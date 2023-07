Xiaomi 14 Pro+: à découvert les premiers détails de la nouvelle bête photographique de la firme chinoise

Une récente fuite de NotebookCheck affirme que le futur Xiaomi 14 Pro+ disposera de 4 caméras de 50 MP, dont l’une sera un téléobjectif de type périscope avec un zoom de 120x.

Le successeur du Xiaomi 13 Ultra révèle certaines caractéristiques de ses caméras

Après avoir lancé sur le marché le terminal le plus avancé de la famille Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Ultra que nous avons récemment pu analyser en profondeur, le géant chinois concentre maintenant ses efforts sur la préparation de l’arrivée de la nouvelle série Xiaomi 14, qui sera composée de trois modèles : les Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 Pro+.

Une bonne preuve en est que nous connaissons peu à peu certains détails de la nouvelle gamme phare de Xiaomi et, dans ce sens, une récente fuite vient de révéler les principales caractéristiques des caméras du nouveau flagship de la marque chinoise, le Xiaomi 14 Pro+.

Le Xiaomi 14 Pro+ surpassera le Xiaomi 13 Ultra en termes de photographie

Selon une information partagée récemment par le média NotebookCheck, le futur Xiaomi 14 Pro+ disposera d’un quadruple module de caméras arrière signé Leica et composé de quatre capteurs photo de 50 mégapixels de résolution chacun.

De plus, selon cette fuite, l’un de ces capteurs arrière sera un capteur téléobjectif de type périscope avec un zoom de 120x et les quatre capteurs seront dotés de la stabilisation optique de l’image (OIS), ce qui permettra d’obtenir de meilleurs résultats avec des prises de vue en mouvement et en faible luminosité.

De plus, cette même rumeur affirme que le nouveau flagship de Xiaomi sera équipé du nouveau et attendu Qualcomm 8 Gen 3, une puce haut de gamme que l’on retrouvera également dans les deux autres modèles de la série, les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que le nouveau Xiaomi 14 Pro+ surpassera en puissance et en caméras le Xiaomi 13 Pro actuel, un appareil qui, malgré son incroyable matériel photographique, ne figure pas parmi les 10 meilleurs smartphones avec appareil photo du marché, selon DxOMark.

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour connaître toutes les surprises que la marque chinoise nous réserve pour sa nouvelle série Xiaomi 14, car on prévoit que les trois nouveaux flagships de Xiaomi arriveront sur le marché entre la fin 2023 et le début 2024.

