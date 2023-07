Trois utilisations très cool du Xiaomi Smart Pen 2 pour le travail ou pour la classe

Lancé en France aux côtés du Xiaomi Pad 6 il y a quelques semaines, le Xiaomi Smart Pen 2 est l’un de ces accessoires conçus pour les appareils de ce type. Surtout si vous utilisez la tablette Pad 6 ou le Pad 5 – il est compatible avec les deux – pour travailler ou étudier. Et sa pression vers le bas simule l’expérience d’écrire sur du vrai papier, ce qui vous permet d’écrire de manière fluide et claire.

Avec une longueur de 16 centimètres, une fréquence d’échantillonnage de 240 Hz et un poids de seulement 13 grammes, le Smart Pen 2nd Gen présente une conception conique de 26° plus proche de la pointe, il ne gênera donc pas votre vision. Le stylo optique est fait d’un matériau flexible trois fois plus résistant à l’usure. Et cela vous permet de faire des choses aussi cool que celles-ci :

Télécommande pour présentations d’images, affiches et slides

Si vous devez faire une présentation en classe ou au travail, vous pouvez envoyer le contenu que vous avez ouvert sur la tablette pour qu’il soit visualisé sur un écran plus grand. Le Xiaomi Pad 5 ou Pad 6 agit comme un émetteur, l’écran plus grand est le récepteur, et vous pouvez utiliser le Smart Pen 2nd Generation pour faire défiler les feuilles, les images et les croquis de votre projet comme s’ils étaient des slides.

En utilisant cette fonction de télécommande, les deux boutons physiques du stylet optique vous serviront à tourner les pages en avant et en arrière, comme vous le feriez avec la télécommande d’un projecteur de slides.

Prendre des notes rapides directement sur le Xiaomi Pad 5 / Pad 6

Si vous tenez le Smart Pen 2 et maintenez le bouton près de la pointe enfoncé, vous activerez le mode écriture sur la tablette. Et en touchant simplement l’écran, l’application Notes s’ouvrira pour que vous puissiez écrire ce dont vous avez besoin. Dans cette fonction, si vous appuyez sur le bouton près de la pointe, vous pouvez changer entre différents types de pinceaux numériques, de l’utilisation d’un pinceau avec la pointe typique d’un crayon à celle d’un marqueur, d’un stylo ou d’une gomme pour effacer.

En appuyant sur l’autre bouton physique du stylet, vous changez la couleur de la pointe du pinceau.

Captures d’écran instantanées

Si vous avez besoin de partager une image de ce qui se trouve sur l’écran de votre tablette, vous pouvez utiliser le Smart Pen 2nd de cette façon : maintenez le bouton secondaire physique enfoncé – celui qui est le plus éloigné de la pointe – et vous ouvrirez l’interface de capture d’écran. Actuellement, vous pouvez mettre en évidence avec le stylet optique la zone de l’écran que vous voulez, la choisir et l’envoyer. Tout cela en seulement trois étapes.

