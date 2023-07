Apple Maps étend la fonctionnalité « expérience détaillée de la ville »

Apple Maps a commencé à déployer une fonctionnalité interactive impressionnante appelée « expérience détaillée de la ville » dans le cadre d’iOS 15 en 2021. Après son lancement dans seulement quatre villes, cette fonctionnalité a atteint plus de 20 endroits à travers le monde.

Au lancement, voici comment Apple a décrit cette nouvelle fonctionnalité détaillée de Maps :

Apple Maps introduit une nouvelle façon de naviguer dans les villes avec une carte en 3D visuellement impressionnante qui offre des détails inégalés sur les quartiers, les zones commerciales, les marinas, les bâtiments, et bien plus encore.

Actuellement, les utilisateurs peuvent voir les détails d’élévation dans toute une ville, de nouveaux noms de rue et des centaines de points de repère spécialement conçus comme la tour Coit à San Francisco, le stade Dodger à LA, la statue de la Liberté à New York et le Royal Albert Hall à Londres, et bien d’autres à venir.

Un magnifique mode nuit avec une lueur de clair de lune s’active à la tombée de la nuit.