À bas prix : cet ordinateur portable HP est en solde et peut être à toi pour moins de 270 euros.

Si vous recherchez un ordinateur portable abordable pour une utilisation bureautique, alors vous devriez jeter un coup d’œil à cette offre.

L’HP Chromebook 14a-na1012ns est équipé d’un processeur Intel à 2 cœurs et 2 threads.

Les Chromebooks sont une alternative très intéressante aux ordinateurs portables bon marché sous Windows 11. Non seulement ils fonctionnent très bien sur des ordinateurs dotés d’un processeur d’entrée de gamme, mais ils sont également très sécurisés et peuvent exécuter des applications Android. Cela étant dit, nous avons de bonnes nouvelles si vous recherchez un ordinateur portable abordable pour travailler n’importe où, et il s’agit du HP Chromebook 14a-na1012ns.

Passons aux choses importantes, le prix. Cet appareil est généralement vendu au prix de 399 euros, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 269 euros sur Amazon (33 % de réduction). C’est 130 euros de moins que le prix recommandé. Comme vous pouvez le voir, c’est une véritable aubaine. De plus, il a une note de 4,5 étoiles sur 5, ce qui en réalité un Chromebook très recommandé.

HP Chromebook 14a-na1012ns

Obtenez le HP Chromebook 14a-na1012ns au meilleur prix sur Amazon

ChromeOS a des exigences système moins élevées que Windows 11, c’est pourquoi le système d’exploitation développé par Google fonctionne si bien sur des appareils aussi modestes. En ce qui concerne les spécifications techniques du HP Chromebook 14a-na1012ns, il dispose d’un écran IPS Full HD antireflet de 14 pouces, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage extensible via une carte microSD, d’une carte graphique Intel UHD Graphics, de x2 USB de type C, d’un port USB de type A, d’un combo casque/microphone, d’une caméra 720p pour les appels vidéo, de haut-parleurs doubles, du Bluetooth 5 et du Wi-Fi.

En revenant au sujet du système d’exploitation, il convient de mentionner qu’il est très rapide et facile à utiliser grâce à une interface très intuitive. Il dispose non seulement d’une protection antivirus intégrée, mais il possède également une puce de sécurité qui chiffre les données les plus sensibles pour que l’appareil soit toujours protégé. De plus, grâce aux mises à jour automatiques, vous aurez toujours la dernière version du système d’exploitation pour profiter de toutes les améliorations apportées par Google.

HP Chromebook 14a-na1012ns

En fin de compte, le HP Chromebook 14a-na1012ns est un ordinateur portable plutôt bon et pour moins de 270 euros, c’est l’un des meilleurs Chromebooks bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant, surtout si vous n’êtes pas lié à un programme exclusif à Windows. Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit d’une offre limitée dans le temps, elle peut se terminer à tout moment, il est donc préférable de l’acheter dès que possible si vous êtes intéressé.

