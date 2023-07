L’application d’illustration populaire Vectornator obtient une nouvelle interface et une rebranding en ‘Linearity Curve’.

Vectornator est l’une des applications d’illustration et de conception les plus populaires pour les appareils Apple. Cette semaine, l’application a reçu une mise à jour majeure qui apporte non seulement une nouvelle interface utilisateur, mais aussi un changement majeur de marque en « Linearity Curve ». Lisez la suite pour découvrir ce qui change avec la mise à jour.

Vectornator est maintenant Linearity Curve

Le plus grand changement apporté par cette mise à jour est le changement de marque de Vectornator à Linearity Curve. Le nouveau nom vient du nom de l’entreprise derrière l’application, Linearity, et prépare le terrain pour plus d’applications à l’avenir. « Tout ce que vous aimez et plus encore est désormais disponible dans un nouveau design magnifique et avec une nouvelle icône », explique l’entreprise.

Mais Vectornator 5.0, maintenant Linearity Curve, ne se limite pas à un nouveau branding. Il est également livré avec de nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, l’interface de l’application a été entièrement repensée pour correspondre à la nouvelle identité. L’application a un nouveau logo et une nouvelle icône, et chaque outil a également reçu une icône rafraîchie. Mais ne vous inquiétez pas – Linearity Curve a conservé exactement les mêmes outils disponibles dans Vectornator.

Linearity introduit également un nouvel hub de modèles, qui propose plus de 800 modèles de conception personnalisables pour les actifs des réseaux sociaux, les captures d’écran de l’App Store, les posters, et plus encore. « Que votre équipe ait besoin d’inspiration ou simplement de créer rapidement une publication sur les réseaux sociaux, les modèles permettront de gagner du temps et de l’argent à votre équipe. »

Selon l’entreprise, de nombreuses nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles sur Linearity Curve, notamment des outils alimentés par l’IA. Et avec un compte Linearity, vous pouvez stocker vos projets dans le cloud pour y accéder de n’importe où.

Essayez-le maintenant

La dernière mise à jour majeure de l’application a été publiée en 2021, qui a ajouté des fonctions d’actions rapides, le support des symboles SF, et plus encore.

Vous pouvez télécharger Linearity Curve gratuitement sur l’App Store. Il est disponible pour le Mac, l’iPad, et même l’iPhone. Plus de détails sur la mise à jour peuvent être trouvés sur le site web de Linearity.

