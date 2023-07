Le nouvel Echo Pop baisse son prix, une fois de plus: moins de 30 euros pour cette enceinte intelligente redessinée.

La nouvelle génération de haut-parleurs avec Alexa passe par un style renouvelé.

Un nouvel ajout à notre maison connectée est l’enceinte intelligente d’Amazon lancée en 2023.

Vous avez déjà des enceintes Echo à la maison? Personnellement, j’ai 5 unités du modèle Echo Dot 4 à la maison, ce qui me facilite certaines routines avec mes autres appareils intelligents. Aujourd’hui, le prix de l’Echo Pop, une enceinte récemment présentée, est revenu à 29,99 euros sur Amazon. Toutes les couleurs (gris, anthracite, vert ou violet) sont au même prix.

Après deux générations (4e et 5e) au design inchangé, Amazon revient maintenant avec un aspect renouvelé de son enceinte intelligente, bien qu’il s’agisse d’un autre modèle. Cet Echo Pop est plus coloré, change son halo de lumière et s’améliore en termes de son, mais il perd également certaines fonctions.

Echo Pop (1ère gen.)

Achetez une bonne enceinte avec Alexa pour 30 euros

Cet Echo Pop, dès sa première semaine de vente, est devenu l’une des meilleures enceintes intelligentes que vous pouvez acheter, en raison de sa compacité, de son design moderne et de la qualité sonore qu’elle offre. Il s’agit d’un appareil de moins de 10 cm de diamètre et de hauteur, pesant 196 grammes.

Il intègre un puissant haut-parleur de 1,95″ à l’avant et est capable de gérer de la musique sans perte à partir de plateformes telles qu’Amazon Music, Apple Music ou Tidal, entre autres. Il peut fonctionner soit via votre réseau WiFi, soit comme une enceinte Bluetooth classique. Vous devez l’ajouter à l’application Amazon Alexa pour pouvoir profiter pleinement de ses fonctionnalités.

Avec ce type d’enceintes, vous n’écouterez pas seulement de la musique depuis vos abonnements préférés, vous pourrez également connaître l’état des routes si vous partez en voyage, ainsi que les conditions météorologiques dans la région où vous allez. Vous pourrez également contrôler vos appareils connectés à domicile, tels que des ampoules, des robots aspirateurs ou des prises.

Avoir un appareil avec Alexa à la maison vous facilitera également l’accès aux nouvelles les plus importantes de la journée dans le domaine qui vous intéresse le plus. De même, vous pourrez définir des alarmes, des rappels et même des notifications sonores à des moments précis avec un message personnalisé d’Alexa elle-même.

La seule inconvénient que je trouve à ce nouveau modèle, que nous devons considérer comme une enceinte différente de l’Echo Dot, est qu’il n’a pas de port Jack 3,5 mm. Par exemple, j’ai connecté l’un de mes Echo Dot 4 à un amplificateur via un câble, et je peux écouter la musique de mon choix sur mon équipement audio haute fidélité. Dans ce cas, nous ne pourrons pas le faire.

Echo Pop (1ère gen.)

Et attention, l’offre Echo Pop ne vient pas seule, car pour environ 5 à 7 euros de plus, vous pouvez obtenir une ampoule intelligente TP-Link Color ou une prise Meross, évaluées individuellement à environ 20 euros. Ce sont le genre d’offres qu’il faut saisir pour construire un foyer de plus en plus intelligent et autonome chaque jour.

