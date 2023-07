Les 10 téléphones abordables offrant un excellent communiqué qualité-prix

À la recherche d’un téléphone bon marché sans compromis sur les fonctionnalités? Nous avons ce qu’il vous faut. Notre liste des meilleurs téléphones bon marché comprend des choix de premier ordre d’Apple, Samsung, Google et d’autres. Vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec l’option la plus abordable qui commence à seulement 250 $.

Vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour avoir la dernière version d’iOS ou d’Android, l’accès à vos applications et jeux préférés ou des outils de photographie. Les meilleurs téléphones bon marché offrent un excellent communiqué qualité-prix et sont nettement moins chers que leurs homologues haut de gamme.

Nos meilleurs choix vont de 250 $ à 500 $, ce qui est encore considérablement moins cher que les modèles haut de gamme. Si vous avez un budget spécifique en tête, vous pouvez également consulter nos guides précédents pour les téléphones à moins de 300 $ et les meilleurs téléphones à moins de 150 $ pour des options encore plus abordables.

Notre liste des meilleurs téléphones bon marché comprend l’Apple iPhone SE (2022), le Pixel 6A, le Samsung Galaxy A54 5G, le Google Pixel 7A, le OnePlus Nord 2T 5G, le Poco X5 Pro, le Nothing Phone (1), le Redmi Note 11 Pro, le Xiaomi 12T et le realme 9 Pro Plus. Voici un aperçu de chacun de ces smartphones.

Apple iPhone SE (2022)

L’iPhone SE 3 (2022) est considéré comme le smartphone le plus rentable d’Apple. Il peut sembler dépassé, mais son prix inférieur en réalité une option attrayante. Alors qu’Apple promeut l’iPhone 13 comme le choix préféré, l’iPhone SE 3 offre un meilleur communiqué qualité-prix.

Bien qu’il coûte plus de la moitié du prix, l’iPhone SE 3 (2022) dispose du même processeur A15 Bionic rapide que l’iPhone 13. Son appareil photo est également assez performant. Le seul inconvénient est sa durée de vie relativement courte de la batterie, mais cela peut être résolu avec la charge rapide de 20W. De plus, si vous n’aimez pas les téléphones à grand écran, l’écran compact de 4,7 pouces de l’iPhone SE est idéal pour une utilisation à une main.

Si vous ne voulez pas dépenser une somme importante pour un iPhone 13 et que vous n’êtes pas opposé à sacrifier certaines fonctionnalités de l’appareil photo et à un design plus petit, l’iPhone SE est sans aucun doute le meilleur communiqué qualité-prix parmi les téléphones Apple actuellement disponibles.

Pixel 6A

Le smartphone milieu de gamme abordable de Google est de retour après une pause d’un an. Il incarne les qualités que nous attendons de Google, offrant un excellent hardware à un prix imbattable. Avec le puissant chipset Tensor, le même que celui du Pixel 6 haut de gamme, le Pixel 6a offre des performances exceptionnelles. De plus, son écran de 6,1 pouces reproduit les couleurs de manière impressionnante avec précision.

La caractéristique phare du Pixel 6a est sa performance en matière de photographie. Malgré sa configuration double appareil photo modeste, le Pixel 6a est capable de capturer des images magnifiques avec une netteté et des détails remarquables, même dans des conditions d’éclairage difficiles. Il rivalise admirablement avec des smartphones haut de gamme qui coûtent quatre fois plus cher. Si vous êtes quelqu’un qui partage fréquemment des photos sur Instagram, il n’y a simplement pas de meilleure option disponible à ce prix.

Il est possible de trouver des téléphones neufs pour moins de 200 $, mais les téléphones vendus à moins de 400 $ sont généralement accompagnés de compromis. C’est pourquoi nous recommandons le Google Pixel 6A comme notre meilleur téléphone bon marché préféré. Il dispose d’un processeur rapide, de bons appareils photo et de plusieurs années de suivi logiciel, le tout pour seulement 349 $. Pour maintenir le prix bas, Google a fait des compromis intelligents, tels qu’un affichage qui semble terne en plein soleil.

Le Pixel 6A offre un excellent communiqué qualité-prix et prend des photos nettes et colorées. Vous bénéficiez également du même design attrayant et des fonctionnalités logicielles spécifiques à Pixel, telles que Magic Eraser et Live Translate. Bien que le Pixel 7A soit également une bonne affaire à 499 $, le Pixel 6A atteint son objectif de fournir beaucoup pour moins cher.

Samsung Galaxy A54 5G

La série Samsung Galaxy ne se limite pas aux lignes S et Note. La série A offre des fonctionnalités de premier plan à un prix abordable, et le Galaxy A54 5G en est un exemple parfait. C’est un smartphone remarquable et rentable qui non seulement présente un design attrayant, mais offre également un écran excellent et une puissance importante qui répond aux besoins de la plupart des utilisateurs, malgré son processeur légèrement moins avancé par communiqué à ses homologues.

De plus, le Galaxy A54 5G offre des performances d’appareil photo impressionnantes compte tenu de sa gamme de prix. De plus, si l’autonomie de la batterie est un facteur crucial dans votre décision d’achat de smartphone, vous serez ravi de savoir que le Galaxy A54 5G a duré près de 27 heures lors de notre test d’autonomie de la batterie. Que vous soyez un amateur de Samsung ou simplement à la recherche d’un smartphone fiable et remarquable qui ne coûte pas cher, le Galaxy A54 5G pourrait être le choix parfait pour vous.

Google Pixel 7A

Google a sorti un nouveau téléphone en 2023 appelé le Pixel 7A. C’est un téléphone économique qui offre de nombreuses fonctionnalités similaires au Pixel 7 plus coûteux, mais à un prix inférieur. L’une des principales caractéristiques du Pixel 7A est qu’il fonctionne avec le processeur Tensor G2 de Google, ce qui permet des capacités avancées d’édition de photos et de traduction de langues.

Le Pixel 7A dispose également d’un appareil photo de 64 mégapixels qui prend d’excellentes photos, comparables en qualité à l’appareil photo du Pixel 7. Bien que le Pixel 7 soit toujours un excellent téléphone, son prix inférieur rend le Pixel 7A meilleur choix pour la plupart des personnes. Seules les personnes qui veulent spécifiquement un écran plus grand et sont prêtes à payer les 100 $ supplémentaires devraient envisager le Pixel 7.

En ce qui concerne les différences entre les deux téléphones, le Pixel 7 a une construction plus solide, une charge légèrement plus rapide et la capacité de charger sans fil des accessoires compatibles. De plus, le Pixel 7 dispose d’un capteur d’appareil photo plus grand qui est plus sensible à la lumière, selon Google. Cependant, Lisa Eadicicco de CNET n’a pas remarqué de différence significative dans la qualité des photos entre les deux téléphones.

Globalement, le Pixel 7A est un sérieux concurrent sur le marché des téléphones bon marché, offrant bon nombre des mêmes fonctionnalités que le Pixel 7 plus cher à un prix inférieur.

OnePlus Nord 2T 5G

Vous recherchez un smartphone qui ne coûte pas cher? Ne cherchez pas plus loin que le OnePlus Nord 2T 5G. Avec ses capacités 5G et son puissant chipset MediaTek Dimensity 1300, ce téléphone est incroyablement rapide. Et ne vous inquiétez pas de manquer de batterie – il peut durer presque une journée entière avec une seule charge.

Mais ce qui distingue réellement le OnePlus Nord 2T, c’est sa valeur. Il n’a peut-être pas toutes les fonctionnalités des derniers téléphones phares, mais il se démarque dans la catégorie milieu de gamme. De plus, il coûte une fraction du prix.

Si vous recherchez un téléphone polyvalent qui ne coûte pas cher, le OnePlus Nord 2T vaut vraiment la peine d’être considéré. Ses améliorations peuvent sembler modestes par communiqué aux modèles précédents, mais les performances et la valeur sont imbattables. Alors pourquoi dépenser plus quand vous pouvez profiter au maximum de votre achat avec le OnePlus Nord 2T?

Poco X5 Pro

Vous recherchez un smartphone économique qui fonctionne comme un appareil haut de gamme? Ne cherchez pas plus loin que le Xiaomi Poco X5 Pro. Bien que la marque ne soit pas connue au Royaume-Unis, le Poco X5 Pro offre un communiqué qualité-prix imbattable, surpassant les smartphones deux ou même trois fois plus chers.

À une fraction du prix des derniers et meilleurs appareils, le Poco X5 Pro offre des fonctionnalités impressionnantes telles qu’un écran AMOLED Full HD de 6,67 pouces, un chipset Qualcomm Snapdragon 778G compatible 5G, un grand capteur d’appareil photo de 108 MP et une batterie longue durée avec une charge rapide de 67 W.

Mais ne vous laissez pas tromper par son prix bas – le Poco X5 Pro ne lésine pas sur la qualité. En réalité, il n’y a que très peu de compromis à faire en ce qui concerne ce smartphone. Son prix abordable est simplement la cerise sur le gâteau d’un ensemble déjà impressionnant.

Si vous avez un budget serré mais que vous souhaitez tout de même un téléphone capable de répondre à vos besoins, le Xiaomi Poco X5 Pro est un choix évident. Avec ses fonctionnalités de premier ordre et sa valeur imbattable, vous vous demanderez pourquoi vous avez même envisagé de dépenser 700 £ ou plus pour un smartphone en premier lieu.

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (1) a suscité beaucoup d’enthousiasme, car il a le potentiel de donner un nouveau souffle à l’industrie des smartphones. Tous les quelques années, un appareil comme celui-ci émerge, revitalisant le marché. Ce qui distingue ce téléphone à un prix moyen est son approche unique du design des smartphones. Il présente une construction transparente à l’arrière et une interface appelée « Glyph », qui est fortement basée sur les LED. Ces LED servent à plusieurs fins, telles que la fourniture de sonneries et de notifications, l’indicateur de charge et la lumière de remplissage pour l’appareil photo arrière. Cet élément de design innovant est vraiment plaisant.

Cependant, le Nothing Phone (1) n’est pas simplement un téléphone rempli de gadgets. Il offre également de nombreuses fonctionnalités attrayantes dans d’autres domaines. Par exemple, il dispose d’un écran OLED FHD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant des visuels fluides et vibrants. Le téléphone est alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon 778G Plus, connu pour sa vitesse et son efficacité impressionnantes. De plus, les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes configurations de stockage et de RAM en fonction de leurs besoins.

Pour améliorer l’expérience utilisateur globale, le Nothing Phone (1) est fourni avec une installation propre d’Android 12, offrant une interface rationalisée et conviviale. De plus, il est équipé d’une paire d’appareils photo arrière de 50 MP qui capturent des images de haute qualité. Ces fonctionnalités font du Nothing Phone (1) le rêve de tout passionné de technologie, répondant à l’immense enthousiasme qui l’entoure.

Redmi Note 11 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G dispose de caractéristiques qui peuvent être considérées comme de classe phare. Malgré cela, il est proposé à un prix réduit par communiqué aux autres options. Le téléphone est très impressionnant grâce à ses performances exceptionnelles, grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 695. De plus, il dispose d’un ensemble de trois appareils photo exemplaires, comprenant un capteur massif de 108 MP. Cette configuration d’appareil photo permet de prendre des photos et vidéos de haute qualité.

Un autre point fort du Redmi Note 11 Pro est son écran Full HD de 120 Hz. Cette fonctionnalité permet un défilement fluide et un jeu mobile à haut taux de rafraîchissement. L’écran est très immersif et offre une excellente expérience visuelle.

Si vous avez un budget serré, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G est une excellente option à prendre en compte. Il offre une offre exceptionnelle compte tenu de ses caractéristiques impressionnantes et de ses fonctionnalités. Ainsi, si vous recherchez un smartphone performant avec un excellent appareil photo et un écran, le Redmi Note 11 Pro 5G devrait figurer en tête de votre liste.

Xiaomi 12T

Qu’il puisse être le téléphone le plus cher de la liste, le Xiaomi 12T offre une incroyable valeur pour son prix. Si vous êtes prêt à dépenser un peu plus d’argent, vous serez récompensé par l’un des smartphones les plus riches en fonctionnalités qui peut rivaliser avec certains des appareils phares haut de gamme.

Pendant les tests, le Xiaomi 12T s’est démarqué par son écran AMOLED FHD+ de 6,67 pouces d’une netteté et d’une précision des couleurs impressionnantes. De plus, il dispose d’un chipset MediaTek Dimensity 8100-U qui offre une puissance et des performances respectables. Mais ce qui le distingue vraiment, c’est sa charge extrêmement rapide de 120 W, qui lui permet de passer de 0 à 68% en seulement 15 minutes et d’être entièrement rechargé en 20 minutes lors des tests.

L’appareil photo de 108 MP est également impressionnant pour son prix, produisant des photos de qualité supérieure quelles que soient les conditions d’éclairage. En réalité, le Xiaomi 12T pourrait facilement être pris pour un appareil haut de gamme, mais sans le prix exorbitant.

Donc, si vous recherchez un smartphone haut de gamme qui ne coûte pas cher, le Xiaomi 12T vaut vraiment la peine d’être considéré. Il offre une offre exceptionnelle pour son prix, et ses fonctionnalités et capacités impressionnantes ne manqueront pas d’impressionner même les utilisateurs les plus exigeants.

realme 9 Pro Plus

Le realme 9 Pro Plus est un smartphone qui offre des fonctionnalités de niveau flagship à un prix abordable. Avec son écran Super AMOLED, les visuels sont impressionnants et le taux de rafraîchissement de 90 Hz garantit que tout fonctionne en douceur. De plus, la batterie du téléphone est impressionnante, offrant une autonomie de plus de 25 heures sur une seule charge.

Quand la batterie est finalement épuisée, le chargeur rapide de 60W inclus peut la ramener à 100% en un peu plus de 40 minutes, ce qui est incroyablement pratique. Sous le capot, le realme 9 Pro Plus est alimenté par le dernier processeur 5G de MediaTek, le Dimensity 920, qui s’est avéré être un excellent performeur dans tous les tests de référence.

Bien que le téléphone présente quelques inconvénients, tels que l’absence d’une certification IP et les performances décevantes de l’appareil photo ultra grand-angle, il reste un appareil polyvalent impressionnant qui offre une excellente valeur pour son prix. En réalité, c’est le téléphone milieu de gamme à battre en termes de performances et d’abordabilité. Globalement, le realme 9 Pro Plus est un excellent choix pour toutes les personnes à la recherche d’un smartphone de haute qualité qui ne coûte pas cher.

Bonus: Honor Magic 5 Lite

Si vous êtes quelqu’un qui accorde une grande importance à la longue durée de vie de la batterie lors du choix d’un nouveau téléphone, il n’y a qu’un téléphone dans cette liste à prendre en compte. Et ce téléphone est l’Honor Magic 5 Lite. En réalité, le Magic 5 Lite a réussi à durer incroyablement 28 heures dans les tests de lecture vidéo en boucle standard, ce qui est assez impressionnant compte tenu du fait que de nombreux téléphones qui coûtent deux ou trois fois plus cher que le Magic 5 Lite ne peuvent même pas s’en approcher.

De plus, l’Honor Magic 5 Lite prend en charge la charge rapide de 40W, ce qui indique que vous pouvez recharger rapidement votre téléphone lorsque sa batterie est enfin épuisée. Cependant, il est important de noter qu’il n’y a pas de chargeur inclus dans la boîte.

En ce qui concerne l’écran, l’Honor Magic 5 Lite dispose d’un écran OLED vibrant de 6,67 pouces. Les couleurs sont vives et le contraste est essentiellement parfait, ce qui indique que tout est magnifique sur l’écran. De plus, le taux de rafraîchissement de 120 Hz permet des activités fluides et sans décalage.

En ce qui concerne les performances, l’Honor Magic 5 Lite est assez décent, bien qu’il puisse ne pas offrir le meilleur communiqué qualité-prix de cette gamme de prix. Enfin, la suite d’appareils photo du Magic 5 Lite est moins performante en faible luminosité. Néanmoins, ce sont de petites concessions lorsque l’on considère l’incroyable durée de vie de la batterie que vous obtenez avec ce téléphone.

Actualité mobile et vidéo du moment