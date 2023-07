Les meilleures 8 applications et sites Web pour créer des images grâce à l’IA

Laissez libre cours à votre imagination avec ces applications et sites Web, vous pourrez générer vos propres images en utilisant l’IA!

Ces outils vous permettent de créer d’incroyables images à partir de texte.

Vous n’avez pas encore exploré le monde des intelligences artificielles qui permettent de générer des images à partir de texte ? Eh bien, vous devriez profiter de l’essor de ces outils et donner une chance aux différentes applications et sites Web qui proposent ce service. Certains d’entre eux sont gratuits et fonctionnent aussi bien sur les appareils mobiles que sur les ordinateurs!

Pour ne pas perdre votre temps à rechercher sur Internet, nous allons vous montrer ici 4 applications et 4 sites Web qui vous permettront de créer des images par IA gratuitement, facilement et en quelques secondes.

Voici les meilleures applications et sites Web pour générer des images grâce à l’intelligence artificielle

Pour mettre de l’ordre dans tout cela, les quatre premières options font référence aux meilleures applications pour générer des photos en utilisant l’IA sur Android et iOS. Les quatre autres options sont des sites Web à partir desquels vous pourrez également créer vos propres images grâce à l’IA.

Il est cependant important de préciser que tant avec les applications qu’avec les sites Web en question, vous devrez être connecté à Internet en permanence, car ce type de création est effectué sur les serveurs utilisés par les outils respectifs.

WOMBO Dream (App)

Considérée comme l’une des meilleures applications pour créer des images grâce à l’IA, Wombo Dream a tout ce dont vous avez besoin pour générer des photos en utilisant des mots.

Très facile à utiliser, cette application, disponible sur Android et iOS, dispose d’une section totalement gratuite où vous pourrez créer des images sans pratiquement aucune limite.

De plus, vous pourrez accéder à de nombreux autres outils si vous achetez l’un de leurs plans payants. De même, les fonctionnalités offertes par leur plan gratuit sont plus que suffisantes pour générer des images grâce à l’IA.

Google Play Store | WOMBO Dream

Generador de arte con IA (App)

Si vous recherchez une application qui vous permette de créer de superbes œuvres d’art, vous devriez essayer le Generador de arte con IA. En utilisant des mots pour décrire l’image que vous voulez obtenir, l’IA derrière cet outil vous proposera différents types de résultats en fonction de ce que vous avez demandé.

Contrairement aux autres options que nous présentons ici, ainsi qu’à celles que vous pouvez trouver dans Google Play Store ou App Store, cette application ne peut générer que des images artistiques. Cela indique qu’elle ne peut pas générer d’images réalistes.

Google Play Store | Generador de arte con IA

Dreamerland (App)

En utilisant l’un des meilleurs outils de génération par IA disponibles aujourd’hui, Midjourney, cette application permet à n’importe qui de « laisser libre cours à son imagination » sans avoir besoin d’être un expert dans le domaine.

Si vous êtes un artiste numérique, un designer ou si vous recherchez simplement une application pour créer des œuvres d’art pendant votre temps libre, Dreamerland est sans aucun doute l’outil que vous devez avoir sur votre appareil mobile.

Il convient de mentionner que son interface est l’une des plus intuitives que nous ayons jamais vues, ce qui rend l’utilisation de cet outil extrêmement simple.

Google Play Store | Dreamerland

Starryai (App)

Étant l’application la plus « basique » de la liste, Starryai est idéale pour les personnes qui souhaitent générer des images grâce à l’IA de manière simple et avec des résultats immédiats.

Offrant plus de 1000 styles et permettant également d’utiliser des invites personnalisées, cet outil se connecte directement à ChatGPT. Cela indique que vous pourrez connecter cette application à votre compte OpenAI (vous pouvez utiliser cette IA pour générer des invites et les migrer vers Starryai).

Google Play Store | Starryai

DALL-E 2 (Site web)

Lorsque nous parlons des origines de la création d’images grâce à l’IA, nous ne pouvons pas ne pas mentionner DALL-E. Il a été l’un des premiers systèmes de génération d’images grâce à l’IA à prendre part à cette nouvelle vague de services numériques.

De plus, il est également l’un des plus connus, non seulement parce qu’il a été l’un des premiers, mais aussi parce qu’il offre des résultats pratiquement impressionnants. Développé par OpenAI, la société qui a également créé ChatGPT, il est l’un des rares sites Web gratuits pour créer des images grâce à l’intelligence artificielle.

Site web | DALLE-E 2

Midjourney (Site web)

Étant le concurrent direct du service offert par OpenAI, Midjourney est l’autre grand système d’IA pour générer des images qui est devenu l’un des plus utilisés.

Bien qu’il fonctionne via Discord, son utilisation est extrêmement simple, à condition de suivre toutes les étapes nécessaires pour accéder au « Bot » qui permet de créer des images à partir de texte.

Cependant, il est important de préciser que Midjourney est gratuit jusqu’à ce que les premières 25 demandes d’images soient atteintes. En résumé, lorsque l’IA aura généré ces 25 images que vous lui avez demandées, vous devrez souscrire à un abonnement mensuel.

Site web | Midjourney

Stable Difussion (Site web)

Si vous souhaitez obtenir des résultats similaires à ceux offerts par Midjourney, mais que vous ne souhaitez pas souscrire un abonnement payant pour générer des images grâce à l’IA, vous devriez donner une chance à Stable Difussion.

Considéré comme l’une des meilleures alternatives à Midjourney, cette IA à code source ouvert vous permet de créer des images à partir de texte de manière simple, rapide et gratuite. De plus, vous n’aurez pas besoin d’effectuer des étapes compliquées pour créer une image, ou d’utiliser Discord pour utiliser cette intelligence artificielle utile.

Site web | Stable Difussion

(Site web)

Le populaire site de photos de stock s’est associé à OpenAI pour créer un intéressant générateur d’images grâce à l’IA auquel vous devriez donner une chance.

Offrant différents types de styles, ainsi qu’une interface extrêmement facile à utiliser, est gratuit, à condition de ne pas dépasser la limite mensuelle imposée à tous ses utilisateurs.

Il convient de mentionner que vous devrez vous inscrire pour accéder à l’IA qui génère des images à partir de texte. Par ailleurs, cet outil offre une sorte de « licence de création » qui vous permettra d’être le seul propriétaire des photos que vous générez.

Site web |

En conclusion, nous vous conseillons de parcourir les stores App Store ou Play Store (selon le système d’exploitation de votre téléphone) et de rechercher d’autres applications pour créer des images avec l’IA. Il y a beaucoup d’autres alternatives que vous devriez considérer!

