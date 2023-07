Ton nouveau téléphone ne coûte que 79 euros : ce modèle ultrabon marché touche le fond et est parfait pour une utilisation basique.

Ce smartphone a tout ce dont vous avez besoin pour une utilisation de base comme parler sur WhatsApp, entrer sur Facebook ou rechercher sur Google Chrome.

Ce smartphone ultra bon marché est équipé d’une caméra à l’arrière et d’une caméra à l’avant.

Si vous utilisez le téléphone pour une utilisation de base, comme discuter sur des plateformes de messagerie, naviguer sur le web ou regarder des vidéos sur YouTube, vous n’avez pas besoin de dépenser une fortune pour votre nouveau téléphone. Notre proposition est le realme Narzo 50i Prime, un téléphone que vous pouvez acheter pour seulement 79 euros sur PcComponentes. Son prix de vente recommandé est de 139,99 euros, vous économisez donc presque la moitié du prix en l’achetant maintenant.

Le modèle disponible sur PcComponentes est de couleur bleue, un ton élégant et discret. Si vous préférez une couleur plus flashy comme le vert, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 89 euros, soit 10 euros de plus. PcComponentes offre la livraison gratuite et il ne faut que quelques jours pour la recevoir. En revanche, avec Amazon, vous économiserez les frais de livraison si vous êtes abonné à Amazon Prime, en plus de recevoir le téléphone le lendemain de l’achat.

Avec ce realme Narzo 50i Prime, vous êtes assuré d’une bonne performance pour les tâches de base. Toutes les informations seront affichées sur un grand écran de résolution HD+, tandis que l’autonomie est assurée par une grande batterie de 5 000 mAh. Ce smartphone de realme est également un bon choix pour les personnes âgées qui ne sont pas très exigeantes et comme initiation à la technologie pour les plus jeunes de la famille.

realme Narzo 50i Prime

realme Narzo 50i Prime, votre nouveau téléphone bon marché pour seulement 79 euros

La première chose que nous voulons souligner à propos de ce realme Narzo 50i Prime est son design car, bien qu’il soit bon marché, il a une esthétique originale et agréable. Son dos est rayé, nous le remarquons au toucher lorsque nous le tenons pour la première fois. La sensation est toujours agréable, en plus d’offrir une prise en main plus sûre car il n’a pas une surface glissante à l’arrière. D’autre part, il s’agit d’un terminal léger et mince, avec un poids de seulement 182 grammes et une épaisseur de 8,5 millimètres.

Son frontal est occupé presque entièrement par un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD+ (1600 x 720 pixels), d’une qualité plus que correcte pour un téléphone de 79 euros. Grâce à sa grande taille et à la netteté de l’écran, vous pourrez utiliser le téléphone pour regarder des vidéos sur YouTube, des diffusions en direct sur Twitch ou continuer votre série préférée sur Prime Video. De plus, il dispose d’un seul haut-parleur et d’un port de 3,5 millimètres pour les écouteurs.

La puissance est assurée par le processeur Unisoc T612, qui se comporte bien lorsqu’il est confronté à des applications de messagerie, de réseaux sociaux, au navigateur web et à d’autres outils peu exigeants. Comme nous l’avons dit au début, ce realme Narzo 50i Prime est axé sur une utilisation de base. Le téléphone est disponible dans une seule version avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, bien que ce dernier puisse être étendu jusqu’à 1 To avec l’une des meilleures cartes microSD.

Parmi les points forts de ce realme Narzo 50i Prime, on trouve également l’autonomie prolongée assurée par la batterie de 5 000 mAh. Avec une utilisation normale, vous n’aurez aucun mal à tenir deux jours complets avec une seule charge. La charge rapide est de 10 W, bien que le chargeur ne soit pas inclus dans la boîte. Étant une charge rapide réduite, vous pouvez utiliser votre ancien chargeur pour charger le téléphone.

realme Narzo 50i Prime

Enfin, le téléphone de realme est doté d’une caméra arrière de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels. Avec elles, vous pourrez prendre des photos, des vidéos et passer des appels vidéo. En ce qui concerne le système d’exploitation, il est livré avec Android 11 en standard, mais il a confirmé la mise à jour vers Android 13, qui arrivera dans les prochains mois.

Si l’on considère qu’il ne coûte que 79 euros sur PcComponentes, ce realme Narzo 50i Prime nous semble être un cadeau. En réalité, il mérite sa place parmi les meilleurs téléphones à moins de 100 euros que vous pouvez acheter.

