que ChatGPT ou le chat de Bing. L’une des raisons est qu’il n’est pas disponible dans autant de pays que le chatbot d’OpenAI. En réalité, lorsque vous essayez de vous inscrire sur son site web officiel, un avertissement s’affiche indiquant que cet outil ne peut être utilisé que depuis les États-Unis ou le Royaume-Unis.

Claude, comme ChatGPT ou Bard de Google, est un produit expérimental. Et bien qu’il présente certaines différences notables par communiqué à la concurrence, il rencontre également les mêmes problèmes. Il s’agit d’une IA générative qui ne sait pas de quoi elle parle. Cela indique qu’en plus de donner des réponses exactes, elle peut aussi exprimer des demi-vérités et de monumentales faussetés.

Anthropic affirme que Claude est plus sûr car il est basé sur une sorte de constitution pour l’IA. De cette manière, notamment dans des environnements professionnels, le risque de biais est réduit et il n’est pas nécessaire d’entraîner le modèle avec des données privées.

Par ailleurs, la société affirme également que son produit est hautement personnalisable, permettant de parler au nom d’une entreprise et de l’aider à être plus compétitive dans des domaines tels que le service clientèle ou le support utilisateur.

Quelles sont les différences de Claude par communiqué à ChatGPT ?

À ce stade, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de différences entre Claude et ChatGPT. En effet, l’approche est similaire. Les deux outils peuvent être utilisés avec succès dans les domaines suivants :

Service client . Un chatbot basé sur Claude ou GPT peut répondre aux besoins d’un client et lui fournir une réponse satisfaisante sans l’intervention d’un agent humain.

. Un chatbot basé sur Claude ou GPT peut répondre aux besoins d’un client et lui fournir une réponse satisfaisante sans l’intervention d’un agent humain. Analyse de documents juridiques . L’analyse de textes est l’une des fonctionnalités des modèles de langage naturel, tels que GPT ou Claude. Une façon d’en tirer parti est de résumer des documents juridiques très complexes.

. L’analyse de textes est l’une des fonctionnalités des modèles de langage naturel, tels que GPT ou Claude. Une façon d’en tirer parti est de résumer des documents juridiques très complexes. Recherche d’informations . Naturellement, un utilisateur sera capable de trouver des informations sur n’importe quoi.

. Naturellement, un utilisateur sera capable de trouver des informations sur n’importe quoi. Ventes . En tant que bon chatbot, il est capable de comprendre l’utilisateur et de lui fournir la réponse dont il a besoin. Lorsque cette qualité est appliquée aux ventes, les processus sont automatisés et la productivité est améliorée.

. En tant que bon chatbot, il est capable de comprendre l’utilisateur et de lui fournir la réponse dont il a besoin. Lorsque cette qualité est appliquée aux ventes, les processus sont automatisés et la productivité est améliorée. Éditeur de texte. Claude a la capacité d’analyser le contenu d’un e-mail et de fournir une réponse. Il est également utile pour créer des brouillons de discours ou résumer de grands fragments de texte.

Alors, en quoi Claude est-il différent de ChatGPT ? Principalement, dans la quantité d’informations qu’il est capable de lire.

Les modèles d’IA générative et conversationnelle que nous connaissons actuellement traitent de grandes quantités d’informations pour répondre aux utilisateurs. Cela s’appelle la fênetre de contexte et elle est mesurée en tokens (en français, fichas). Un token est l’unité d’information la plus basique qu’un moteur comme GPT ou Claude traite. En fonction du nombre de tokens qu’une IA conversationnelle peut traiter, vous pouvez lui fournir des données plus ou moins étendues.

Comparaison des tokens des principales IA

À ce stade, il est utile de faire une comparaison rapide des principaux moteurs de conversation et de savoir combien de tokens ils acceptent dans chaque prompt (texte d’entrée).

Pour rendre cela plus facile, nous avons présenté ces informations sous forme de tableau :

Moteur de langage conversationnel Limite de tokens Mots acceptés Bing Chat 2 000 tokens 1 500 mots GPT-4 8 000 tokens (il existe une version étendue qui atteint 32 000 tokens) 6 000 mots ChatGPT 4 000 tokens 3 000 mots Google Bard 2 000 tokens 1 500 mots Claude 100 000 tokens 75 000 mots

Ces données, fournies par un expert en IA, montrent rapidement la principale différence entre Claude et ses concurrents. En effet, Claude est capable d’analyser 75 000 mots, ce qui se traduit en tokens par environ 100 000. GPT-4, disponible avec ChatGPT Plus, se limite à 6 000 mots.

Claude peut lire des romans entiers alors que ChatGPT ne le peut pas

Il est évident que la capacité d’accepter 100 000 tokens permet à Claude de se distinguer de ChatGPT. Dans le même article mentionné ci-dessus, l’auteur mentionne que Claude est capable de lire un roman complet en quelques secondes. ChatGPT, avec sa fenêtre de contexte (même si nous parlons de GPT-4), est loin derrière. Cette phrase permet de comprendre en un coup d’œil la plus grande divergence entre les deux LLM.

Évidemment, comme nous l’avons dit précédemment, cela n’indique pas que Claude est parfait et que ChatGPT ne l’est pas. Il devient de plus en plus évident que l’IA conversationnelle doit être appliquée à des environnements fermés où les informations dont dispose le moteur sont très limitées. Sinon, parfois elle comprendra le roman et parfois moins.

